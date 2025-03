Gli USA cancellano le autorizzazioni a operare con il Venezuela alle società petrolifere europee

Il Tesoro degli Stati Uniti ha revocato la licenza all’azienda petrolifera francese Maurel & Prom e alle altre società straniere di operare in Venezuela e non consente più alle aziende di ricevere petrolio dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA al posto dei pagamenti, mentre l’amministrazione Trump continua a inasprire le misure sull’industria petrolifera e sulle esportazioni del Venezuela.

La società francese Maurel & Prom (M&P) ha annunciato lunedì di aver ricevuto una notifica dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense, datata 28 marzo 2025, che informava M&P della revoca della licenza specifica concessa nel maggio 2024 per le sue attività in Venezuela.

L’Amministrazione Biden aveva rilasciato licenze speciali a diverse aziende straniere, consentendo loro di importare petrolio venezuelano da joint venture gestite da aziende quali Maurel & Prom, Eni e Repsol.

Maurel & Prom aveva una licenza speciale per la sua partecipazione consolidata del 40% nella società mista Petroregional del Lago (PRDL), che gestisce il giacimento Urdaneta Oeste nel lago di Maracaibo in Venezuela.

Nell’ambito di un piano per privare il Venezuela dei profitti petroliferi, il Tesoro degli Stati Uniti sta ora revocando queste licenze.

Nel caso di Maurel & Prom, l’OFAC ha rilasciato una licenza di liquidazione fino al 27 maggio 2025, autorizzando M&P a intraprendere le transazioni necessarie per concludere le operazioni precedentemente coperte dalla licenza ora revocata.

“M&P sta valutando le implicazioni di questa decisione in stretta consultazione con i suoi consulenti legali. Il Gruppo rimane attivamente impegnato con le autorità statunitensi e continua a monitorare l’evolversi della situazione”, ha dichiarato la società francese.

L’italiana Eni, da parte sua, ha confermato che è stata revocata anche la licenza che permetteva a PDVSA di ripagare in petrolio la produzione di gas di Eni in Venezuela.

“Eni continua il suo impegno trasparente con le autorità statunitensi sulla questione per identificare le opzioni per garantire che le forniture di gas non sanzionate, essenziali per la popolazione, possano essere remunerate da PDVSA”, ha detto Eni in un comunicato riportato da Reuters.

Alla fine di febbraio, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato una deroga alle sanzioni per Chevron, che ha permesso alla supermaggioranza di tornare in Venezuela e di diventare determinante per l’aumento della produzione di petrolio.

In un’altra escalation delle sanzioni e della politica commerciale contro il Venezuela, Trump ha minacciato tariffe del 25% negli Stati Uniti sulle merci di qualsiasi Paese che acquisti petrolio venezuelano. Pochi paesi rischieranno la non confomità all’ordine.