Il tappo di Hormuz e la trappola del greggio iraniano: perché la riapertura non salverà il mercato

La guerra, prima ancora di essere una tragedia umanitaria, è un colossale distruttore di ricchezza e di catene logistiche. L’attuale crisi iraniana non fa eccezione, ma ad allarmare i mercati oggi non sono le bombe, bensì la brutale realtà della logistica marittima e dell’ingegneria petrolifera. Dal 13 aprile, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco navale totale sullo Stretto di Hormuz per le navi da o per l’Iran. Una mossa strategicamente letale per le finanze di Teheran, che ha trasformato un problema geopolitico in un incubo per l’economia globale.

A Washington, e in molte cancellerie europee, si tende a credere che l’economia sia un interruttore: si spegne con le sanzioni, si riaccende con la pace. Ma la realtà termodinamica ed estrattiva è assai meno compiacente. L’Iran si trova ora impossibilitato a esportare il proprio greggio, la sua principale fonte di valuta pregiata, ed è costretto a stoccare la produzione in cisterne terrestri e superpetroliere.

Il problema è che la capacità di immagazzinamento è fisicamente finita. Le banche d’affari americane calcolano che il limite massimo sarà raggiunto intorno al 20 maggio. A quel punto, l’Iran dovrà fare l’impensabile: chiudere i pozzi.

Il mito del “rubinetto” petrolifero: L’estrazione di greggio non è un lavandino che si apre e si chiude a piacimento. Nei giacimenti maturi iraniani si inietta acqua per mantenere la pressione. Fermare il flusso altera irrimediabilmente questo delicato equilibrio. Questi giacimenti schiano di non riprendere la produzione come prima.

L’estrazione di greggio non è un lavandino che si apre e si chiude a piacimento. Nei giacimenti maturi iraniani si inietta acqua per mantenere la pressione. Fermare il flusso altera irrimediabilmente questo delicato equilibrio. Questi giacimenti schiano di non riprendere la produzione come prima. Danni permanenti: Alla riapertura, il rischio è di pompare acqua per mesi al posto del petrolio. Il ripristino dei volumi produttivi richiederà investimenti (capex) massicci e tempistiche lunghissime. Un autentico shock dal lato dell’offerta. Tutto questo è petrolio che fino a ieri andava in Cina e che questa dovrà cercare altrove sui mercati, facendo comuqneu crescere i prezzi.

Anche immaginando lo scenario più ottimistico — una firma su un trattato di pace domani mattina e la revoca immediata del blocco americano — il ritorno alla normalità è una chimera. Lo Stretto di Hormuz funziona come un’autostrada a tre corsie che, all’improvviso, si restringe a una. Attualmente, l’ingorgo conta oltre 800 navi mercantili e petroliere in attesa.

Ecco le ricadute temporali della strozzatura logistica:

Fase Logistica Impatto Economico Tempistica Stimata per la Normalizzazione Smaltimento coda navale Ritardi nelle consegne di merci e GNL in Europa e Asia. 4-6 settimane dallo sblocco. Riallineamento flotte Carenza di stiva globale e aumento dei noli marittimi. 2-3 mesi. Ripristino estrazione Prezzi del barile artificialmente alti a causa dell’offerta mancante. 6-12 mesi (dipendente dagli investimenti).

Le navi intrappolate o in attesa impiegheranno intere settimane solo per defluire in sicurezza dal collo di bottiglia del Golfo Persico. Questo significa che i normali traffici commerciali, che trasportano non solo energia ma anche una vasta gamma di semilavorati cruciali per l’industria europea e asiatica, subiranno ritardi a cascata per mesi.

L’illusione che la diplomazia possa istantaneamente guarire le ferite inferte alle catene di approvvigionamento si scontrerà presto con i tempi inesorabili della logistica. Il prezzo del petrolio, sostenuto dall’assenza prolungata dei barili iraniani danneggiati dallo “shut-in” dei pozzi, continuerà a pesare sui costi di produzione globali. Preparatevi: l’inflazione da costi potrebbe aver trovato il suo nuovo, tenace, carburante.