Giovedì ha augurato un felice Giorno del Ringraziamento ai clienti. Ventiquattro ore dopo, venerdì 27 novembre, le autorità federali americane le hanno messo i sigilli. La chiusura di United Fidelity Bank, istituto dell’Indiana con 5,9 miliardi di dollari di attivi e 5,4 miliardi di depositi, è il più grande fallimento bancario negli Stati Uniti dal crack di Republic First Bank del 2024, come conferma il comunicato ufficiale della FDIC.

Per i correntisti delle 22 filiali sparse tra Indiana, Illinois, Florida, Colorado e Isole Vergini americane non ci sarà alcun blocco dei risparmi. Gli sportelli riaprono già nel fine settimana sotto il marchio di First-Citizens Bank & Trust Company, che rileva quasi tutti i depositi e gli attivi dell’istituto. C’è una certa ironia nella vicenda: nel 2020 era stata proprio United Fidelity a comprare la fallita First City Bank of Florida, battendo all’asta una concorrenza in cui figurava la stessa First-Citizens.

A rendere la notizia preoccupante non è il disagio agli sportelli, ma il conto finale. La FDIC stima un costo di 1,83 miliardi di dollari per il fondo di garanzia dei depositi. Significa che quasi un terzo dell’intero valore della banca si è letteralmente volatilizzato.

Un buco enorme emerso in novanta giorni

I numeri di bilancio spiegano bene la gravità dello schianto. A fine giugno United Fidelity dichiarava appena 16,7 milioni di dollari di prestiti non pagati regolarmente. Tre mesi dopo, nei documenti al 30 settembre, quella cifra è esplosa a 2,16 miliardi di dollari: circa il 70% dell’intero portafoglio prestiti da 3,05 miliardi.

Quasi tutta la voragine, pari a 2,14 miliardi, arriva dai finanziamenti concessi per grandi palazzi residenziali in affitto (multifamily), dove la banca aveva concentrato 2,72 miliardi. Nei primi nove mesi del 2026 l’istituto ha dovuto cancellare 362,6 milioni di crediti inesigibili e registrare perdite per 249,6 milioni, quasi tutte concentrate nel terzo trimestre.

Voce di bilancio (United Fidelity Bank) Giugno 2026 Settembre 2026 Prestiti deteriorati (non pagati) 16,7 milioni $\vert{} 2,16 miliardi$ Capitale proprio 652,5 milioni $\vert{} 389,7 milioni$ Perdite nette (primi 9 mesi) — 249,6 milioni $ Costo stimato per il fondo FDIC — 1,83 miliardi $

I segnali d’allarme c’erano da tempo. Già nell’ottobre 2023 la vigilanza bancaria americana (OCC) aveva imposto un ordine correttivo per gestione rischiosa del credito e della liquidità. Il 29 settembre scorso, con una direttiva d’emergenza aggiornata, l’autorità ha classificato la banca come «criticamente sottocapitalizzata», congelando i depositi, vietando nuovi prestiti immobiliari commerciali, bloccando i bonus ai dirigenti e fermando ogni trasferimento verso la controllante Pedcor Financial. L’accordo con First-Citizens ingloba persino la società di sviluppo immobiliare Pedcor Homes.

Caso isolato o nuova crisi bancaria?

La domanda che circola sui mercati è inevitabile: siamo davanti a un episodio isolato o all’inizio di una nuova ondata di fallimenti? La risposta più onesta sta nel mezzo, ma non invita a dormire sonni tranquilli.

Da un lato, United Fidelity rappresenta un caso estremo di cattiva gestione. Concentrare quasi il 90% dei prestiti sugli edifici in affitto, per di più con un forte legame operativo con il gruppo immobiliare che controlla la banca, è una scommessa temeraria. Il salto delle sofferenze da 16 milioni a oltre 2 miliardi in un solo trimestre lascia intuire che i problemi erano stati tenuti sotto il tappeto finché la vigilanza non ha imposto di fare pulizia.

Dall’altro lato, questo crac non arriva in un contesto sano. Con United Fidelity i fallimenti bancari statunitensi del 2026 salgono a sette, il livello più alto dal 2017 secondo il riepilogo ufficiale della FDIC. Le dimensioni restano lontane dallo shock del 2023 di Silicon Valley Bank e First Republic, quando saltarono oltre 500 miliardi di attivi, ma il meccanismo sottostante è tutt’altro che isolato.

Le ricadute pratiche sull’economia reale

United Fidelity è caduta sulla stessa frattura che sta colpendo da mesi l’immobiliare commerciale e residenziale americano. Chi ha costruito o comprato interi condomini con denaro quasi gratuito oggi fatica a rifinanziare i mutui a tassi molto più alti, mentre i costi di gestione salgono e gli affitti non bastano più a coprire le rate.

Per l’economia reale i rischi sono molto concreti:

Freno al credito locale: quando una banca regionale brucia miliardi sul mattone, gli altri istituti diventano prudenti e tagliano i prestiti a piccole imprese, artigiani e cantieri, rallentando investimenti e lavoro.

quando una banca regionale brucia miliardi sul mattone, gli altri istituti diventano prudenti e tagliano i prestiti a piccole imprese, artigiani e cantieri, rallentando investimenti e lavoro. Nuove concentrazioni di rischio: oggi gli analisti si chiedono quante piccole banche si siano esposte in modo eccessivo per finanziare la corsa ai data center per l’intelligenza artificiale.

oggi gli analisti si chiedono quante piccole banche si siano esposte in modo eccessivo per finanziare la corsa ai data center per l’intelligenza artificiale. Fughe di depositi ultraveloci: pochi giorni fa il governatore della Federal Reserve Michael Barr ha avvertito che gli agenti di intelligenza artificiale potrebbero spostare i soldi dei clienti all’unisono, scatenando corse agli sportelli in pochi minuti.

Non siamo davanti a un crollo immediato dell’intero sistema finanziario americano, ma neppure a una semplice anomalia di provincia. È la conferma che l’eredità dei tassi alti continua a scavare sotto i bilanci delle banche medie e piccole. E quando i conti non tornano, gli auguri di festa non bastano a tenere aperte le porte.