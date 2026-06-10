Il collo di bottiglia delle Tre Gole: la Cina lancia un’opera da 11 miliardi per sbloccare la sua vera arteria industriale

Quando la diga delle Tre Gole è stata concepita, i pianificatori di Pechino credevano di aver visto decisamente lungo, ipotizzando una capacità massima di transito merci di 100 milioni di tonnellate all’anno. La realtà dello sviluppo industriale cinese ha però superato le più audaci fantasie burocratiche: quel limite è stato infranto con ben 19 anni di anticipo rispetto alle tabelle di marcia. Nel 2025, il flusso merci ha toccato la cifra record di 173 milioni di tonnellate, trasformando la più grande diga idroelettrica del mondo in un gigantesco imbuto logistico, dove i capitani delle navi mercantili sono costretti ad attendere in coda anche nove giorni per superare le chiuse.

La risposta della Cina non poteva che essere in linea con la sua consolidata tradizione di grandi opere pubbliche: raddoppiare l’infrastruttura. L’8 giugno 2026 è stata ufficialmente avviata la costruzione del nuovo canale di navigazione delle Tre Gole, il primo grande progetto faro del 15° Piano Quinquennale (2026-2030). Un investimento monumentale da 77,2 miliardi di yuan (circa 11,4 miliardi di dollari) volto a ridisegnare i flussi commerciali interni.

In questo video come attualmente superano la gole le navi:

La “scalinata d’acqua” da record

Il cuore del progetto consiste in una vera e propria scalinata d’acqua a cinque stadi posizionata sul lato nord delle chiuse attuali. Si tratta di un sistema a doppia corsia lungo oltre 6,6 chilometri, capace di far transitare rapidamente navi con una stazza fino a 10.000 tonnellate.

I lavori toccheranno anche l’area a valle, in particolare la diga di Gezhouba, dove la vecchia chiusa numero 3 verrà demolita per far posto a due nuove chiuse a stadio singolo, allargando e approfondendo i canali di accesso per evitare che il blocco si sposti semplicemente qualche chilometro più in là.

Indicatore del Progetto Valore / Dettaglio Investimento totale 77,2 miliardi di yuan (11,4 miliardi di USD) Durata stimata dei lavori 112 mesi (circa 9,3 anni) Capacità Tre Gole post-opera 336 milioni di tonnellate/anno (quasi il doppio) Capacità Gezhouba post-opera 360 milioni di tonnellate/anno

Le ricadute macroeconomiche sulla “linea della vita” cinese

Per comprendere la portata economica di questa estensione, basta guardare la mappa geopolitica e produttiva della Cina. La cintura economica del fiume Yangtze non è una semplice via d’acqua, ma la spina dorsale industriale del Paese. Essa attraversa 11 province e municipalità, ospita quasi la metà della popolazione cinese e genera oltre il 40% del Prodotto Interno Lordo nazionale, con un PIL che ha superato i 65 mila miliardi di yuan.

Le industrie pesanti, metallurgiche, automobilistiche e i distretti ad alta tecnologia situati nell’entroterra dipendono dal fiume per l’85% del trasporto di minerali di ferro e merci destinate all’estero, e per l’83% del carbone.

Da un punto di vista strettamente economico, il trasporto fluviale offre vantaggi competitivi enormi rispetto ad altre modalità: il costo per tonnellata/chilometro lungo il fiume è pari a circa un quinto di quello del trasporto ferroviario. Di conseguenza, eliminare colli di bottiglia logistici che impongono giorni di sosta forzata si traduce in un abbattimento immediato dei costi di filiera per le imprese, migliorando l’efficienza complessiva del sistema economico nazionale.

L’opera punta a favorire la strategia della “doppia circolazione”, integrando maggiormente i mercati delle province interne e occidentali (come Chongqing e Sichuan) con i poli commerciali e tecnologici della costa.

C’è anche un risvolto ecologico non indifferente che ha imposto modifiche in corso d’opera. Per tutelare i siti di riproduzione dello storione cinese, una specie protetta, gli ingegneri hanno dovuto rivedere i piani originali inserendo passaggi dedicati alla fauna ittica. Una variazione che ha fatto lievitare i costi di altri 2 miliardi di yuan, confermando come anche nei mega-progetti infrastrutturali la variabile ambientale stia diventando un costo fisso ineliminabile.

La scommessa di Pechino richiederà tempo: la fine dei lavori è prevista tra poco meno di dieci anni. Fino ad allora, le merci continueranno a transitare a rilento lungo le vecchie chiuse, con la consapevolezza che la velocità dell’economia reale ha viaggiato molto più forte del cemento che avrebbe dovuto contenerla.