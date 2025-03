Trump annuncia dazi del 25% a chi compra petrolio dal Venezuela

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che qualsiasi Paese che acquisti petrolio o gas dal Venezuela pagherà una tariffa secondaria del 25% sugli scambi commerciali con gli Stati Uniti, ha riferito lunedì la Reuters, affermando che il Venezuela ha inviato negli Stati Uniti “decine di migliaia” di persone con una “natura molto violenta”.

All’inizio del mese, Chevron Corp. ha ricevuto un avviso di 30 giorni dall’amministrazione Trump per chiudere le sue operazioni in Venezuela. La scadenza, fissata al 3 aprile, concede alla società solo 30 giorni invece del normale periodo di chiusura di sei mesi.

Dal 2022, Chevron è stata autorizzata a operare in Venezuela in deroga alle sanzioni statunitensi, esportando greggio negli Stati Uniti. Secondo il Segretario di Stato Marco Rubio e altri falchi della politica estera, Chevron ha fornito un’ancora di salvezza finanziaria al regime di Maduro per arricchirsi e sopprimere i diritti civili.

Il Venezuela ha prodotto circa il 20% del petrolio in più nel 2024, avvicinandosi all’obiettivo di Maduro di 1 milione di barili al giorno. Chevron è l’unico grande produttore di petrolio che ha ottenuto una deroga per operare in Venezuela nonostante le sanzioni di Washington contro il regime del presidente Nicolás Maduro.

L’anno scorso, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha alleggerito alcune sanzioni sul Venezuela, ma ha mantenuto quelle su PdVSA. L’OFAC ha rilasciato una nuova licenza che consente alcune transazioni relative all’esportazione o riesportazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in Venezuela fino all’8 luglio 2025. Tuttavia, le transazioni con Petróleos de Venezuela, S.A., la società statale venezuelana di petrolio e gas naturale in cui PdVSA detiene una partecipazione pari o superiore al 50%, rimangono vietate dalle sanzioni imposte da vari ordini esecutivi.

La produzione di greggio del Venezuela è diminuita drasticamente da 3,2 milioni di b/g nel 2000 a 735.000 b/g nel settembre 2023, principalmente a causa delle sanzioni e della scarsa manutenzione; al contrario, la produzione di greggio dell’Argentina è aumentata, con il presidente argentino Javier Milei che ha giurato di dare una scossa al sistema.