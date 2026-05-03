La Cina fa scudo alle sue “Teapot”: bloccate le sanzioni USA sul petrolio iraniano

L’eterno gioco del gatto e col topo tra Washington e Pechino si arricchisce di un nuovo, interessante capitolo, che rischia di complicare notevolmente i rapporti fra i due lati del Pacifico. Questa volta, il terreno di scontro non sono i microchip, ma l’oro nero. Il Ministero del Commercio cinese ha infatti annunciato un’ingiunzione formale per bloccare le sanzioni statunitensi imposte a cinque raffinerie cinesi, accusate dal Tesoro USA di acquistare allegramente petrolio dall’Iran.

Le sanzioni americane? Per Pechino, semplicemente, non esistono. Il Ministero ha emesso un vero e proprio “ordine di divieto”, stabilendo che le restrizioni di Washington “non devono essere riconosciute, applicate o rispettate”. La motivazione ufficiale fa appello al diritto internazionale: le sanzioni unilaterali americane, prive dell’avallo dell’ONU, limiterebbero impropriamente gli affari tra imprese cinesi e Paesi terzi. Un richiamo al diritto internazionale che, con una certa ironia, viene sfoderato sempre al momento del bisogno per tutelare la sovranità e lo sviluppo nazionale.

Le protagoniste di questa vicenda sono la Hengli Petrochemical (Dalian) e altre quattro raffinerie indipendenti, note nel gergo del settore come “teapot” (teiere):

Shandong Jincheng Petrochemical Group

Hebei Xinhai Chemical Group

Shouguang Luqing Petrochemical

Shandong Shengxing Chemical

L’economia delle “Teapot”, cioè delle raffinerie private cinesi

Per capire la portata economica della mossa, bisogna guardare ai fondamentali. La Cina importa oltre la metà del proprio fabbisogno di greggio dal Medio Oriente. Secondo i dati Kpler, nel solo 2025 Pechino ha assorbito oltre l’80% del petrolio esportato da Teheran.

Le “teapot” pesano per circa un quarto della capacità di raffinazione cinese. A differenza dei pachidermici colossi di Stato come Sinopec, queste strutture private operano con margini di profitto risicatissimi, a volte persino negativi, e sono attualmente schiacciate da una domanda interna cinese piuttosto tiepida. Per sopravvivere, hanno una necessità vitale: approvvigionarsi di greggio fortemente scontato. E chi offre gli sconti migliori sul mercato globale? Esattamente i Paesi sotto sanzione: Iran, Russia e Venezuela.

Il dilemma dei privati

Il governo di Pechino, con questo scudo legale, lancia un messaggio chiaro: le raffinerie private possono, anzi dovrebbero, ignorare le sanzioni americane in quanto illegali. Una presa di posizione formalmente e politicamente ineccepibile dal punto di vista cinese, ma che sul piano pratico scarica un peso enorme sulle spalle dei privati.

Ignorare l’ordine di Washington espone queste aziende al rischio concreto di essere tagliate fuori dal sistema finanziario statunitense e di subire ritorsioni commerciali in Occidente, rendendo un incubo la vendita dei propri prodotti raffinati. Il rischio è che gli Usa applichino seriamente le sanzioni, magari escludendo queste società dal sistema SWIFT di pagamenti internazionali o applicando sanzioni anche alle entità finanziarie con contatti con questi paesi. Questi enti possono accettare garanzie dalla Cina solo e solo se la Cina può mettere a disposizione sistemi di pagamento che mettano al sicuro queste società. Altrimenti a rischiare saranno proprio queste società private.

Le aziende private si trovano quindi tra l’incudine delle direttive patriottiche di Pechino e il martello del Tesoro USA. Dovranno pesare con estrema attenzione le proprie scelte: il petrolio scontato di oggi vale il rischio dell’isolamento finanziario di domani? E se il petrolio scontato fosse per loro l’unica via si sopravvivenza?