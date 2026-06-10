La grande bolla dei biglietti FIFA: stadi vuoti e prezzi folli ai Mondiali 2026

Il calcio globale si appresta a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi, ma dietro la facciata dei grandi annunci della FIFA si nasconde un clamoroso passo falso commerciale. A pochissimi giorni dal calcio d’inizio del torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, l’organizzazione si trova a fare i conti con uno spettro inaspettato: migliaia di seggiolini vuoti.

Sulla piattaforma ufficiale di rivendita sono infatti piombati circa 180.000 biglietti, rimasti totalmente invenduti o rimessi in circolo da acquirenti delusi e speculatori in ritirata. Il prezzo mediano sul portale dei rivenditori è crollato del 20% nell’ultimo mese, segnando il fallimento di una strategia di bigliettazione che ha tirato troppo la corda.

Per noi italiani, rimasti a guardare il torneo dal divano a causa delle note e persistenti carenze della nostra Nazionale, la vicenda evoca un pizzico di amara consolazione. Se non altro, quest’anno ci risparmieremo l’obbligo di spendere cifre astronomiche per vedere i nostri azzurri sul campo.

Le cause del flop: algoritmi avidi e prezzi dinamici

Il motivo principale di questo disastro ai botteghini risiede nella gestione commerciale della FIFA, che ha adottato politiche di prezzo decisamente aggressive, giustificandole con le presunte alte capacità di spesa del mercato nordamericano.

I prezzi dinamici (Variable Pricing): La FIFA ha introdotto un sistema simile a quello utilizzato dalle compagnie aeree, dove i prezzi fluttuano in base alla domanda. Questo meccanismo ha fatto lievitare i costi dei biglietti standard a cifre improponibili fin dalle prime fasi di vendita.

Barriere d’ingresso insostenibili: Per la partita inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay, i biglietti rimasti sul canale diretto FIFA toccano la cifra monstre di 1.120 dollari . Persino sul mercato secondario, nonostante i forti sconti, il prezzo mediano supera gli 800 dollari . Troppo per i tifosi.

Il costo complessivo per i tifosi: Secondo le associazioni dei tifosi, seguire la propria squadra durante questo mese di gare costerà circa cinque volte in più rispetto all’edizione di quattro anni fa. I biglietti per la finale nel New Jersey partono da una base di 4.185 dollari, per arrivare ai 8.680 dollari dei posti premium. Ovviamente, con questi prezzi, molti si guarderanno la partita da casa

La tabella dei prezzi e delle disponibilità nel mercato secondario

Partita / Squadra Biglietti disponibili al prezzo di rivendita Prezzo mediano attuale Stato del mercato Gare dell’Iran ~16.000 biglietti $138 (il più economico) Domanda debolissima USA vs Paraguay ~4.400 biglietti Oltre $800 Difficoltà di vendita Gare dell’Arabia Saudita ~3.900 (in media per gara) Sotto il valore nominale Collasso dell’interesse Gare del Messico Pochissimi (~300 per gara) 4 volte il valore iniziale Domanda altissima Colombia vs Portogallo Pochissimi disponibili $3.000 Stella del mercato (+600%)

Il passo falso dei bagarini e le commissioni FIFA

I primi a pagare le conseguenze di questo impianto tariffario sono stati i bagarini elettronici (ticket touts). Attirati dalle stime iniziali della FIFA – che a gennaio parlava con orgoglio di ben 500 milioni di richieste di prenotazione – molti intermediari hanno fatto incetta di biglietti (era possibile acquistarne fino a 40 a testa) sperando in facili guadagni.

La realtà si è rivelata molto diversa. Poiché i prezzi di partenza erano già eccezionalmente alti, lo spazio per il ricarico speculativo si è azzerato. Inoltre, la piattaforma ufficiale di rivendita FIFA applica una commissione del 26% sulle transazioni. Questo significa che la stragrande maggioranza di chi sta cercando di liberarsi dei biglietti oggi lo fa registrando una netta perdita economica.

L’unica eccezione virtuosa si registra a Toronto, dove le leggi locali contro il bagarinaggio impongono che le rivendite avvengano tassativamente al valore nominale del biglietto, azzerando di fatto la speculazione e mantenendo il mercato pulito.

Un entusiasmo a macchia di leopardo

L’analisi dei dati mostra una profonda spaccatura nell’interesse del pubblico a seconda delle nazionali coinvolte: da un lato troviamo il crollo verticale di nazioni come l’Arabia Saudita. Nonostante gli enormi investimenti di Riad nel calcio e un girone di prestigio contro Spagna e Uruguay, i biglietti per i “Falconi Verdi” si vendono a prezzi inferiori rispetto a quelli d’acquisto iniziale. Persino il piccolo Cabo Verde (500.000 abitanti) genera più entusiasmo dei sauditi.

Al contrario, la passione dei tifosi latinoamericani sta salvando i bilanci di alcune specifiche piazze. Il Messico, che giocherà le sue partite in casa a Città del Messico e Guadalajara, registra il tutto esaurito con biglietti scambiati a quattro volte il prezzo originale. La Colombia fa ancora meglio: la sfida contro il Portogallo a Miami vede i prezzi maggiorati di sei volte, con una mediana di 3.000 dollari a tagliando. Anche la Scozia, al suo grande ritorno ai Mondiali dopo il 1998, fa segnare un +85% per la sfida contro il Brasile.

La FIFA puntava a incassare oltre 3 miliardi di dollari dalle vendite dei biglietti e dai pacchetti ospitalità, una cifra tre volte superiore a quella di Qatar 2022. Tuttavia, l’avidità degli algoritmi e la sottovalutazione della resistenza dei consumatori rischiano ora di trasformare molte partite della fase a gironi in uno sfoltimento di spalti vuoti in diretta televisiva mondiale. Alla fine il Mondiale di calcio è un evento imperdibile solo per la FIFA e, al massimo, per la nazione vincitrice. Noi ce lo perdiamo benissimo…