Energia e Geopolitica: USA e Giappone lanciano un piano da 40 miliardi per il nucleare modulare (SMR)

L’incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha partorito un accordo di proporzioni colossali, destinato a ridisegnare la mappa energetica e industriale nordamericana. Al centro dei colloqui c’è l’annuncio di un maxi-progetto da 40 miliardi di dollari per la costruzione di reattori nucleari di nuova generazione negli Stati Uniti, un passo fondamentale per sostenere la fame energetica del Paese.

La partnership nippo-americana si concretizzerà nella realizzazione di piccoli reattori modulari (SMR), modello BWRX-300, in Tennessee e Alabama. A guidare i lavori saranno GE Vernova Inc. e Hitachi Ltd., due colossi tecnologici chiamati a fornire energia stabile e programmabile. La vera spinta dietro questa accelerazione non è solo la transizione energetica, , ma la necessità impellente di alimentare i data center di ultima generazione, veri e propri giganti energivori alla base dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.

Un massiccio piano di politica industriale

Gli investimenti annunciati giovedì non sono un’iniziativa isolata, , ma si inseriscono in un colossale fondo da 550 miliardi di dollari, concordato lo scorso anno da Washington e Tokyo. Si tratta di un’enorme stimolo industriale, finanziato e garantito da precise scelte geopolitiche e commerciali. Il centro è comunque l’energia, in una chiave però moderna, sia tradizionale, sia nucleare.

Per comprendere la portata dell’accordo, ecco le direttrici principali dei nuovi investimenti:

Nucleare SMR: 40 miliardi di dollari per stabilizzare i prezzi dell’elettricità e garantire una base di carico continua.

40 miliardi di dollari per stabilizzare i prezzi dell’elettricità e garantire una base di carico continua. Gas Naturale: 33 miliardi di dollari destinati a nuovi impianti di generazione in Pennsylvania e Texas.

33 miliardi di dollari destinati a nuovi impianti di generazione in Pennsylvania e Texas. Catene di approvvigionamento: Un piano d’azione congiunto per lo sviluppo dei minerali critici, con l’obiettivo di arginare il dominio della Cina attraverso meccanismi di prezzo adeguati alle frontiere.

La struttura degli impegni finanziari può essere riassunta nella seguente tabella:

Settore Strategico Tecnologia / Progetto Località Previste Valore dell’Investimento Partner Principali Nucleare Reattori SMR (BWRX-300) Tennessee, Alabama Fino a $40 miliardi GE Vernova, Hitachi Fossile / Transizione Impianti a Gas Naturale Pennsylvania, Texas $33 miliardi Fondo USA-Giappone Infrastrutture Varie Terminal export, diamanti sintetici USA (varie) $36 miliardi (già avviati) Fondo USA-Giappone

Il trionfo dei dazi o pragmatismo geopolitico?

I reattori tradizionali richiedono tipicamente un decennio per essere autorizzati e costruiti, , ma la tecnologia SMR punta a snellire drasticamente le tempistiche, sebbene gli ostacoli normativi restino ancora da superare e, per ora, non esistea un solo SMR funzionante né in Giappone né negli USA.

Dal punto di vista macroeconomico, l’operazione è un capolavoro di pragmatismo. Per il Giappone, questo accordo vincola saldamente l’alleanza con gli USA e garantisce tariffe preferenziali per le esportazioni di auto, agendo come uno scudo protettivo che ha persino ammorbidito le resistenze sull’acquisizione di US Steel da parte di capitali nipponici. Inoltre si sviluppa tecnologicamente una soluzione moderna, per un’energia stabile, che potrà essee applicata anche alla Madrepatria

Per Washington, è la dimostrazione che una politica commerciale aggressiva può attrarre capitali reali. Trump ha rivendicato che la scala di questi progetti non sarebbe stata possibile senza la “magica parola” dazi, , ma, al di là della narrazione politica, il risultato è una decisa spinta alla reindustrializzazione americana. Resta solo da capire come verranno materialmente allocati i restanti miliardi del mega-fondo, sperando che le rigidità burocratiche non rallentino questa nuova “Età dell’Oro” dell’alleanza del Pacifico.