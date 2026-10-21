La Turchia si blinda con Riad: il Patto della Mecca arriva in Parlamento e Ankara non potrà più tirarsi indietro

I droni e i missili che colpiscono i terminal petroliferi e l’aeroporto di Riad non sono più soltanto un problema saudita: da oggi rischiano di trascinare direttamente la Turchia sul campo di battaglia. Il governo di Ankara ha ufficialmente inviato al Parlamento il disegno di legge per la ratifica del Patto di Difesa Congiunta della Mecca, siglato lo scorso agosto insieme ad Arabia Saudita e Pakistan. Non si tratta di una generica dichiarazione di intenti diplomatica, ma di un vincolo operativo stringente che trasforma l’assetto strategico del Medio Oriente.

Una volta votato dall’Assemblea nazionale, il trattato diventerà legge vincolante per lo Stato turco. In termini pratici, la Turchia non potrà tirarsi indietro dall’invio diretto delle proprie forze armate per proteggere il territorio saudita in caso di aggressione.

Il meccanismo dell’articolo 2: una clausola in stile NATO

Il documento, composto da sedici articoli, ricalca nella sostanza il celebre articolo 5 del Trattato Atlantico:

Difesa collettiva immediata: L’articolo 2 sancisce che un attacco armato esterno contro uno dei tre Paesi equivale a un’aggressione a tutti i firmatari, imponendo l’obbligo di assistenza immediata.

L’articolo 2 sancisce che un attacco armato esterno contro uno dei tre Paesi equivale a un’aggressione a tutti i firmatari, imponendo l’obbligo di assistenza immediata. Ogni mezzo necessario: L’articolo 1 impegna i governi a mobilitare tutte le risorse disponibili per respingere le minacce all’integrità territoriale dei membri.

L’articolo 1 impegna i governi a mobilitare tutte le risorse disponibili per respingere le minacce all’integrità territoriale dei membri. Comando congiunto permanente: Viene istituito un comitato di difesa trilaterale con ministri degli Esteri, Difesa e capi di Stato maggiore. Uno schema simile a quello della NATO, anche se, ovviamente, molto più leggero.

La portata dell’accordo è evidente: mentre i ribelli Houthi intensificano i lanci di droni e missili balistici verso il cuore dell’Arabia Saudita, Ankara si ritrova contrattualmente obbligata a schierare la propria potenza militare per intercettare gli attacchi. Non ci sarà spazio per temporeggiare con la consueta ambiguità diplomatica: il voto parlamentare conferisce al presidente Recep Tayyip Erdogan la copertura istituzionale definitiva per dispiegare reparti aerei, navali o terrestri a presidio della penisola arabica.

Il fattore Cairo: l’ombra dell’Egitto dietro la fretta turca

L’improvvisa accelerazione di Ankara non nasce nel vuoto. A dettare i tempi è stata la recente mossa dell’Egitto. Pochi giorni fa, il Consiglio di Difesa Nazionale presieduto da Abdel Fattah al-Sisi ha formalizzato il proprio pieno sostegno alla sicurezza saudita e alla navigazione nel Mar Rosso.

Il Cairo ha giocato d’anticipo, proponendosi a Riad come il garante arabo indispensabile per la stabilità regionale. Per la Turchia, restare a guardare avrebbe significato cedere all’Egitto il monopolio della deterrenza nel Mar Rosso e, di conseguenza, perdere terreno nella corsa per i capitali del Golfo.

La diplomazia levantina non ammette vuoti di potere: Ankara ha dovuto accelerare i passaggi parlamentari del Patto della Mecca per blindare il proprio asse privilegiato con i sauditi, evitando che Il Cairo monopolizzasse il ruolo di gendarme dell’area.

Pilastri strategici ed economici dell’intesa trilaterale

Settore d’intervento Contenuto operativo Ricaduta economica diretta Difesa attiva Schieramento di forze e deterrenza contro droni e missili Sicurezza delle rotte marittime e stabilità del prezzo del barile Industria bellica Sviluppo congiunto e fornitura di sistemi d’arma avanzati Ordini multimiliardari per le aziende turche della difesa (Baykar, Aselsan, TAI) Finanza e riserve Cooperazione economica a supporto dell’alleanza militare Flussi di liquidità saudita e depositi a sostegno della banca centrale di Ankara

Il prezzo del barile e l’industria bellica turca

Dietro gli squilli di tromba della fratellanza militare, l’operazione ha solide radici economiche. La Turchia non dispone di materie prime energetiche in abbondanza ed è sensibilissima a qualunque shock petrolifero. Garantire l’integrità degli impianti estrattivi sauditi significa difendere le linee di approvvigionamento ed evitare picchi inflattivi devastanti per la produzione interna.

Al contempo, il complesso militare-industriale di Ankara trova in Riad il cliente perfetto: capiente, motivato e pronto a finanziare programmi di ricerca e sviluppo. In cambio dell’ombrello militare, la Turchia incassa contratti miliardari per droni, radar e mezzi corazzati, garantendo commesse ad alta intensità di lavoro per la propria manifattura tecnologica. Inoltre, la vicinanza a Riad garantisce ossigeno alle riserve valutarie turche tramite depositi e linee di credito saudite.

Erdogan ha parlato di un Medio Oriente circondato da un «cerchio di fuoco». Con questo voto, la Turchia decide deliberatamente di entrarvi con gli scarponi sul terreno, scommettendo che il dividendo economico e industriale ripaghi ampiamente i rischi bellici.