Il laser di Israele difende gli Emirati: la rivoluzione dell’Iron Beam contro i droni iraniani e la fine dell’asimmetria economica

La geopolitica in Medio Oriente si sta muovendo a una velocità che supera persino quella dei missili balistici. In un contesto in cui gli equilibri energetici ed economici mutano rapidamente – si pensi alle recenti frizioni e alle voci di una possibile uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC+ per perseguire una politica estrattiva più autonoma –, le alleanze militari si saldano all’insegna del pragmatismo più assoluto.

L’ultimo, clamoroso esempio di questa cooperazione è il dispiegamento di sistemi di difesa aerea israeliani all’avanguardia negli Emirati, per proteggere la monarchia del Golfo dalla recente e feroce offensiva di missili e droni lanciati dall’Iran. Non parliamo solo del collaudato Iron Dome, ma di tecnologie sperimentali e rivoluzionarie che cambieranno l’economia della guerra: il sistema di sorveglianza Spectro e, soprattutto, l’arma a energia diretta Iron Beam.

L’insostenibilità economica della guerra asimmetrica

Per comprendere l’importanza di questa fornitura, bisogna guardare ai bilanci dello Stato, non solo alle traiettorie balistiche. Durante il recente scontro, l’Iran ha lanciato verso gli Emirati oltre 500 missili balistici e 2.000 droni, in gran parte i famigerati Shahed.

Dal punto di vista puramente economico, l’Iran ha imposto una guerra asimmetrica drammaticamente efficace. Un drone Shahed ha un costo di produzione stimato tra i 20.000 e i 50.000 dollari. Per abbatterlo, gli Stati Uniti e le nazioni del Golfo hanno dovuto finora impiegare intercettori di sistemi come il Patriot o il THAAD, il cui costo unitario varia dai 2 ai 4 milioni di dollari, per non parlare dei mesi necessari per produrli. Il Center for Strategic and International Studies ha calcolato che, prima di una tregua temporanea, gli USA avevano già bruciato metà del loro inventario di missili intercettori di fascia alta.

Questa dinamica, in termini macroeconomici, è semplicemente insostenibile. Distruggere armi a bassissimo costo con vettori multimilionari significa dissanguare i bilanci della difesa. È qui che entra in gioco la tecnologia israeliana.

Iron Beam e Spectro: la risposta a basso costo

Per far fronte all’emergenza, Israele ha accelerato i tempi, prelevando dai propri laboratori prototipi non ancora pienamente integrati per fornirli agli alleati emiratini. La vera novità è il dispiegamento dell’Iron Beam, sviluppato da Rafael Advanced Defense Systems, che lavora in tandem con il sistema ottico di sorveglianza Spectro della Elbit Systems, capace di individuare i piccoli droni a bassa emissione termica fino a 20 km di distanza.

L’Iron Beam non spara missili, ma un raggio laser ad alta energia. Le sue caratteristiche tecniche ribaltano completamente l’economia dell’intercettazione:

Tecnologia: Laser ad alta energia (classe 100kW+).

Velocità di ingaggio: Intercettazione alla velocità della luce, distruzione del bersaglio in meno di 2 secondi.

Raggio d’azione: Ottimizzato per la difesa a corto raggio, dai 7 ai 10 km.

Costo per colpo: Circa 3,50 dollari (sostanzialmente il costo dell’energia elettrica necessaria per alimentare il sistema).

Capacità di fuoco: “Caricatore” illimitato, finché c’è fornitura di energia elettrica e raffreddamento.

Questa tecnologia trasforma un disastro finanziario (spendere milioni per abbattere un drone da 20mila dollari) in un trionfo dell’efficienza (spendere 3 dollari e mezzo per distruggere un’arma nemica).

Il banco di prova emiratino e le ricadute industriali

Gli Emirati Arabi Uniti si trasformano così nel primo vero laboratorio operativo sul campo di battaglia per queste armi a energia diretta. L’asse nato con gli Accordi di Abramo dimostra la sua valenza pratica: “il valore di essere amici di Israele”, come ha sottolineato un funzionario regionale.

Parallelamente, Abu Dhabi sta mostrando una notevole intraprendenza industriale. Di fronte alla difficoltà di tracciare i droni Shahed, gli Emirati stanno convertendo le loro vecchie scorte di migliaia di missili aria-aria Sidewinder in versioni lanciabili da terra, dotandoli di testate a ricerca laser passiva per interfacciarsi proprio con il sistema israeliano Spectro. Un riciclo intelligente di asset militari obsoleti che si sposa perfettamente con un approccio economico razionale.

Resta un limite oggettivo per l’Iron Beam: l’efficacia del laser è drasticamente ridotta da nuvole dense, fumo o, fattore critico nel Golfo, dalle tempeste di sabbia. Sarà interessante valutare, al netto della propaganda, la reale efficacia di questi sistemi in prima linea. Se l’Iron Beam dovesse confermare le promesse, assisteremmo a una rivoluzione copernicana nell’industria della difesa globale, ponendo fine al vantaggio tattico degli sciami di droni a basso costo.