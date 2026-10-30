Francia nei guai: il PIL arretra a -0,1% e fa saltare i conti di Parigi

L’economia francese ha tirato il freno a mano e ha inserito la retromarcia. Nel terzo trimestre del 2026 il Prodotto Interno Lordo di Parigi ha registrato una contrazione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, smentendo le previsioni governative che puntavano su una timida ripresa.

Il ministro delle Finanze Roland Lescure ha dovuto ammettere pubblicamente che l’apparato produttivo è fermo. Il problema non è soltanto congiunturale, ma investe direttamente la sostenibilità finanziaria dello Stato: senza crescita reale, i parametri sul debito rischiano di sfuggire a qualsiasi controllo matematico.

La caduta dei motori produttivi

A pesare sul dato non è stata la spesa delle famiglie, che ha mostrato una modesta tenuta (+0,4%) spinta dagli incentivi sulle auto elettriche. Il collasso arriva dai fondamentali dell’economia reale:

Investimenti in ritirata: Gli investimenti fissi lordi sono scesi dello 0,6% , segnando il terzo trimestre consecutivo col segno meno sia tra le imprese private che nella pubblica amministrazione. Del resto senza consumi che senso ha investire.

Gli investimenti fissi lordi sono scesi dello , segnando il terzo trimestre consecutivo col segno meno sia tra le imprese private che nella pubblica amministrazione. Del resto senza consumi che senso ha investire. Commercio estero zoppicante: La bilancia commerciale ha sottratto 0,6 punti percentuali alla crescita, a causa di un crollo delle esportazioni dell’1,7%. Tra l’altro la Bilancia commerciale francese resta sempre drammaticamente in rosso.

La bilancia commerciale ha sottratto alla crescita, a causa di un crollo delle esportazioni dell’1,7%. Tra l’altro la Bilancia commerciale francese resta sempre drammaticamente in rosso. Produzione ferma: L’attività industriale e il comparto dell’edilizia continuano a flettere sotto il peso dei rincari energetici e dell’incertezza interna.

Il quadro trimestrale a confronto

La traiettoria dell’economia d’Oltralpe evidenzia una progressiva perdita di slancio che smentisce le stime di inizio anno diffuse da Bercy:

Indicatore trimestrale Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Variazione PIL (trimestrale) -0,2% 0,0% -0,1% Investimenti fissi lordi Negativo -0,5% -0,6% Contributo commercio estero Debole +0,6 p.p. -0,6 p.p. Crescita acquisita a fine Q3 — — +0,2%

La trappola del denominatore

Con una crescita acquisita ferma al misero 0,2%, centrare l’obiettivo governativo dello 0,4% o 0,5% per l’anno in corso richiederebbe un balzo dello 0,5% nell’ultimo trimestre. Uno scenario irrealistico nelle attuali condizioni di mercato.

La ricaduta pratica più severa riguarda i conti pubblici. Il rapporto debito/PIL e il deficit/PIL vivono dell’equilibrio tra numeratore e denominatore: se il PIL nominale non corre, il peso del debito accumulato aumenta automaticamente, rendendo inutili o persino dannosi i tagli di spesa volti a inseguire l’austerità.

Domande e Risposte (FAQ)

Perché il PIL francese è calato nel terzo trimestre?

La flessione dello 0,1% è dovuta principalmente alla brusca frenata delle esportazioni (-1,7%) e al continuo calo degli investimenti produttivi (-0,6%), che hanno annullato la tenuta dei consumi interni.

Quali sono le conseguenze pratiche sui conti dello Stato?

Il mancato incremento del PIL agisce negativamente sul denominatore dei rapporti deficit/PIL e debito/PIL. Di conseguenza, i parametri fiscali peggiorano automaticamente, riducendo lo spazio di manovra finanziario del governo.

Le stime governative per fine anno sono realistiche?

No. Per raggiungere il target dello 0,4%-0,5% previsto da Bercy, l’economia francese dovrebbe crescere dello 0,5% nel quarto trimestre, un ritmo insostenibile dato il calo della produzione industriale e il quadro energetico incerto.