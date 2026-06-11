Terremoto a Londra: si dimette il Segretario alla Difesa Healey. Allarme rosso per il caccia GCAP

Le promesse roboanti si scontrano, prima o poi, con il pallottoliere del Ministero del Tesoro. È una regola non scritta della politica, ma quando di mezzo c’è la sicurezza nazionale e un’industria ad altissimo valore aggiunto, i contraccolpi sono sistemici. Il Segretario alla Difesa britannico, John Healey, ex generale, ha rassegnato le dimissioni con una lettera al vetriolo indirizzata al Primo Ministro Keir Starmer. Il motivo? Il nuovo Defence Investment Plan (DIP), che si è rivelato una scatola vuota, incapace di finanziare le ambizioni geopolitiche di Londra.

Una doccia fredda che non riguarda solo le beghe interne di Westminster, ma che rischia di abbattersi come uno tsunami sui partner internazionali del Regno Unito, Italia in primis, gettando ombre inquietanti sul futuro del programma di sesta generazione GCAP. Ecco la sua lettera di dimissioni:

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

La lettera: retorica contro realtà contabile

Nella sua lettera di dimissioni dell’11 giugno 2026, Healey non usa mezzi termini. Inizia riconoscendo i successi dei primi due anni di governo laburista: il raggiungimento del 2,5% del PIL per la difesa in anticipo sui tempi, i grandi contratti di esportazione e gli aumenti salariali per le truppe. Ma è un espediente retorico per evidenziare il tradimento successivo.

Healey accusa apertamente il Primo Ministro e il Cancelliere dello Scacchiere (il Tesoro) di non aver saputo “cogliere il momento”. A fronte di un aumento vertiginoso degli impegni militari – dalla missione nello Stretto di Hormuz, alla guida della missione Arctic Sentry della NATO nel Grande Nord, fino al dispiegamento post-cessate il fuoco in Ucraina – il portafoglio è rimasto chiuso.

Le cifre della discordia sono impietose e mostrano un disallineamento fatale tra la spesa reale e le necessità operative:

Parametro Finanziario Obiettivo Necessario (Healey) Offerta del Governo (DIP) Spesa Difesa 2030 3,00% del PIL 2,68% del PIL Aumento extra 2027-2030 Significativo +0,08% del PIL

Healey sottolinea come questo piano lo costringerebbe a prendere decisioni che “ridurrebbero la prontezza delle nostre Forze e aumenterebbero il rischio per il personale nelle operazioni, potendo rendere il Paese meno sicuro”. Un’accusa pesantissima, che smaschera l’ipocrisia del discorso tenuto da Starmer alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco a febbraio, dove prometteva che il Regno Unito avrebbe “speso di più e conseguito di più”. Alla fine, come sempre per Starmer, sono state solo parole.

Le reazioni politiche: un governo in affanno

L’opposizione non ha perso tempo. Richard Tice, vice leader di Reform UK, ha definito la lettera “devastante”, affermando che Starmer e il Cancelliere Rachel Reeves sono ora “in guai ancora più seri”. La percezione è quella di un esecutivo che, pur di far quadrare i conti di bilancio a breve termine, sta sacrificando la spesa pubblica produttiva e strategica. Un classico errore di miopia economica: tagliare gli investimenti in difesa significa infatti deprimere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la base industriale del Paese, settori che generano alti moltiplicatori sul PIL.

L’impatto sull’Italia: il programma GCAP è a rischio?

E qui veniamo alle ricadute economiche e strategiche che ci toccano da vicino. Il Regno Unito è il partner capofila del Global Combat Air Programme (GCAP), il programma per il caccia di sesta generazione sviluppato con Italia e Giappone. Se il Ministero della Difesa britannico è a corto di fondi e fatica a garantire la prontezza operativa di base, è evidente che i colossali investimenti richiesti per lo sviluppo del nuovo caccia diventano improvvisamente “ballerini”.

Londra, ad oggi, non ha ancora stanziato i fondi strutturali a lungo termine per il GCAP. Con le dimissioni di Healey, che era un garante del progetto, il rischio di rallentamenti o disimpegni britannici si fa concreto.

Per Roma e Tokyo è il momento di un pragmatismo spietato. Se il Regno Unito non può pagare la sua quota, i partner non possono permettersi di affondare con lui. Si aprono due scenari industriali dirompenti:

La sostituzione: Sganciare il Regno Unito dalla leadership del progetto e far subentrare la Germania. Berlino, dopo il naufragio del progetto franco-tedesco FCAS, è alla disperata ricerca di un programma di sesta generazione in cui inserire la propria potente industria (Airbus, MTU).

Sganciare il Regno Unito dalla leadership del progetto e far subentrare la Germania. Berlino, dopo il naufragio del progetto franco-tedesco FCAS, è alla disperata ricerca di un programma di sesta generazione in cui inserire la propria potente industria (Airbus, MTU). Il ridimensionamento: Il Regno Unito mantiene un ruolo, ma riduce drasticamente le sue quote azionarie e industriali, chiedendo la compartecipazione finanziaria di Berlino per tappare il buco di bilancio.

In entrambi i casi, l’Italia dovrà essere pronta a negoziare per proteggere le quote di Leonardo e Avio Aero. La crisi politica londinese è un avvertimento chiaro: i programmi di difesa non si fanno con i comunicati stampa, ma con le coperture finanziarie. E al momento, a Downing Street, i conti non tornano.