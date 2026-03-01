La Cina completa il più grande sistema idroelettrico ibrido al mondo: una lezione sulle infrastrutture

La Cina si avvicina al traguardo di un’altra opera infrastrutturale titanica. Il più grande impianto di stoccaggio idroelettrico ibrido del mondo, situato presso la diga di Lianghekou sull’altopiano del Sichuan, sta per essere completato. Questo mega-progetto non solo avvicina Pechino all’ambizioso obiettivo di diventare il primo e indiscusso “elettro-stato” globale, ma fa avanzare rapidamente il settore vitale dell’accumulo di energia a lunga durata.

L’impianto, situato in un’area complessa e ad alta quota, ospiterà quattro unità da 300 megawatt (MW) ciascuna. Queste si affiancheranno alla centrale idroelettrica convenzionale preesistente, portando la capacità totale del sistema ibrido alla ragguardevole cifra di 4,2 gigawatt (GW).

Il principio del pompaggio idroelettrico è antico e tecnologicamente semplice:

Quando c’è un eccesso di energia generata, l’elettricità viene utilizzata per pompare l’acqua in un bacino a monte.

Quando la rete richiede potenza, l’acqua viene rilasciata a valle, azionando enormi turbine per creare rapidamente elettricità.

Questo sistema fungerà da vero e proprio “super power bank” regionale. È progettato specificamente per assorbire l’energia pulita prodotta dai ben 7 GW di impianti rinnovabili in costruzione sull’altopiano, stabilizzando una rete che altrimenti crollerebbe sotto il peso dell’intermittenza.

Il limite del Litio e l’opzione idroelettrica

Attualmente, il panorama globale dell’accumulo di energia è dominato dalle batterie agli ioni di litio. Tuttavia, questa tecnologia presenta svantaggi non trascurabili: catene del valore geopoliticamente delicate (tra l’altro, dominate dalla stessa Cina) e una capacità di stoccaggio limitata a poche ore. Per bilanciare i flussi di eolico e solare servono sistemi in grado di conservare l’energia per giorni interi, o persino per intere stagioni.

In Cina, la tecnologia del pompaggio è ampiamente collaudata ed è sostenuta da massicci investimenti statali di chiara matrice keynesiana. L’obiettivo del governo è blindare la sicurezza energetica nazionale e imporsi come superpotenza energetica. Certo, non mancano le criticità: gli ambientalisti guardano con sospetto all’impatto sugli ecosistemi di dighe così imponenti, e i cambiamenti climatici possono comprometterne la resa in caso di siccità prolungata, come si è visto proprio nel Sichuan nel 2022. Tuttavia, per Pechino i benefici superano di gran lunga i rischi.

Tecnologia Durata Accumulo Criticità Geopolitiche Impatto Ambientale Locale Batterie Ioni di Litio Breve (ore) Elevate (terre rare, catene fornitura) Basso (ma alto in estrazione) Pompaggio Idroelettrico Lunga (giorni/stagioni) Basse (infrastruttura locale) Alto (modifica ecosistemi)

Volatilità dei mercati e il paradosso europeo

A livello globale, la domanda di accumulo cresce a ritmi vertiginosi, trainata dai data center e dall’elettrificazione. I flussi energetici sempre più complessi stanno sottoponendo le reti mondiali a uno stress senza precedenti, creando una forte volatilità nei mercati. L’accumulo non è un lusso, ma un correttivo critico per garantire la sicurezza infrastrutturale, tanto da candidarsi a diventare il prossimo business da mille miliardi di dollari.

Persino negli Stati Uniti, le installazioni di batterie per la rete hanno toccato livelli record nel 2025. Tuttavia, serviranno ben altri livelli di spesa pubblica e supporto politico se l’America vorrà competere con l’innovazione cinese.

In conclusione, si tratta di un sistema tecnico estremamente interessante che dovrebbe essere applicato in tutti i Paesi caratterizzati da un eccesso di energia rinnovabile altamente instabile. Certo, se si volesse realizzare un progetto ibrido da 4,2 GW in Europa, nascerebbero immediatamente centinaia di problemi autorizzativi, ricorsi al TAR e veti incrociati. Ecco perché le grandi infrastrutture che muovono l’economia si fanno in Cina, mentre da noi si discute.