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Il tappo di Hormuz e la trappola del greggio iraniano: perché la riapertura non salverà il mercato
L’embargo USA nello Stretto di Hormuz non fermerà solo l’Iran. Perché la chiusura dei pozzi e le 800 navi in coda causeranno mesi di rincari globali anche in caso di pace immediata.
La guerra, prima ancora di essere una tragedia umanitaria, è un colossale distruttore di ricchezza e di catene logistiche. L’attuale crisi iraniana non fa eccezione, ma ad allarmare i mercati oggi non sono le bombe, bensì la brutale realtà della logistica marittima e dell’ingegneria petrolifera. Dal 13 aprile, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco navale totale sullo Stretto di Hormuz per le navi da o per l’Iran. Una mossa strategicamente letale per le finanze di Teheran, che ha trasformato un problema geopolitico in un incubo per l’economia globale.
A Washington, e in molte cancellerie europee, si tende a credere che l’economia sia un interruttore: si spegne con le sanzioni, si riaccende con la pace. Ma la realtà termodinamica ed estrattiva è assai meno compiacente. L’Iran si trova ora impossibilitato a esportare il proprio greggio, la sua principale fonte di valuta pregiata, ed è costretto a stoccare la produzione in cisterne terrestri e superpetroliere.
Il problema è che la capacità di immagazzinamento è fisicamente finita. Le banche d’affari americane calcolano che il limite massimo sarà raggiunto intorno al 20 maggio. A quel punto, l’Iran dovrà fare l’impensabile: chiudere i pozzi.
- Il mito del “rubinetto” petrolifero: L’estrazione di greggio non è un lavandino che si apre e si chiude a piacimento. Nei giacimenti maturi iraniani si inietta acqua per mantenere la pressione. Fermare il flusso altera irrimediabilmente questo delicato equilibrio. Questi giacimenti schiano di non riprendere la produzione come prima.
- Danni permanenti: Alla riapertura, il rischio è di pompare acqua per mesi al posto del petrolio. Il ripristino dei volumi produttivi richiederà investimenti (capex) massicci e tempistiche lunghissime. Un autentico shock dal lato dell’offerta. Tutto questo è petrolio che fino a ieri andava in Cina e che questa dovrà cercare altrove sui mercati, facendo comuqneu crescere i prezzi.
Anche immaginando lo scenario più ottimistico — una firma su un trattato di pace domani mattina e la revoca immediata del blocco americano — il ritorno alla normalità è una chimera. Lo Stretto di Hormuz funziona come un’autostrada a tre corsie che, all’improvviso, si restringe a una. Attualmente, l’ingorgo conta oltre 800 navi mercantili e petroliere in attesa.
Ecco le ricadute temporali della strozzatura logistica:
|Fase Logistica
|Impatto Economico
|Tempistica Stimata per la Normalizzazione
|Smaltimento coda navale
|Ritardi nelle consegne di merci e GNL in Europa e Asia.
|4-6 settimane dallo sblocco.
|Riallineamento flotte
|Carenza di stiva globale e aumento dei noli marittimi.
|2-3 mesi.
|Ripristino estrazione
|Prezzi del barile artificialmente alti a causa dell’offerta mancante.
|6-12 mesi (dipendente dagli investimenti).
Le navi intrappolate o in attesa impiegheranno intere settimane solo per defluire in sicurezza dal collo di bottiglia del Golfo Persico. Questo significa che i normali traffici commerciali, che trasportano non solo energia ma anche una vasta gamma di semilavorati cruciali per l’industria europea e asiatica, subiranno ritardi a cascata per mesi.
L’illusione che la diplomazia possa istantaneamente guarire le ferite inferte alle catene di approvvigionamento si scontrerà presto con i tempi inesorabili della logistica. Il prezzo del petrolio, sostenuto dall’assenza prolungata dei barili iraniani danneggiati dallo “shut-in” dei pozzi, continuerà a pesare sui costi di produzione globali. Preparatevi: l’inflazione da costi potrebbe aver trovato il suo nuovo, tenace, carburante.
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