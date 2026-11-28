Gli Stati Uniti hanno deciso di fare sul serio sul nucleare, e lo fanno rispolverando un gigante nato negli anni Cinquanta. Il Dipartimento dell’Energia americano (DOE) ha dato il via libera ai preparativi chimici e meccanici nel sito di Savannah River (SRS), in Carolina del Sud, per tornare a estrarre uranio arricchito dal combustibile nucleare

Questo è un piano industriale su larga scala chiamato missione FUEL (Fuel Utilization, Extraction, Leverage). L’obiettivo dichiarato è ambizioso: produrre fino a 22,8 tonnellate metriche di un combustibile speciale chiamato HALEU. Una mossa che risponde a due domande fondamentali: che cosa hanno riattivato esattamente gli americani e, soprattutto, tutto questo uranio servirà per costruire nuove armi o per produrre elettricità?

Che cosa hanno fatto gli USA e quali impianti hanno riattivato

Dopo la decisione presa a febbraio dall’Ufficio per la Gestione Ambientale del DOE, i tecnici in Carolina del Sud hanno completato mesi di verifiche, manutenzione e test sulla fase iniziale del processo, chiamata in gergo head end. Ora l’impianto è pronto ad avviare il primo ciclo operativo, un passaggio che ha richiesto il ripristino di centinaia di procedure tecniche e complessi aggiornamenti strutturali.

Per raggiungere questo risultato, Washington ha rimesso al centro tre strutture chiave all’interno del complesso di Savannah River:

H Canyon: Attivo fin dai primi anni Cinquanta, è l’unico impianto di separazione chimica schermato dalle radiazioni su scala industriale ancora operativo negli Stati Uniti. È il cuore dell’operazione, nonché l’unica struttura americana oggi capace di produrre HALEU in questi volumi. Prima del 2022, questo stesso impianto aveva già recuperato abbastanza uranio da produrre 301 tonnellate metriche di combustibile per centrali elettriche commerciali.

Attivo fin dai primi anni Cinquanta, è l’unico impianto di separazione chimica schermato dalle radiazioni su scala industriale ancora operativo negli Stati Uniti. È il cuore dell’operazione, nonché l’unica struttura americana oggi capace di produrre HALEU in questi volumi. Prima del 2022, questo stesso impianto aveva già recuperato abbastanza uranio da produrre di combustibile per centrali elettriche commerciali. L Basin: È il bacino di stoccaggio e smontaggio dove il combustibile nucleare esaurito viene conservato sott’acqua. È da qui che parte il materiale di recupero.

È il bacino di stoccaggio e smontaggio dove il combustibile nucleare esaurito viene conservato sott’acqua. È da qui che parte il materiale di recupero. HB Line: La linea operativa affiancata all’H Canyon, gestita dallo stesso team tecnico, che supporta le delicate fasi di lavorazione del materiale nucleare.

Il meccanismo è tanto semplice nel concetto quanto complesso nell’esecuzione. Il combustibile usato viene prelevato dall’L Basin e portato nell’H Canyon, dove viene sciolto chimicamente all’interno di vasche pesantemente schermate. Dopo una serie di lavaggi chimici e due cicli di separazione per isolare l’uranio puro, i tecnici lo mescolano con uranio naturale. Il risultato è un combustibile pronto per essere consegnato ai partner industriali.

Armi atomiche o energia civile? La verità sull’uranio HALEU

Quando si sente parlare di impianti della Guerra Fredda e di uranio arricchito, il primo pensiero corre subito alle testate nucleari. La realtà tecnica, però, sgombera subito il campo da ogni equivoco: questo uranio non serve per fare bombe, ma esclusivamente come combustibile civile.

La differenza sta tutta nella percentuale di uranio-235, l’isotopo che alimenta la reazione nucleare. Per capire di che cosa stiamo parlando, basta guardare i numeri:

Tipo di uranio Livello di arricchimento (U-235) Utilizzo principale Uranio commerciale standard Fino al 5% Centrali nucleari tradizionali oggi in funzione HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) Tra il 5% e meno del 20% Reattori civili di nuova generazione (SMR e microreattori) Uranio per uso militare Oltre il 90% Armi nucleari

L’HALEU resta quindi un uranio a basso arricchimento, ben lontano dalle soglie necessarie per uso bellico. Tuttavia, quel salto dal 5% a poco meno del 20% fa un’enorme differenza per l’industria energetica. Quasi tutti i progetti di Piccoli Reattori Modulari (SMR) e microreattori di nuova generazione richiedono proprio questo tipo di carburante. Grazie a una maggiore concentrazione energetica, i nuovi reattori possono essere molto più compatti, produrre più corrente a parità di spazio e funzionare per cicli molto più lunghi prima di dover ricaricare il combustibile.

L’obiettivo strategico: data center, industria e sovranità

Perché gli Stati Uniti hanno tanta fretta di produrre HALEU in casa? La risposta è economica e geopolitica. La rete elettrica americana sta affrontando una crescita esplosiva della domanda di energia, spinta dalla reindustrializzazione, dalle tecnologie ad alto consumo e soprattutto dai giganteschi data center per l’intelligenza artificiale.

Senza una fonte stabile, continua e programmabile, la rete rischia di andare in sofferenza. Affidarsi solo a vento e sole non basta, e dipendere dall’estero per il combustibile dei reattori del futuro sarebbe un suicidio strategico. Espandere la produzione interna di HALEU significa garantire indipendenza energetica, dare ossigeno alle imprese tecnologiche e assicurare alla filiera nucleare americana il carburante necessario per partire davvero.

Un doppio colpo: energia nuova e meno scorie radioattive

C’è infine un risvolto pratico che smonta molti luoghi comuni sul nucleare. La missione FUEL non serve solo a produrre carburante, ma accelera la bonifica ambientale dello stesso sito di Savannah River.

Estrarre l’uranio ancora utilizzabile dal vecchio combustibile esausto riduce drasticamente il volume delle scorie radioattive finali. Meno scorie significano meno contenitori ad alta attività da stoccare, rischi ambientali molto più bassi nel lungo periodo e costi di bonifica nettamente inferiori per i contribuenti. Come ha spiegato Edwin Deshong, direttore del sito per il DOE, l’obiettivo non è più limitarsi a custodire vecchi materiali nucleari, ma trasformarli attivamente nel motore della sicurezza energetica americana. Una lezione di pragmatismo industriale su cui anche l’Europa dovrebbe riflettere.