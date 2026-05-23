l paradosso giapponese: come Tokyo batte la crisi di Hormuz tra export da record e inflazione domata

Se c’è una nazione che, secondo i manuali classici dell’economia, dovrebbe trovarsi in ginocchio di fronte all’attuale crisi nello Stretto di Hormuz e al conflitto iraniano, quella è il Giappone. Un Paese strutturalmente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento energetico dovrebbe, in teoria, essere travolto dall’inflazione importata e dal crollo della bilancia commerciale. Eppure, i dati di aprile 2026 ci raccontano una storia diametralmente opposta: il Sol Levante non solo resiste, ma accelera sui mercati internazionali, impartendo una severa lezione di politica economica e industriale a un Occidente sempre più asfittico.

Mentre le rotte mediorientali subiscono interruzioni prolungate, l’economia reale giapponese ha risposto con una flessibilità invidiabile. I numeri parlano chiaro.

Export a livelli record e bilancia in attivo

Ad aprile 2026, le esportazioni giapponesi sono balzate del 14,8% su base annua, sfiorando il record storico a quota 10.507 miliardi di yen. Si tratta dell’ottavo mese consecutivo di crescita, con un’accelerazione netta rispetto all’11,5% di marzo, stracciando le previsioni degli analisti che si fermavano a un timido +9,3%.

Di fronte al crollo fisiologico delle spedizioni verso il Medio Oriente (-55,5%), l’industria nipponica ha semplicemente riposizionato le proprie corazzate commerciali. L’export è volato verso l’Unione Europea (+26,9%), l’area ASEAN (+19,9%), la Cina (+15,5%) e gli Stati Uniti (+9,5%). La UE, con il suo mercato penetrabile e la propria industria interna din dismissione, sembra essere destinata a salvare l’economia di tutti i paesi, tranne la propria. Comunque questo è il grafico dell’export da Tradingeconomics:

A trainare questa corvée produttiva troviamo i settori a più alto valore aggiunto:

Macchinari elettrici: +28,6% (spinti dalla fame globale di chip e circuiti integrati).

+28,6% (spinti dalla fame globale di chip e circuiti integrati). Strumenti ottici e scientifici: +18,1%.

+18,1%. Macchinari industriali: +12,5% (guidati dai macchinari per semiconduttori).

+12,5% (guidati dai macchinari per semiconduttori). Mezzi di trasporto: +6,0% (veicoli a motore in primis).

Questo dinamismo ha permesso alla bilancia commerciale di registrare un vigoroso surplus di 301,9 miliardi di yen, ribaltando il deficit dello scorso anno e polverizzando le stime dei mercati, che si attendevano un rosso di 29,7 miliardi. Anche le importazioni sono cresciute (+9,7%), ma a un ritmo inferiore rispetto all’export, sostenute principalmente dai massicci pacchetti di stimolo governativo varati alla fine del 2025, che hanno tenuto viva la domanda interna.

Ecco il grafico della bilancia commerciale da Tradingeconomics:

Quindi il commercio estero giapponese funziona, il tutto nonostante la crisi energetica, e il Giappone è un paese trasformatore esattamente come l’Italia, ma non ha l’Unione Europa a dare indicazioni….

Indicatore (Aprile 2026) Valore Variazione tendenziale Aspettative di mercato Esportazioni 10.507 mld ¥ +14,8% +9,3% Importazioni 10.205 mld ¥ +9,7% +8,3% Bilancia Commerciale +301,9 mld ¥ – Deficit di 29,7 mld ¥ Inflazione Annuale 1,4% In calo da 1,5% –

Il “miracolo” dell’inflazione all’1,4%

L’altro fronte su cui il Giappone sta vincendo la sua battaglia è quello dei prezzi. Mentre altrove si fatica a domare il carovita, a Tokyo l’inflazione annuale è scesa all’1,4% (dal 1,5% di marzo), toccando i minimi da marzo 2022 e rimanendo ostinatamente sotto il target del 2% della banca centrale per il terzo mese di fila. Ecco il video da Tradingeconomics.

I prezzi dei beni alimentari hanno registrato il minor incremento degli ultimi 18 mesi, grazie soprattutto al raffreddamento dei costi del riso. Rallenta anche la dinamica dei prezzi per trasporti, abitazioni e beni per la casa. Paradossalmente, nonostante la fine graduale dei sussidi statali, i prezzi dell’energia (elettricità e gas) continuano a scendere, seppur a un ritmo più blando. Il tutto mentre i prezzi del petrolio sono esplosi sopra i 100 dollari. Non male, come controllo dei prezzi.

Il pragmatismo al potere

Come si spiega questa resilienza? La risposta risiede in un mix di pragmatismo governativo e solidità industriale. L’esecutivo Takaishi ha dimostrato una chiara volontà interventista: i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti, ma lo Stato non ha esitato a intervenire per mitigare il costo della vita causato da uno yen debole, proteggendo il potere d’acquisto dei cittadini.

Ma il vero segreto è strutturale. Di fronte allo shock energetico globale, il Giappone ha saputo capitalizzare il ritorno al nucleare, garantendo stabilità alla rete e costi prevedibili per le proprie industrie energivore. Questa indipendenza di base, unita alla straordinaria flessibilità del comparto manifatturiero nel riorientare le catene di fornitura, ha fatto il resto.

Il Giappone del 2026 ci ricorda una lezione fondamentale: l’economia reale vince su quella finanziaria. Avere un’industria manifatturiera capace di produrre ciò che il mondo richiede, sostenuta da uno Stato che non ha paura di intervenire a sostegno della domanda e della produzione, è lo scudo migliore contro le intemperie geopolitiche. Un modello di equilibrio e razionalità da cui, forse, l’Europa dovrebbe prendere appunti.