La corsa all’oro nero dell’Argentina: il boom di Vaca Muerta nel mezzo della crisi energetica mondiale

Mentre i mercati energetici globali tremano sotto i colpi delle tensioni geopolitiche, c’è un angolo di Sudamerica che sta silenziosamente ridisegnando la mappa geopolitica del barile. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture di GNL in Qatar che hanno sottratto circa un quinto dell’offerta globale di gas naturale, il rischio di una recessione globale per i Paesi importatori (Europa in testa) è quanto mai concreto. In questo scenario di scarsità e prezzi alle stelle, l’Argentina sta vivendo un vero e proprio miracolo petrolifero non convenzionale, candidandosi a diventare il nuovo polmone energetico dell’emisfero occidentale.

I dati ufficiali di aprile 2026 certificano il sorpasso: la produzione totale di greggio ha raggiunto il record storico di 881.809 barili al giorno (bpd), con una crescita del 1,4% rispetto al mese precedente e un balzo del 19% su base annua.

Dove si nasconde il tesoro: i giacimenti di Vaca Muerta

Il motore immobile di questa rivoluzione si chiama Vaca Muerta, una formazione geologica di scisto (shale) estesa su ben 8,6 milioni di acri nella Patagonia argentina. Spesso paragonata alle celebri formazioni texane di Eagle Ford e del bacino Permiano, Vaca Muerta presenta caratteristiche geologiche addirittura superiori.

Oggi questo singolo giacimento rappresenta la spina dorsale energetica del Paese: ad aprile 2026 la produzione da scisto ha toccato il picco di 618.849 barili al giorno, arrivando a coprire oltre il 70% dell’intera produzione nazionale di petrolio. Anche il gas naturale ha mostrato i muscoli, toccando il massimo degli ultimi nove mesi con quasi 5 miliardi di piedi cubi al giorno. Una boccata d’ossigeno per un continente, il Sudamerica, strutturalmente penalizzato dal declino produttivo di attori storici come Trinidad e Tobago.

Gli obiettivi strategici e la svolta di YPF

Gli obiettivi dell’Argentina non sono modesti: superare la soglia psicologica di 1 milione di barili al giorno entro la fine del decennio e trasformare il Paese in un esportatore netto strutturale.

Il braccio operativo di questa strategia è la compagnia di Stato YPF, nazionalizzata nel 2012 e oggi ironicamente diventata il perno della politica di stabilizzazione economica del presidente anarco-capitalista Javier Milei. YPF detiene la quota maggioritaria delle concessioni a Vaca Muerta e ha avviato una transizione radicale per diventare un operatore puramente shale, disinvestendo dai vecchi campi convenzionali maturi e costosi.

I piani di investimento di YPF delineano una traiettoria ambiziosa:

Adesione al RIGI (Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti) promosso dal governo Milei.

(Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti) promosso dal governo Milei. Un investimento di 25 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni per la perforazione di 1.152 nuovi pozzi.

per la perforazione di 1.152 nuovi pozzi. Un budget complessivo di 40 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2030 (di cui 6 miliardi solo nel 2026).

(di cui 6 miliardi solo nel 2026). Target di produzione aziendale fissato a 2,1 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno entro il 2030 (+130% rispetto ai livelli attuali).

Cosa significa il boom per l’economia argentina

Dal punto di vista macroeconomico, le ricadute di questo boom sono profonde e multilaterali. Per un’economia storicamente fragile e afflitta da crisi valutarie croniche come quella argentina, l’aumento della produzione di idrocarburi agisce su tre leve fondamentali: la bilancia commerciale, le entrate fiscali e il Prodotto Interno Lordo.

L’aspetto tecnicamente più rilevante riguarda la competitività dei costi. YPF ha dichiarato che i costi di estrazione (lifting costs) per lo shale di Vaca Muerta sono scesi ad appena 4 dollari al barile, portando il punto di pareggio (breakeven cost) complessivo tra i 36 e i 45 dollari al barile. Si tratta di cifre inferiori a molti giacimenti statunitensi, che garantiscono un’ottima redditività anche in caso di futuri ribassi del prezzo internazionale del greggio.

Non va trascurato il fattore ambientale in un mercato globale sempre più attento ai criteri ESG. Il greggio di Vaca Muerta è del tipo light sweet (basso contenuto di zolfo e alta gravità API), e il suo processo estrattivo genera appena 12 kg di CO2 per barile, contro i 18 kg della media mondiale e i picchi disastrosi di paesi vicini come il Venezuela (fino a 1.460 kg per barile).

L’afflusso di capitali occidentali (statunitensi ed europei), attirati dalle deregolamentazioni fiscali e dall’allentamento del controllo dei cambi voluti da Milei, sta progressivamente sostituendo l’influenza cinese nel settore energetico locale. La scommessa argentina è chiara: usare l’effetto moltiplicatore dell’energia per sanare i conti pubblici, attrarre valuta pregiata e stimolare la domanda interna tramite una massiccia infrastrutturazione industriale.