L’Europa di Maastricht e Lisbona ha fallito: restituiamo sovranità ai popoli

L’Europa nata come spazio di cooperazione tra nazioni sovrane si è progressivamente trasformata in una struttura tecnocratica autoreferenziale, distante dai cittadini e sempre più scollegata dagli interessi concreti dei popoli europei. Il risultato è evidente: crescita stagnante, perdita di competitività industriale, crisi energetica, desertificazione produttiva, marginalizzazione geopolitica e progressivo impoverimento del ceto medio.

L’attuale assetto dell’Unione Europea ha favorito un trasferimento continuo di sovranità dagli Stati nazionali verso organismi burocratici che non rispondono direttamente ai cittadini europei. Commissioni, autorità, organismi tecnici e strutture sovranazionali hanno progressivamente ampliato il proprio potere, condizionando in maniera sempre più invasiva le politiche economiche, fiscali, industriali ed energetiche dei governi democraticamente eletti.

È questa la vera frattura democratica che attraversa oggi il continente: governi scelti attraverso il suffragio universale vengono compressi da apparati che non derivano la propria legittimazione dal voto popolare e che tuttavia esercitano un’influenza determinante sulle decisioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

Non è questo il modello di democrazia a cui i popoli europei aspirano.

Negli anni Bruxelles ha progressivamente concentrato nelle proprie mani quote crescenti di potere attraverso un sistema sempre più intricato di regolamenti, direttive, vincoli e procedure che hanno progressivamente svuotato la capacità decisionale degli Stati membri. La costruzione europea è stata piegata a una logica burocratica e centralista che ha ridotto gli spazi di sovranità democratica nazionale, alimentando un processo di crescente distanza tra istituzioni e cittadini.

Le conseguenze economiche sono sotto gli occhi di tutti. L’Europa è diventata il fanalino di coda della crescita globale. Mentre Stati Uniti e Cina difendono apertamente i propri interessi strategici, industriali ed energetici, l’Unione Europea continua a imporre ai propri Stati membri rigidità normative, vincoli ideologici e politiche economiche spesso scollegate dalla realtà produttiva del continente.

Negli ultimi anni le istituzioni europee hanno progressivamente privilegiato impostazioni ideologiche spesso estranee alle esigenze concrete delle economie nazionali, delle imprese e dei lavoratori europei. Invece di costruire politiche pragmatiche orientate alla crescita, alla competitività e alla tutela del sistema produttivo continentale, Bruxelles ha frequentemente perseguito obiettivi astratti e non sostenibili, imponendo scelte che hanno finito per penalizzare gli stessi cittadini europei che avrebbe dovuto proteggere.

Negli ultimi vent’anni gli Stati Uniti hanno registrato una crescita economica nettamente superiore a quella europea, mentre la Cina ha consolidato la propria leadership industriale e tecnologica. L’Europa, al contrario, ha progressivamente perso peso economico, capacità produttiva e autonomia strategica, schiacciata da un modello che ha privilegiato la burocrazia rispetto alla crescita reale.

Il risultato è un’Europa sempre più marginale nello scacchiere internazionale, incapace di incidere realmente nei grandi equilibri geopolitici ed economici globali e ormai priva del peso strategico che dovrebbe competere a un continente con la sua storia, la sua cultura, la sua capacità produttiva e il suo patrimonio industriale.

La transizione energetica gestita in modo dogmatico, l’eccesso di regolamentazione, le rigidità di bilancio applicate in modo asimmetrico e una visione economica dominata dalla finanza e dalla tecnocrazia hanno indebolito imprese, lavoro e capacità produttiva europea. Interi settori industriali sono stati sacrificati sull’altare di obiettivi astratti definiti da élite burocratiche che non rispondono direttamente ai cittadini e che troppo spesso ignorano le conseguenze economiche e sociali delle proprie decisioni.

Il caso dell’industria automobilistica europea rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa deriva: un settore strategico fondamentale per occupazione, innovazione e filiere produttive è stato esposto a trasformazioni radicali imposte dall’alto, senza un adeguato equilibrio tra sostenibilità ambientale, tutela industriale e difesa del lavoro.

La sensazione sempre più diffusa tra i cittadini europei è che l’Unione abbia smarrito il principio di realtà, sostituendo la difesa degli interessi economici e strategici del continente con l’inseguimento di paradigmi ideologici che non tengono conto delle conseguenze industriali, occupazionali e sociali delle decisioni adottate.

Le asimmetrie interne all’Unione si sono aggravate. Alcuni Paesi hanno beneficiato di un sistema costruito su squilibri permanenti, mentre altri hanno subito deindustrializzazione, perdita di competitività e compressione della domanda interna. L’idea di una convergenza armoniosa tra economie europee si è rivelata, nei fatti, un’illusione smentita dalla realtà di un continente sempre più diviso tra economie forti ed economie progressivamente indebolite.

Per questo non bastano più interventi marginali o compromessi di facciata. È necessaria una rivisitazione profonda dei trattati su cui si fonda l’attuale Unione Europea, a partire da Maastricht e Lisbona, insieme all’intero ginepraio di regolamenti, direttive e meccanismi che negli anni hanno trasferito quote crescenti di sovranità nazionale nelle mani della tecnocrazia di Bruxelles.

Occorre ristabilire un principio elementare di democrazia: le decisioni strategiche che incidono sulla vita economica e sociale dei cittadini devono tornare sotto il controllo dei Parlamenti nazionali e dei governi democraticamente eletti, non essere subordinate a organismi sovranazionali privi di un’autentica investitura popolare.

L’obiettivo deve essere chiaro: ricostituire un’Europa dei popoli e delle nazioni sovrane, fondata sulla cooperazione libera tra Stati e non sulla subordinazione a un centro burocratico sovranazionale. La sovranità democratica non è un dettaglio tecnico né un ostacolo alla cooperazione europea: è il fondamento stesso della legittimità politica.

I cittadini europei chiedono sviluppo, rappresentanza democratica, sicurezza economica, tutela del lavoro e difesa degli interessi nazionali. Chiedono che il voto torni ad avere un peso reale nelle scelte strategiche che determinano il futuro delle loro economie e delle loro società.

Continuare a concentrare poteri nelle mani di tecnocrazie non elette significa alimentare ulteriormente la sfiducia verso le istituzioni europee, approfondendo la frattura tra apparati burocratici e popoli nazionali. Nessuna costruzione politica può sopravvivere a lungo se perde il consenso, la fiducia e il controllo democratico dei cittadini.

I popoli europei non possono essere chiamati a sostenere sacrifici economici, restrizioni industriali e cessioni continue di sovranità senza avere la possibilità di incidere realmente sulle scelte strategiche dell’Unione. Una democrazia autentica non può ridursi all’accettazione passiva di decisioni elaborate da strutture tecnocratiche sempre più lontane dalla realtà sociale ed economica del continente.

L’Europa ha bisogno di tornare ad ascoltare le nazioni che la compongono. Senza una radicale revisione dell’attuale impianto istituzionale, il rischio concreto è quello di assistere a un progressivo svuotamento democratico, a un ulteriore indebolimento economico e industriale del continente e alla definitiva perdita di centralità dell’Europa nello scenario globale.

Un’Europa che sacrifica la propria industria, comprime la crescita economica e indebolisce la sovranità democratica degli Stati membri in nome di visioni ideologiche scollegate dalla realtà rischia inevitabilmente di perdere consenso, autorevolezza e peso internazionale.

Restituire sovranità ai popoli europei non significa rinunciare alla cooperazione tra Stati. Significa ricostruire un’Europa fondata sulla legittimazione democratica, sulla tutela degli interessi nazionali, sulla crescita economica reale e sul rispetto della volontà dei cittadini. Solo così il continente potrà recuperare credibilità, forza politica e ruolo strategico in un mondo sempre più competitivo e instabile.

Antonio Maria Rinaldi