Figure 03: Un Robot Umanoide all’Ora. Il Miracolo Produttivo USA e l’Incubo (Keynesiano) del Lavoro Umano

C’era una volta la robotica confinata nei laboratori di ricerca, tra cavi scoperti e prototipi claudicanti. Oggi, a quanto pare, c’è la catena di montaggio. L’azienda statunitense Figure ha appena annunciato un salto di scala che, se confermato nei suoi effetti a lungo termine, rischia di trasformare radicalmente non solo l’industria manifatturiera, ma le fondamenta stesse del nostro mercato del lavoro.

In soli 120 giorni, la struttura produttiva BotQ in California è passata dalla realizzazione di un robot umanoide al giorno alla produzione di un robot all’ora. Un incremento di 24 volte che segna un confine netto: la transizione dalla fase del prototipo affascinante a quella della produzione di massa.

I numeri dell’efficienza industriale

Come si ottiene un aumento di produttività del 2.400% in quattro mesi? La risposta di Figure risiede in una brutale ed efficiente razionalizzazione industriale, supportata da software di esecuzione proprietari distribuiti su oltre 150 postazioni di lavoro interconnesse. Il problema principale nella robotica non è mai stato “costruire un robot”, ma costruirne mille identici, funzionanti e senza difetti. Un passaggio che è equivalente dal passare dall’officina che costruiva una singola auto per volta alla catena di montaggio di Henry Ford che ne costruiva migliaia al giorno.

L’azienda ha imposto criteri draconiani ai fornitori e ha inserito oltre 50 punti di ispezione durante il processo di assemblaggio. I risultati, in termini di statistica industriale, sono notevoli e meritano di essere riassunti:

Metrica di Produzione Valore Dichiarato Aumento della produttività (ultimi 120 gg) 24x Cadenza produttiva attuale 1 robot Figure 03 / ora Unità già consegnate/operative Oltre 350 Resa al primo passaggio (Generale a fine linea) > 80% (in miglioramento settimanale) Resa al primo passaggio (Linea Batterie) 99,3% (oltre 500 pacchi spediti) Attuatori prodotti > 9.000 (su 10 diverse SKU)

Prima di uscire dalla fabbrica, ogni unità subisce oltre 80 test funzionali, inclusi stress fisici multi-arto (“squat” e corse sul posto) per migliaia di cicli. L’obiettivo è azzerare i guasti precoci.

L’Intelligenza che “vede” e il vantaggio dei dati

Il vero valore di questa produzione di massa, tuttavia, non è il ferro, ma il dato. Ogni robot che esce da BotQ si trasforma in un terminale di raccolta dati nel mondo reale, alimentando Helix, il modello di intelligenza artificiale dell’azienda.

La novità tecnica più rilevante è il rilascio del “Sistema 0” (S0) di Helix, che introduce il controllo dell’intero corpo condizionato dalla percezione. In parole povere: prima il robot camminava alla cieca, basandosi solo sulla percezione delle proprie articolazioni (propriocezione). Se c’era una scala, serviva l’intervento umano. Ora, le telecamere stereo trasformano le immagini in una mappa 3D dell’ambiente. Il robot “vede” il terreno e adatta la camminata in tempo reale. Il tutto viene addestrato in simulazione e trasferito sull’hardware fisico a “zero-shot”, senza bisogno di calibrazioni specifiche nel mondo reale. Un salto tecnologico che apre le porte alla navigazione autonoma in ambienti complessi.

Le ricadute economiche: il paradosso del lavoro umano

E qui arriviamo al punto dolente, quello che la narrazione entusiastica della Silicon Valley tende sistematicamente a omettere. Con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 12.000 unità all’anno e una diffusione che si prepara a invadere gli ambienti lavorativi e domestici, è imperativo iniziare a porsi una domanda seria sul futuro del lavoro umano.

Da un punto di vista strettamente keynesiano, ci troviamo di fronte a una potenziale tempesta perfetta. L’automazione estrema e a basso costo (una volta ammortizzati i costi di ricerca) sostituisce il fattore Lavoro con il fattore Capitale. Se un umanoide può operare 24 ore su 24 in un magazzino, in una fabbrica o persino in ambito domestico, la domanda di manodopera non qualificata e semi-qualificata è destinata a crollare.

Il problema macroeconomico è lapalissiano: i robot non percepiscono uno stipendio, non consumano beni, non comprano automobili, non pagano mutui e non vanno in vacanza. Se una fetta consistente della popolazione perde la propria capacità di generare reddito, chi sosterrà la domanda aggregata necessaria per acquistare i beni che questi stessi robot produrranno in modo così efficiente?

L’illusione neoclassica che i lavoratori “spiazzati” si ricicleranno magicamente in settori ad alta tecnologia ignora i tempi di attrito dell’economia reale e le asimmetrie cognitive. Il rischio concreto è una deflazione salariale per le fasce medio-basse e una concentrazione della ricchezza senza precedenti nelle mani dei proprietari di queste flotte robotiche.

La tecnologia americana sta compiendo miracoli ingegneristici. Resta da capire se l’economia politica globale avrà gli strumenti, o la volontà, per gestire le macerie sociali che questo “miracolo” rischia di lasciarsi alle spalle.