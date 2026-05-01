Il paradosso di Wall Street: record dal 2020 in piena crisi globale. Opportunità o miopia?

Mentre i telegiornali ci inondano quotidianamente di bollettini su crisi internazionali, tensioni geopolitiche e catene di approvvigionamento sotto stress, Wall Street ha deciso di suonare un’altra melodia. Stiamo assistendo al miglior mese per il mercato azionario statunitense dal 2020, un balzo in avanti che, a prima vista, appare come un gigantesco controsenso macroeconomico. Eppure, scavando sotto la superficie dei principali indici, emerge un quadro ben più complesso e, per certi versi, inquietante.

La borsa americana non sta crescendo in blocco. La liquidità si sta concentrando in modo quasi chirurgico in pochi settori visti come potenzialmente remunerativi, ma questo può aumentare il rischio complessivo.

In generale l’andamento S&P 500 sarebbe il seguente:

Al AI sta facendo la parte del leone in questa crescita, come mostra ETF IShare che segua AI e big data

I motori del rally: un mercato a due velocità

Non stiamo assistendo a una ripresa diffusa dell’economia reale, ma a un’esplosione di settori specifici, che trainano da soli gli interi listini.

Settore Dinamica Attuale Ricaduta sull’Economia Reale Tecnologia (Intelligenza Artificiale) Crescita esplosiva, flussi di capitale massicci. Aumento della produttività a lungo termine, ma rischio di bolla speculativa a breve. Difesa e Aerospazio Rialzo costante guidato dalle tensioni globali. Aumento della spesa pubblica, deflussi da investimenti civili (effetto spiazzamento). Beni di prima necessità Stagnazione o crescita marginale. Sofferenza per l’inflazione persistente e l’erosione del potere d’acquisto della middle class.

Il paradosso è presto spiegato: la finanza ha scorporato il rischio sistemico dalle promesse di rendimento futuro. Le grandi aziende tecnologiche, dotate di immensi flussi di cassa, sono diventate i nuovi “beni rifugio”, impermeabili ai tassi di interesse elevati che invece strangolano le piccole e medie imprese.

Controsenso o opportunità?

Dal punto di vista dell’economia reale, l’attuale euforia è un’illusione ottica. I mercati stanno scommettendo su un atterraggio morbido (soft landing) dell’economia USA e su un imminente taglio dei tassi da parte delle Banche Centrali, ignorando allegramente le fiammate inflattive derivanti dalla frammentazione globale. La scommessa è azzardata, perché si sentono già gli effetti inflazionistici sia negli USA sia nella UE, sia un po’ ovunque. Anche se la Fedeeral Reserve rimarrà ferma, difficilmente lo faranno le altre banche centrali.

Tuttavia, per l’investitore, snobbare questo rally per puro rigore logico potrebbe essere un errore. La liquidità globale, sostenuta in parte dai continui deficit governativi spesso però destinati alla spesa corrente, deve pur finire da qualche parte.

Le ricadute economiche di questa polarizzazione sono chiare: l’effetto ricchezza si concentrerà nelle mani di chi detiene asset finanziari, mentre l’economia reale continuerà a fare i conti con tassi elevati e costi di produzione crescenti. L’opportunità c’è, ma è tattica, non strutturale: cavalcare i settori trainanti mantenendo però uno stop loss rigoroso. Perché quando la finanza si scolla così nettamente dalla realtà, il conto, prima o poi, viene presentato.