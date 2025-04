La Spagna si rimpinza di Petrolio venezuelano prima che le sanzioni di Trump prendano effetto

La Spagna ha importato dal Venezuela volumi di greggio superiori del 59% a gennaio e febbraio rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati statistici spagnoli, mentre si avvicina la scadenza dell’amministrazione Trump per le nuove sanzioni sul Venezuela.

Le importazioni spagnole di greggio dal Venezuela sono salite a 449.000 tonnellate nel gennaio e febbraio 2025, rispetto alle 283.000 tonnellate importate negli stessi mesi dell’anno scorso, ha riferito venerdì la Reuters, citando i dati del ministero dell’Energia e dell’Ambiente spagnolo.

La Repsol, la major spagnola del settore energetico, era una delle numerose compagnie straniere, tra cui la statunitense Chevron e l’italiana Eni, a cui l’amministrazione Biden aveva permesso di operare in Venezuela e di esportare il proprio greggio alle raffinerie in cambio di pagamenti da parte della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA.

Tuttavia, l’Amministrazione Trump si è affrettata a dare un giro di vite all’industria petrolifera venezuelana e alle esportazioni di petrolio, revocando la licenza di Chevron e le licenze delle aziende europee per l’esportazione di greggio dal Paese sudamericano, che detiene le maggiori riserve di greggio al mondo.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha revocato la licenza all’azienda petrolifera francese Maurel & Prom ed a ENI di operare in Venezuela e non consente più alle aziende di ricevere petrolio dall’azienda petrolifera statale venezuelana PDVSA in cambio di pagamenti.

Maurel & Prom (M&P) ha annunciato lunedì di aver ricevuto una notifica dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti datata 28 marzo 2025, che informava M&P della revoca della licenza specifica concessa nel maggio 2024 per le sue attività in Venezuela.

L’OFAC ha rilasciato una licenza di liquidazione fino al 27 maggio 2025, autorizzando M&P, Repsol ed Eni a intraprendere le transazioni necessarie per concludere le operazioni precedentemente coperte dalla licenza ora revocata.

In un’altra escalation delle sanzioni e della politica commerciale contro il Venezuela, Trump ha minacciato tariffe del 25% negli Stati Uniti sulle merci di qualsiasi Paese che acquisti petrolio venezuelano.

A seguito delle sanzioni, le esportazioni di petrolio del Venezuela hanno già iniziato a calare e si stima che a marzo siano diminuite dell’11,5% rispetto a febbraio.