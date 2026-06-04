L’ultimo Ruggito dell’Harrier: i Marines mandano in pensione il celebre “Jump Jet”

Per oltre mezzo secolo, il sibilo assordante del motore e il profilo inconfondibile dell‘AV-8B Harrier II hanno dominato i cieli sopra i campi di battaglia di mezzo mondo. Dalle aride distese del Medio Oriente e dell’Afghanistan, fino ai ponti di volo delle navi d’assalto anfibio in mare aperto, questo aereo ha rappresentato il volto duro, puro e flessibile dell’aviazione dei Marines degli Stati Uniti. Oggi, quel suono cessa per sempre.

Con una cerimonia solenne e una punta di inevitabile nostalgia, il Corpo dei Marines ha salutato definitivamente il suo storico velivolo a decollo verticale. L’ultimo gruppo d’attacco operativo, il VMA-223 “Bulldogs”, basato a Cherry Point in Nord Carolina, ha chiuso ufficialmente la carriera operativa dell’aereo. Questa non è solo la dismissione di un pezzo di metallo; è la fine di un’epoca e di una vera e propria filosofia militare.

La rivoluzione del decollo verticale

L’Harrier non era un semplice aereo da attacco. Era l’incarnazione di una necessità tattica molto precisa: portare la potenza aerea esattamente dove serviva ai soldati sul terreno, anche in totale assenza di piste d’atterraggio convenzionali.

Nato da un’intuizione dell’ingegneria britannica durante la Guerra Fredda, l’aereo si basava su un concetto rivoluzionario noto come V/STOL (decollo corto e atterraggio verticale). Grazie a speciali ugelli del motore che potevano ruotare verso il basso, l’Harrier era in grado di sollevarsi come un elicottero per poi sfrecciare via come un caccia. In un’epoca in cui si temeva che le grandi basi aeree sarebbero state distrutte nei primi minuti di un ipotetico conflitto globale, l’idea di poter lanciare aerei armati da semplici tratti di strada, foreste o piccole navi era considerata un vantaggio decisivo.

I Marines americani capirono subito il potenziale di questa macchina. Dalla prima versione AV-8A fino al più moderno AV-8B Harrier II, il velivolo è stato costantemente aggiornato. Sono state introdotte ali più grandi in materiali compositi per trasportare più armi, sistemi avanzati di visione notturna e, infine, potenti radar che gli hanno donato ottime capacità nei combattimenti aerei.

Una carriera vissuta in prima linea

Ciò che rendeva speciale l’Harrier non era la pura velocità, ma l’estrema utilità sul campo.

Vicinanza al fronte: Poteva essere schierato a pochi chilometri dai combattimenti reali.

Poteva essere schierato a pochi chilometri dai combattimenti reali. Velocità di reazione: Riduceva al minimo i tempi di attesa per i soldati sotto il fuoco nemico che richiedevano supporto aereo.

Riduceva al minimo i tempi di attesa per i soldati sotto il fuoco nemico che richiedevano supporto aereo. Indipendenza operativa: Poteva operare lontano dalle grandi e vulnerabili portaerei tradizionali, usando navi più piccole.

Il battesimo del fuoco su larga scala per la versione moderna avvenne durante l’Operazione Desert Storm nel 1991, dove gli Harrier compirono migliaia di missioni di attacco. Negli anni successivi, sono stati presenti in ogni singolo conflitto che ha visto coinvolti gli Stati Uniti: dai cieli dei Balcani a quelli della Libia, passando per la lunga e complessa campagna in Iraq e in Afghanistan. In queste guerre, la capacità dell’Harrier di colpire bersagli con precisione per proteggere le truppe di terra lo ha reso uno strumento vitale per limitare le perdite.

Il passaggio del testimone: arriva l’F-35B

Il tempo, però, passa inesorabilmente per tutte le macchine. L’età avanzata delle cellule, i costi di manutenzione sempre più alti e i limiti tecnici di un progetto nato decenni fa hanno presentato il conto. Pilotare un Harrier, inoltre, richiedeva abilità manuali fuori dal comune: la fase di volo stazionario era notoriamente complessa e non perdonava errori.

Guardando alle sfide del futuro, contro nazioni dotate di tecnologie avanzatissime, i vertici militari hanno capito che serviva un salto di qualità. Il successore designato è l’F-35B Lightning II.

Caratteristica AV-8B Harrier II F-35B Lightning II Generazione Quarta generazione Quinta generazione Punto di Forza Atterraggio verticale, robustezza, flessibilità Atterraggio verticale, Invisibilità (Stealth), sensori avanzati Gestione Pilotaggio manuale molto esigente Sistemi di volo computerizzati, ma costi altissimi

L’F-35B mantiene la preziosa capacità di decollare in spazi brevi e atterrare in verticale, ma aggiunge caratteristiche impensabili ai tempi dell’Harrier. È invisibile ai radar, è dotato di sensori formidabili ed è in grado di elaborare e condividere dati con navi, truppe e altri aerei in tempo reale. Ormai la transizione verso i nuovi velivoli è completata e l’ultima missione operativa dei “Bulldogs” con gli Harrier ha riguardato operazioni antidroga nei Caraibi.

L’Italia ha ancora l’Harrier in servizio?

Mentre gli Stati Uniti salutano definitivamente questa icona, in Europa la storia non è ancora finita. Molti lettori si chiederanno: l’Italia utilizza ancora l’Harrier?

La risposta è assolutamente sì. La Marina Militare Italiana (così come la Marina Spagnola) mantiene attualmente in servizio attivo una piccola ma vitale flotta di AV-8B Plus. Per decenni, l’Harrier è stato il vero e proprio braccio armato della flotta italiana, operando prima dalla portaerei Garibaldi e, successivamente, dalla Cavour.

Sebbene anche l’Italia stia effettuando la complessa e costosa transizione verso i moderni F-35B, i vecchi e affidabili Harrier continuano ancora oggi a fare il loro dovere, garantendo la sicurezza del Mediterraneo. Non andranno in pensione domani mattina, a dimostrazione della straordinaria longevità di questo aereo e della sua grande capacità operativa. Però il nostro pese ha già il sostituto pronto.

L’addio dei Marines segna la fine di un’era per un aereo amato dai piloti e dal pubblico. Lascia in eredità una grande lezione: la vera forza militare non risiede solo nei numeri, ma nella capacità di adattarsi a ogni terreno e a ogni situazione.