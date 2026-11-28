Non è stata semplicemente una brutta giornata per la Francia, ma un vero e proprio venerdì nero sotto il profilo economico e finanziario. Nel giro di poche ore, il 27 novembre 2026 ha presentato a Parigi un conto salatissimo su due fronti: da un lato la conferma statistica della recessione tecnica certificata dall’INSEE, con il prodotto interno lordo annuo scivolato addirittura in territorio negativo; dall’altro la scure di Standard & Poor’s, che ha tagliato l’outlook sul debito francese da stabile a negativo. Un uno-due che mette a nudo la fragilità strutturale della seconda economia dell’Eurozona.

I numeri dell’INSEE: tre trimestri senza crescita e PIL annuo a -0,2%

I dati definitivi diffusi dall’istituto nazionale di statistica francese non lasciano più margini all’ottimismo di facciata. Nel terzo trimestre del 2026 il PIL congiunturale si è contratto dello 0,2%, peggiorando la stima preliminare ferma a -0,1%. Come se non bastasse, l’INSEE ha rivisto al ribasso anche il secondo trimestre, portandolo da una stagnazione perfetta a una lieve flessione dello 0,02%: un valore arrotondato a zero nei titoli dei grafici, ma più che sufficiente a sancire la recessione tecnica dopo il -0,2% già registrato nel primo trimestre. In sostanza, l’economia d’Oltralpe non cresce dalla fine del 2025. Ecco il grafico della crescita del PIL su base trimestrale:

Ancora più eloquente è la dinamica tendenziale mostrata dai dati sul PIL annuale elaborati su base INSEE: nel terzo trimestre del 2026 il PIL annuo è passato in negativo a -0,2%, crollando rispetto al +0,5% del secondo trimestre e al +0,7% di inizio anno. Un segno meno su base annua che non si vedeva dal quarto trimestre del 2020, in piena era pandemica. Mentre il resto dell’area euro è riuscito comunque a strappare un +0,4% nel terzo trimestre, la seconda locomotiva del continente si è letteralmente spenta. Anche in questo caso, ecco il relativo grafico:

Cosa si è rotto nel motore produttivo francese

A trascinare verso il basso l’economia non è un singolo incidente di percorso, ma il raffreddamento simultaneo di esportazioni e investimenti. Come emerge dall’analisi dettagliata dei conti trimestrali, il commercio estero ha sottratto 0,6 punti percentuali alla crescita, mentre le imprese hanno tirato i remi in barca tagliando gli investimenti fissi per il secondo trimestre consecutivo. Ecco la fotografia dei principali indicatori francesi del terzo trimestre 2026:

Indicatore (Q3 2026) Variazione Dettaglio chiave PIL trimestrale (q/q) -0,2% Rivisto al ribasso rispetto alla stima preliminare (-0,1%) PIL annuale (a/a) -0,2% Prima contrazione tendenziale dal Q4 2020 Esportazioni -1,6% Inversione brusca dopo il +2,9% del Q2 (-0,6 pp sul PIL) Investimenti fissi (GFCF) -0,9% Imprese a -0,8%, edilizia in calo dello 0,9% Consumi delle famiglie +0,3% Tenue sostegno insieme alla variazione delle scorte (+0,3 pp) Deficit pubblico (Q3) 5,6% PIL Oltre il target annuo del 5,4% fissato dal governo

I consumi privati, pur avanzando di un timido 0,3%, non bastano minimamente a compensare il freno dell’export e la paralisi delle costruzioni. L’obiettivo governativo di una crescita dello 0,5% per il 2026 è ormai tramontato, ma a Parigi qualcuno continua ancora a scommettere su un improbabile +1% per il 2027. Ci sarà anche un pesante effetto sul rapporto deficit/PIL, un calo del denominatore.

La scure di S&P e il tris negativo delle agenzie di rating

Se la mattinata ha portato la doccia fredda statistica, la serata ha servito il conto sui mercati. Come evidenziato dal Financial Times, S&P Global Ratings ha confermato il merito di credito francese ad «A+» (sei gradini sopra il livello speculativo, alla pari con Spagna e Giappone), ma ha tagliato la prospettiva da stabile a negativa, segnalando un rischio crescente di declassamento nei prossimi mesi.

La motivazione dell’agenzia è una diagnosi politica prima ancora che contabile: l’outlook negativo riflette la salita inarrestabile del debito pubblico — arrivato al 119% del PIL, pari a circa 3.600 miliardi di euro — e prospettive di crescita anemiche, in un contesto di forte polarizzazione parlamentare che blocca ogni accordo sul bilancio in vista delle presidenziali del 2027. Con questa mossa, Parigi completa un primato poco invidiabile: ora incassa un outlook negativo da tutte e tre le principali agenzie di rating, dopo che Fitch aveva adottato una decisione analoga già a fine ottobre.

La trappola fiscale: tagliare il deficit in piena recessione

Di fronte a questo quadro, il ministro dell’Economia Roland Lescure invoca una legge di bilancio rapida con un tetto al deficit «non negoziabile» del 5% del PIL per il prossimo anno, imputando la frenata allo shock energetico, alle anomalie climatiche e all’incertezza elettorale. Viene però da porsi una domanda elementare: come si pensa di ridurre il rapporto debito/PIL tagliando la spesa o alzando le tasse nel bel mezzo di una recessione?

Si sta per creare un circolo vizioso di austerità-recessione-esplosione del debito che abbiamo già visto in Italia. Senza sovranità monetaria e con una BCE ancora prudente sui tassi, comprimere la domanda interna mentre gli investimenti privati arretrano rischia di deprimere ulteriormente il denominatore, cioè il PIL stesso. I mercati obbligazionari, che hanno spinto lo spread degli OAT francesi verso livelli degni di un Paese con rating «BBB», lo hanno già capito. Quella francese non è una semplice sbandata congiunturale, ma il risultato di un sistema privo di leve per rilanciare l’industria e incastrato in vincoli fiscali che si avvitano su sé stessi.