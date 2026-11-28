Quando una startup dell’intelligenza artificiale finisce i soldi, chi paga il conto? A giudicare da quanto sta accadendo negli Stati Uniti, a pagare rischiano di essere i cittadini, e nella forma più vulnerabile possibile: i propri segreti più intimi.

Character.AI, la nota piattaforma di chatbot pensati per fare compagnia agli utenti, ha dichiarato bancarotta a ottobre davanti al tribunale fallimentare del Delaware. Ora, con un’asta fissata per il 1° dicembre, la società vuole vendere quasi tutti i suoi beni residui, inclusi gli archivi privati di oltre 21 milioni di account statunitensi, tra cui più di 2,1 milioni di profili registrati da minori.

L’operazione ha fatto scattare un allarme senza precedenti. Una coalizione bipartisan di 42 procuratori generali americani, guidata tra gli altri dal californiano Rob Bonta, ha chiesto al giudice di bloccare tutto. Il motivo è semplice, ma devastante: la vendita avviene senza garanzie per gli utenti e a favore di un compratore fantasma.

La trappola degli indirizzi IP: il nome e cognome invisibile

Molte aziende tecnologiche, quando finiscono sotto accusa, si rifugiano dietro una formula rassicurante: promettono di non vendere “dati personali diretti”, oppure sostengono che gli archivi siano anonimi. Nel caso di Character.AI, persino le domande frequenti della sua informativa sulla privacy recitavano testualmente: «Non vendiamo le vostre informazioni personali».

https://t.co/pghuCVwZ5M plans to auction off its platform, including the IP addresses and private chat histories of its users—many of them children—with zero protection for these users. We’re opposing. Bankruptcy shouldn’t be used to sidestep the law.https://t.co/Y0MLxz84xn — Rob Bonta (@AGRobBonta) November 24, 2026

È una rassicurazione che regge poco davanti alla realtà tecnica. Anche qualora un compratore acquisisse un archivio privo di nomi e cognomi scritti in chiaro, nei registri di una piattaforma digitale restano gli indirizzi IP, cioè gli indirizzi internet assegnati a ogni connessione.

L’indirizzo IP è quanto di più vicino esista a un nome e cognome anagrafico nel mondo digitale. È la targa elettronica della linea di casa o dello smartphone da cui ci si collega, associata a un fornitore di servizi, a una zona geografica precisa e a orari esatti.

Incrociare un indirizzo IP con i metadati, con le abitudini di collegamento e con ciò che una persona racconta spontaneamente a un chatbot rende facilissimo risalire alla sua identità reale. Ancora di più in questo caso, visto che Character.AI raccoglieva direttamente nomi, email, numeri di telefono, posizioni geografiche, dati di pagamento e persino registrazioni vocali. Un patrimonio informativo che, nelle mani sbagliate, diventa un’arma micidiale.

Cosa finisce davvero sul banco degli imputati

Nel ricorso depositato il 20 novembre, i 42 procuratori generali descrivono uno scenario inquietante. Gli utenti non usavano Character.AI come un semplice motore di ricerca, ma come un confidente quotidiano a cui raccontare paure, fragilità e vita privata.

L’azione legale accende i riflettori su tre categorie di conversazioni dal contenuto estremamente delicato:

Chat a sfondo sessuale che coinvolgono utenti minorenni.

che coinvolgono utenti minorenni. Confessioni sanitarie , in cui le persone hanno condiviso dettagli riservati sulla propria salute fisica o mentale.

, in cui le persone hanno condiviso dettagli riservati sulla propria salute fisica o mentale. Situazioni di grave disagio psicologico, incluse conversazioni su disturbi alimentari, autolesionismo e pensieri suicidi.

Immaginate cosa significhi immettere sul mercato un database del genere. Il pericolo non è una semplice pubblicità fastidiosa, ma il rischio concreto di ricatti, estorsioni, profilazione predatoria e manipolazione mirata, soprattutto a danno di adolescenti e soggetti fragili.

Il compratore fantasma creato in ventiquattro ore

A rendere l’intera vicenda ancora più opaca è l’identità del potenziale acquirente. Character.AI ha scelto come stalking-horse bidder — cioè l’offerente iniziale che fissa il prezzo base dell’asta — una società chiamata Smirks and Pangs Acquisition LLC.

Chi c’è dietro? Nessuno lo sa. Secondo i procuratori generali, si tratta di un’entità sconosciuta, con proprietà e fonti di finanziamento non dichiarate, costituita appena un giorno prima di essere scelta dalla stessa Character.AI.

I magistrati hanno ricordato un principio basilare dello Stato di diritto: «Il fallimento non sospende la legge che protegge questi dati». La vendita violerebbe infatti diverse norme statali sulla tutela dei consumatori, la sezione 959(b) del Titolo 28 dello U.S. Code — che obbliga le aziende in bancarotta a rispettare le leggi statali — e il COPPA, la legge federale che vieta di cedere dati di minori sotto i 13 anni senza il consenso verificabile dei genitori.

La stessa Character.AI, il 12 ottobre, aveva rassicurato gli utenti in un post promettendo di proteggere le chat. Nelle pieghe della sua informativa, tuttavia, aveva inserito la classica clausola che consente il trasferimento dei dati in caso di cessione aziendale. Un piccolo cavillo legale, ma dalle conseguenze enormi.

I conti in rosso dell’IA: quando il bene da liquidare sei tu

Al di là dello scandalo sulla privacy, il caso racconta una verità economica che molti preferiscono ignorare sulla bolla dell’intelligenza artificiale.

Nei documenti del Chapter 11, Character.AI ha dichiarato attività stimate tra i 50 e i 100 milioni di dollari e debiti nella stessa fascia. L’amministratore delegato Colin M. Adams ha ammesso davanti al giudice che la tecnologia alla base del servizio era semplicemente troppo «costosa da gestire»: ad agosto l’azienda bruciava tra gli 8 e i 9 milioni di dollari al mese in perdite operative.

Quando il capitale di rischio si asciuga e i costi dei server schiacciano i ricavi, resta una sola voce di bilancio facile da monetizzare per pagare i creditori: la vita digitale degli utenti. Finché non ci saranno regole chiare che impediscano di trattare le conversazioni private e gli indirizzi IP come comuni merci di magazzino, il vero rischio dell’economia delle piattaforme resterà sempre lo stesso: quando l’azienda fallisce, a finire all’asta è la nostra riservatezza.