In Francia si è risolto il problema degli investimenti energetici con una mossa geniale: non chiudendo le vecchie centrali nucleari. L’Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) ha autorizzato il gruppo energetico statale francese EDF ad aggiornare gli standard di sicurezza dei suoi reattori da 1.300 MW, consentendo loro di funzionare oltre la durata di vita prevista di 40 anni.

La decisione riguarda 20 dei 56 reattori francesi, che dovrebbero raggiungere la fine del loro periodo di funzionamento attualmente approvato tra il 2026 e il 2040. Secondo EDF, i lavori preparatori sul primo reattore sono iniziati nel 2024.

Questi reattori, situati nei siti di Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly e Saint-Alban, sono stati messi in servizio tra il 1984 e il 1994 e attualmente rappresentano oltre il 40% della produzione nucleare francese. EDF prevede di investire 6 miliardi di euro per prolungarne la vita operativa.

Nel 2022, la Francia ha presentato la sua strategia energetica per il 2030, che prevede l’estensione della durata di vita dei reattori nucleari esistenti dopo 50 anni e un piano di rilancio dell’energia nucleare.

Nell’ambito di tale piano, la Francia dovrebbe costruire 6 nuovi EPR (European Pressured Reactors II) e avviare studi per la costruzione di altri 8 EPR e SMR (Small Modular Reactors), al fine di raggiungere 25 GW di nuova capacità nucleare entro il 2050. Entro il 2026 dovrebbero essere impegnati circa 10 GW di nuova capacità nucleare.

Considerando che ci sono già 56 reattori funzionanti e che la domanda d’energia è in crescita si tratta di un aumento molto limitato. Tra l’altro i primi nuovi reattori al 2038: non è neppure impossibile che, in questo decennio davanti a noi, la vita delle contrali esistenti venga ultieriormente prorogata. Un metodo semplice per risolvere i problemi dell’energia nucleare, mantenere in attività vecchi impianti.