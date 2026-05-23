Chi controllerà l’intelligenza artificiale controllerà economia, finanza e democrazia

L’intelligenza artificiale rappresenta il più avanzato strumento conoscitivo elaborato dall’uomo dalla nascita della rivoluzione scientifica moderna, ma anche il più delicato da governare. La rapidità con cui essa evolve, unita alla crescente autonomia operativa che sta acquisendo, impone una riflessione non più rinviabile sulla necessità di definire regole condivise che ne delimitino gli ambiti di utilizzo e soprattutto i limiti invalicabili. La questione non appartiene più soltanto al dominio della tecnica o della ricerca scientifica, ma investe direttamente la stabilità degli ordinamenti economici, la sicurezza degli Stati e la stessa tenuta delle democrazie moderne. Come già avvenne dopo Bretton Woods per l’architettura monetaria internazionale, anche la rivoluzione algoritmica richiede oggi la costruzione di un nuovo quadro di governance capace di impedire che l’innovazione si trasformi in fattore di squilibrio sistemico.

Negli ultimi anni il progresso dell’AI generativa ha compiuto passi che fino a poco tempo fa sarebbero stati ritenuti incompatibili con la stessa capacità cognitiva umana. Sistemi in grado di apprendere autonomamente, elaborare linguaggi complessi, simulare ragionamenti e produrre contenuti indistinguibili da quelli creati dall’uomo stanno entrando nei processi decisionali delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e dei mercati finanziari. È proprio questo il punto cruciale: la tecnologia non è più uno strumento passivo, ma tende progressivamente a trasformarsi in soggetto attivo dei processi economici e politici. L’evoluzione in atto segna infatti il passaggio dall’automazione delle funzioni operative all’autonomia crescente dei processi decisionali, con implicazioni che potrebbero modificare profondamente gli equilibri economici costruiti nel secondo dopoguerra. Norbert Wiener, padre della cibernetica, aveva già evidenziato come l’automazione dei processi decisionali avrebbe inevitabilmente posto il problema del rapporto tra potere tecnologico e controllo democratico. Oggi quella riflessione assume una dimensione concreta e globale.

Se tale evoluzione non verrà accompagnata da una disciplina rigorosa, il rischio è che l’AI possa diventare fattore di destabilizzazione sistemica. Nel settore finanziario, ad esempio, l’impiego di algoritmi avanzati già influenza le dinamiche speculative, i movimenti di capitale e la gestione automatizzata dei mercati. I sistemi di high frequency trading, fondati sulla capacità di elaborare dati e impartire ordini in tempi infinitesimali, hanno già dimostrato come l’intermediazione tecnologica possa alterare la formazione dei prezzi e amplificare fenomeni di volatilità difficilmente controllabili dalle autorità monetarie e di vigilanza. Un’intelligenza artificiale nelle mani di operatori opachi, di gruppi speculativi privi di vincoli etici o di organizzazioni criminali potrebbe alterare i prezzi degli attivi, manipolare informazioni sensibili, costruire sofisticati sistemi fraudolenti e persino provocare crisi di fiducia tali da compromettere la stabilità monetaria e bancaria. In un sistema globale caratterizzato da fortissima interconnessione finanziaria, anche un’azione circoscritta potrebbe produrre effetti moltiplicativi di natura sistemica, con conseguenze non prevedibili sull’economia reale e sul risparmio privato. L’eventuale integrazione dell’AI nei futuri sistemi di moneta digitale pubblica e privata — dalle CBDC ai circuiti di pagamento decentralizzati — potrebbe inoltre attribuire a pochi soggetti il controllo simultaneo dell’informazione, della liquidità e dei comportamenti economici collettivi.

Il problema assume dimensioni ancora più gravi sul piano della sicurezza. L’AI possiede ormai capacità di penetrazione informatica che, se ulteriormente sviluppate, potrebbero consentire intrusioni nei sistemi pubblici, nelle reti bancarie, nelle infrastrutture energetiche e nei servizi strategici degli Stati. Il passaggio dalla criminalità informatica tradizionale a una cybercriminalità alimentata da sistemi intelligenti autonomi segnerebbe una discontinuità storica di portata difficilmente calcolabile. Non si tratterebbe più soltanto di difendere dati o patrimoni finanziari, ma la stessa sovranità degli Stati e la continuità delle istituzioni democratiche. La crescente integrazione tra intelligenza artificiale, infrastrutture cloud, reti satellitari e sistemi militari introduce inoltre elementi di vulnerabilità che superano i tradizionali confini tra sicurezza economica, sicurezza geopolitica e difesa strategica. La concentrazione geografica dei grandi data center e della potenza computazionale mondiale in poche aree controllate da ristrette oligarchie tecnologiche costituisce già oggi un fattore di dipendenza strategica comparabile, per importanza, al controllo delle fonti energetiche nel Novecento. Non può inoltre essere escluso che un’evoluzione incontrollata della capacità computazionale dell’intelligenza artificiale, qualora gestita da entità criminali o da strutture geopolitiche prive di vincoli democratici, possa insinuarsi perfino nei sistemi di sicurezza militare delle grandi potenze. L’ipotesi che sistemi intelligenti autonomi riescano a bypassare o addirittura a sostituirsi alle procedure codificate di comando e controllo, interferendo con i meccanismi di attivazione degli armamenti strategici, inclusi quelli nucleari, rappresenta uno scenario che non può più essere liquidato come mera esercitazione teorica. In un contesto dominato dall’automazione crescente e dall’interconnessione digitale globale, anche vulnerabilità considerate oggi improbabili potrebbero assumere conseguenze irreversibili per la sicurezza dell’intera umanità.

Vi è poi un aspetto ancora più profondo, spesso trascurato nel dibattito pubblico. La civiltà occidentale ha costruito i propri criteri di giudizio attraverso millenni di elaborazione filosofica, religiosa, giuridica ed etica. I concetti di responsabilità, proporzionalità, giustizia e dignità della persona non sono il risultato di un calcolo matematico, ma di un lungo processo storico segnato da conflitti, mediazioni e riflessioni sul limite dell’azione umana. L’intelligenza artificiale, al contrario, opera secondo logiche probabilistiche e obiettivi funzionali che non incorporano naturalmente tali principi, se non nella misura in cui vengano introdotti dall’uomo. Il rischio reale consiste dunque nel trasferimento progressivo di decisioni strategiche a sistemi privi di coscienza morale, capaci di ottimizzare risultati senza comprendere il valore umano e sociale delle conseguenze prodotte. In una prospettiva riconducibile all’analisi schumpeteriana, ogni grande trasformazione tecnologica modifica inevitabilmente gli equilibri istituzionali e sociali su cui si fonda il capitalismo; l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una discontinuità ancora più radicale, poiché interviene direttamente sui meccanismi della formazione della conoscenza e del consenso.

Il rischio reale non consiste dunque in una fantascientifica ribellione delle macchine, ma nella progressiva delega di decisioni strategiche a sistemi privi di coscienza morale. Una tecnologia capace di massimizzare risultati senza comprendere il valore umano delle conseguenze potrebbe produrre effetti devastanti, soprattutto in contesti geopolitici caratterizzati da crescente instabilità, competizione tecnologica e conflitti economici. La concentrazione della capacità computazionale mondiale, dei grandi archivi informativi e delle infrastrutture digitali nelle mani di poche piattaforme globali rischia inoltre di creare nuove forme di dipendenza politica, finanziaria e culturale, difficilmente compatibili con il principio di sovranità democratica degli Stati. Henry Kissinger ha più volte avvertito che l’intelligenza artificiale rischia di alterare non soltanto gli equilibri geopolitici, ma la stessa percezione della realtà su cui si fondano le decisioni politiche delle società contemporanee.

Per questa ragione la governance dell’intelligenza artificiale non può essere lasciata esclusivamente alle grandi piattaforme tecnologiche o agli interessi geopolitici delle potenze dominanti. Occorre definire rapidamente un quadro normativo internazionale fondato sulla trasparenza degli algoritmi, sulla tracciabilità delle decisioni automatizzate, sulla tutela dei dati strategici e sulla responsabilità giuridica di chi sviluppa e utilizza tali sistemi. Diviene altresì necessario impedire che il controllo della conoscenza prodotta dall’AI si trasformi in uno strumento di neo-centralizzazione del potere economico mondiale, dove pochi soggetti privati possano condizionare mercati, governi e opinione pubblica. In assenza di tali correttivi, il rischio è la formazione di un vero e proprio capitalismo algoritmico globale sottratto a qualsiasi effettivo controllo democratico.

L’Europa, che dispone di solide tradizioni giuridiche e culturali ma sconta un ritardo crescente sul piano tecnologico, dovrebbe comprendere che la questione dell’intelligenza artificiale non riguarda soltanto la competitività industriale, bensì la difesa stessa della propria autonomia strategica. Il rischio è che il continente finisca progressivamente subordinato alle infrastrutture computazionali americane e cinesi, replicando nel dominio digitale dipendenze già sperimentate in altri settori strategici. L’assenza di grandi piattaforme europee, di capacità autonoma nel settore dei semiconduttori avanzati e di un’infrastruttura cloud pienamente indipendente espone infatti l’Unione a una vulnerabilità destinata ad ampliarsi con l’accelerazione della rivoluzione digitale.

La questione non è arrestare il progresso, ipotesi impossibile oltre che dannosa, ma impedire che esso proceda in assenza di controllo politico e culturale. Ogni grande rivoluzione tecnologica ha richiesto istituzioni capaci di governarne gli effetti. L’intelligenza artificiale non farà eccezione. La storia economica dimostra infatti che l’innovazione produce progresso reale soltanto quando viene ricondotta entro regole condivise e compatibili con l’interesse collettivo. In assenza di tali limiti, anche la più avanzata conquista scientifica può trasformarsi in fattore di instabilità e di regressione civile. La vera sfida del XXI secolo non sarà quindi stabilire se l’intelligenza artificiale diventerà più potente dell’uomo, ma se l’uomo saprà conservare il controllo politico, etico e istituzionale della potenza che egli stesso ha creato.

Antonio Maria Rinaldi