La guerra tra Russia e Ucraina non è più lontana duemila chilometri. È arrivata nel porto di Bengasi, a poche centinaia di miglia dalla Sicilia, trasformando il Mediterraneo centrale in un terreno di caccia aperto.

Dopo l’affondamento della corvetta russa Merkury e il danneggiamento del cargo Angara per mano di droni marini ucraini, Mosca ha scatenato una reazione militare senza precedenti nell’area. Una risposta che rischia di far saltare il delicato equilibrio costruito dall’Italia in Libia su due dossier vitali: le forniture energetiche e il controllo delle frontiere.

Per Roma, l’incidente non è una semplice notizia di cronaca bellica. È un campanello d’allarme che colpisce direttamente la sicurezza nazionale e le tasche dei cittadini.

La risposta di Mosca: caccia alla nave madre e basi blindate

L’attacco di domenica 22 novembre ha messo a nudo una debolezza clamorosa della flotta russa in Cirenaica: nel porto di Bengasi mancavano persino le difese passive di base contro i droni marini. Poiché la costa ucraina dista oltre duemila chilometri, i servizi di Kiev (SBU) hanno confermato di aver lanciato i barchini esplosivi Sargan 3000 da una «nave madre», probabilmente un peschereccio o un piccolo mercantile mimetizzato nel normale traffico commerciale.

Come ricostruito da The War Zone su fonti di Intelligence Online, il Cremlino è subito passato al contrattacco. Dopo la caduta di Assad in Siria nel 2024 e il ridimensionamento delle basi di Tartus e Hmeimim, la Libia orientale di Khalifa Haftar è diventata il vero «piano B» di Mosca: il pilastro logistico da cui rifornire i circa 1.800 uomini dell’Africa Corps attivi dal Mali al Sudan.

Per non perdere questo snodo, la Russia sta militarizzando l’intera fascia costiera con una serie di mosse rapide:

Contromisura / Assetto Funzione nel Mediterraneo Impatto sull’area Aereo pattugliatore Il-38 «May» Autonomia di 13 ore con sensori anti-nave e anti-sommergibile Caccia attiva alla nave madre ucraina tra il traffico mercantile Radar costieri Monolit-B Trasferiti dalla Siria alle forze di Haftar con personale Africa Corps Sorveglianza elettronica fitta a ridosso del Canale di Sicilia Droni FPV e Orlan-10 Operati da team misti russi e libici sul porto di Bengasi Intercettazione aerea contro nuovi droni navali Sargan 3000 Battaglione speciale SOB 20 Unità di Haftar addestrata in Bielorussia da ex istruttori Wagner Controllo armato delle banchine e barriere fisiche con piccole imbarcazioni

Il clima è così teso che un convoglio logistico russo diretto in Libia, scortato dalla fregata Admiral Golovko, ha preferito invertire la rotta proprio nei pressi dello Stretto di Sicilia lo stesso giorno dell’attacco. Un dettaglio che spiega bene il livello di allerta.

Se qualsiasi mercantile può nascondere droni d’attacco e Mosca risponde con pattugliamenti armati e radar lungo le rotte civili, il mare davanti all’Italia smette di essere una zona sicura. Dove ci sono mezzi russi di pattuglia, ci saranno mezzi NATO, soprattutto italiani, a fare la stessa cosa. Se i russi sospetteranno un’identificazione, come agiranno? Tenteranno di fermare la nave o di attaccarla? Se l’identificazione fosse errata? Capirete benissimo che sono tuti problemi gravi di cui si faceva volentieri a meno nel Mediterraneo.

L’ira di Giorgia Meloni e il lavoro silenzioso dell’AISE

A far scattare la rabbia di Palazzo Chigi non è stato solo il boato delle esplosioni a Bengasi, ma la gestione politica di Kiev. In un’intervista alla BBC, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva infatti lasciato intendere che l’operazione fosse stata condotta in «coordinamento con gli alleati» europei.

Un’uscita imprudente che ha rischiato di mettere l’Italia nel mirino di ritorsioni russe o libiche, scatenando subito le smentite nette dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani. Nella telefonata tesa del 27 novembre, come riportato da Dire e da Il Post, Giorgia Meloni ha chiesto un chiarimento immediato.

La linea fissata dalla premier è stata chiara: il sostegno all’Ucraina non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettono a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione, violando per di più la sovranità libica. Di fronte alla fermezza di Roma, Zelensky ha dovuto fare marcia indietro, scusandosi, confermando il mancato preavviso e promettendo una futura condivisione delle informazioni di intelligence. Con la consueta leggerezza di chi combatte una guerra totale, Kiev sembrava essersi dimenticata che tra Tripoli e Misurata operano circa duecento connazionali italiani esposti a ogni scossone.

Sotto la superficie diplomatica, però, il problema più grosso riguarda il lavoro paziente dei servizi segreti italiani. L’AISE guidata dal generale Giovanni Caravelli ha speso anni a ricucire i rapporti con entrambi i poli della Libia divisa, dialogando con Tripoli ma senza mai abbandonare la Cirenaica di Haftar.

Non a caso, appena il 7 luglio 2026 Caravelli si era recato personalmente a Bengasi per incontrare Saddam Haftar, come ricostruito anche da Eurogiornale. E mentre Difesa Online ricorda come l’intelligence avesse segnalato da tempo il radicamento russo in sei basi libiche — tra cui Al-Jufra, Al-Khadim e Brak al-Shati — il compito dell’AISE restava pragmatico: tenere aperti i canali con Bengasi per evitare che la Cirenaica diventasse una spina nel fianco dell’Italia.

Un blitz ucraino partito forse da aree dell’ovest libico dove operano specialisti di Kiev, come denunciato dal governo di Haftar dopo l’uccisione di due suoi soldati, rischia di bruciare anni di mediazione silenziosa in una sola notte. Da qui un andirivieni di aerei civili italiani per riallacciare i contatti con Haftar e tranquillizzarlo sul nostro impegno.

Gas, petrolio e sbarchi dimezzati: cosa rischia davvero l’Italia

Per capire perché Palazzo Chigi e l’intelligence siano così preoccupati, basta mettere da parte gli slogan geopolitici e guardare i numeri reali. Il dialogo realistico con Haftar e le autorità libiche ha prodotto per l’Italia due risultati concreti che pesano direttamente sui conti pubblici e sulla tenuta economica del Paese.

Il primo fronte è l’energia. In Libia la sicurezza degli impianti estrattivi dipende dalla tenuta dell’equilibrio tra est e ovest, perché buona parte dei giacimenti e dei terminali ricade sotto l’influenza della Cirenaica. Grazie a questa stabilità faticosamente difesa:

Eni resta il primo operatore internazionale nel Paese fin dal 1959, con una produzione di circa 162 mila barili di petrolio equivalente al giorno nel 2025.

fin dal 1959, con una produzione di circa 162 mila barili di petrolio equivalente al giorno nel 2025. Nel solo 2026 il gruppo italiano ha ottenuto una nuova licenza esplorativa offshore a febbraio, annunciato scoperte di gas per oltre 28 miliardi di metri cubi a marzo e completato il Bouri Gas Utilization Project a ottobre.

Sono partiti gli investimenti miliardari sui giacimenti offshore Strutture A&E, vitali per alimentare le nostre reti e ridurre la dipendenza da fornitori più costosi.

Se il Golfo della Sirte e le coste libiche diventano un teatro di rappresaglie navali, la sicurezza di piattaforme, navi appoggio e gasdotti va subito sotto stress. Con l’effetto immediato di spingere al rialzo i prezzi dell’energia per famiglie e imprese italiane.

Il secondo fronte è l’immigrazione, tema su cui gli accordi operativi con la Libia e con il generale Haftar hanno cambiato la realtà sul campo. Secondo i dati ufficiali del Viminale aggiornati al 3 novembre 2026, ripresi da La Voce del Patriota e confermati da Frontex, gli sbarchi in Italia sono crollati a 27.004 arrivi contro i quasi 60 mila dello stesso periodo del 2025. Un taglio secco del 54,9 per cento, oltre la metà in meno, ottenuto chiudendo i rubinetti delle partenze proprio grazie alle intese con Tunisia, Tripoli e Bengasi.

Haftar controlla la fascia costiera da cui possono ripartire in qualsiasi momento migliaia di barconi, come già si era intravisto nei mesi estivi tra Cirenaica e Grecia. I buoni rapporti sono necessari se si vogliono evitare decine di barconi in mare è necessario essere realistici e avere buoni rapporti anche con questa parte della Libia.

Se il generale libico dovesse convincersi che l’Occidente copre le incursioni ucraine nei suoi porti, potrebbe rispondere nel modo più facile e meno costoso per lui: allentando i controlli sulle coste o creando ostacoli alle attività petrolifere. A quel punto il conto dell’attacco di Bengasi non lo pagherebbe Kiev, né tantomeno chi applaude da lontano, ma il bilancio dello Stato italiano e l’economia del Mediterraneo.