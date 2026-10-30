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Francia nei guai: il PIL arretra a -0,1% e fa saltare i conti di Parigi
Il PIL francese scivola a -0,1% nel terzo trimestre: crollano esportazioni e investimenti. Con la crescita ferma, il rapporto debito/PIL rischia di esplodere per mancanza di denominatore.
L’economia francese ha tirato il freno a mano e ha inserito la retromarcia. Nel terzo trimestre del 2026 il Prodotto Interno Lordo di Parigi ha registrato una contrazione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, smentendo le previsioni governative che puntavano su una timida ripresa.
Il ministro delle Finanze Roland Lescure ha dovuto ammettere pubblicamente che l’apparato produttivo è fermo. Il problema non è soltanto congiunturale, ma investe direttamente la sostenibilità finanziaria dello Stato: senza crescita reale, i parametri sul debito rischiano di sfuggire a qualsiasi controllo matematico.
La caduta dei motori produttivi
A pesare sul dato non è stata la spesa delle famiglie, che ha mostrato una modesta tenuta (+0,4%) spinta dagli incentivi sulle auto elettriche. Il collasso arriva dai fondamentali dell’economia reale:
- Investimenti in ritirata: Gli investimenti fissi lordi sono scesi dello 0,6%, segnando il terzo trimestre consecutivo col segno meno sia tra le imprese private che nella pubblica amministrazione. Del resto senza consumi che senso ha investire.
- Commercio estero zoppicante: La bilancia commerciale ha sottratto 0,6 punti percentuali alla crescita, a causa di un crollo delle esportazioni dell’1,7%. Tra l’altro la Bilancia commerciale francese resta sempre drammaticamente in rosso.
- Produzione ferma: L’attività industriale e il comparto dell’edilizia continuano a flettere sotto il peso dei rincari energetici e dell’incertezza interna.
Il quadro trimestrale a confronto
La traiettoria dell’economia d’Oltralpe evidenzia una progressiva perdita di slancio che smentisce le stime di inizio anno diffuse da Bercy:
|Indicatore trimestrale
|Q1 2026
|Q2 2026
|Q3 2026
|Variazione PIL (trimestrale)
|-0,2%
|0,0%
|-0,1%
|Investimenti fissi lordi
|Negativo
|-0,5%
|-0,6%
|Contributo commercio estero
|Debole
|+0,6 p.p.
|-0,6 p.p.
|Crescita acquisita a fine Q3
|—
|—
|+0,2%
La trappola del denominatore
Con una crescita acquisita ferma al misero 0,2%, centrare l’obiettivo governativo dello 0,4% o 0,5% per l’anno in corso richiederebbe un balzo dello 0,5% nell’ultimo trimestre. Uno scenario irrealistico nelle attuali condizioni di mercato.
La ricaduta pratica più severa riguarda i conti pubblici. Il rapporto debito/PIL e il deficit/PIL vivono dell’equilibrio tra numeratore e denominatore: se il PIL nominale non corre, il peso del debito accumulato aumenta automaticamente, rendendo inutili o persino dannosi i tagli di spesa volti a inseguire l’austerità.
Domande e Risposte (FAQ)
- Perché il PIL francese è calato nel terzo trimestre?
La flessione dello 0,1% è dovuta principalmente alla brusca frenata delle esportazioni (-1,7%) e al continuo calo degli investimenti produttivi (-0,6%), che hanno annullato la tenuta dei consumi interni.
- Quali sono le conseguenze pratiche sui conti dello Stato?
Il mancato incremento del PIL agisce negativamente sul denominatore dei rapporti deficit/PIL e debito/PIL. Di conseguenza, i parametri fiscali peggiorano automaticamente, riducendo lo spazio di manovra finanziario del governo.
- Le stime governative per fine anno sono realistiche?
No. Per raggiungere il target dello 0,4%-0,5% previsto da Bercy, l’economia francese dovrebbe crescere dello 0,5% nel quarto trimestre, un ritmo insostenibile dato il calo della produzione industriale e il quadro energetico incerto.
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