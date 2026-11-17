La Francia si trova di fronte a un bivio finanziario ed esistenziale: continuare a foraggiare a debito il bilancio di Kiev o ammettere che le casse statali sono ormai all’asciutto. Marine Le Pen ha lanciato un vero e proprio ultimatum politico, confermando che, in caso di approdo all’Eliseo, Parigi interromperà ogni sostegno finanziario all’Ucraina entro sei mesi dall’insediamento. Un annuncio che getta nel panico le cancellerie europee e fa tremare l’Eliseo, ma la strada verso la presidenza è ancora lunga, disseminata di trabocchetti elettorali e tensioni interne al suo stesso partito.

L’incontro a porte chiuse e la dottrina del “rubinetto chiuso”

L’incontro di lunedì tra Marine Le Pen e l’ambasciatore ucraino a Parigi, Vadym Omelchenko, doveva essere un tentativo di disgelo diplomatico. Si è trasformato, invece, nella certificazione di una linea intransigente: se il Rassemblement National (RN) conquisterà la presidenza, il rubinetto dei miliardi francesi verso Kiev verrà serrato.

La candidata ha ribadito all’ambasciatore che l’attuale disastro delle finanze pubbliche francesi non consente più alcuna generosità all’estero. La formula scelta concede un margine tecnico di sei mesi per non interrompere bruscamente i programmi in corso, ma fissa un punto di non ritorno.

Tuttavia, la posizione non è una rottura totale, bensì una manovra chirurgica:

Stop al sostegno di bilancio diretto: cessazione di prestiti e sovvenzioni a fondo perduto per sostenere la spesa corrente di Kiev.

cessazione di prestiti e sovvenzioni a fondo perduto per sostenere la spesa corrente di Kiev. Rispetto degli impegni pregressi: mantenimento della quota francese del maxi-prestito UE da 90 miliardi di euro.

mantenimento della quota francese del maxi-prestito UE da 90 miliardi di euro. Assistenza materiale e umanitaria: prosecuzione delle forniture di equipaggiamenti militari difensivi e aiuti umanitari.

prosecuzione delle forniture di equipaggiamenti militari difensivi e aiuti umanitari. No a nuovi indebitamenti comunitari: veto assoluto su ulteriori prestiti congiunti, a partire dal pacchetto da 45 miliardi attualmente in discussione a Bruxelles.

Le Pen ha inoltre declinato l’invito a recarsi a Kiev avanzato da Volodymyr Zelensky, proponendo piuttosto un vertice neutrale a Bruxelles o a Parigi. Una mossa studiata per evitare immagini di subordinazione all’agenda diplomatica ucraina, pur mantenendo aperto un canale di dialogo.

🇫🇷🇺🇦 French far-right National Rally leader Marine Le Pen held a closed-door meeting with Ukraine’s Ambassador to France, Vadym Omelchenko, in Paris. In a statement released after the meeting, Le Pen said she had reiterated her “unwavering support” for Ukraine and pledged to… pic.twitter.com/1K0aTvlbgj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Casse vuote e bollette alle stelle: la leva economica del consenso

Dietro la scelta geopolitica si nasconde un calcolo economico stringente e pragmatico. La Francia è stretta nella morsa di un deficit pubblico fuori controllo e sotto procedura d’infrazione a Bruxelles. Dal 2022 a oggi, tra contributi bilaterali e canali europei, l’impegno francese verso Kiev ha superato i 27 miliardi di euro, stando ai conteggi del Kiel Institute.

In un Paese in cui le famiglie faticano a pagare le bollette energetiche e i servizi pubblici essenziali subiscono tagli draconiani, finanziare le spese di un governo estero è diventato politicamente insostenibile. La tesi lepenista parla direttamente alla pancia e al portafoglio dei ceti produttivi e popolari: come si può pretendere rigore a Parigi mentre si firmano assegni in bianco per Kiev?

Tipologia di Supporto Impegno Sostenuto finora (2022-2026) Linea Futura Annunciata (RN) Aiuti Finanziari Diretti Oltre 27 miliardi € (inclusa quota UE) Stop definitivo entro sei mesi dall’insediamento Maxi-Prestito UE (90 mld €) Quota di garanzia francese approvata Mantenimento degli impegni già sottoscritti Nuovo Prestito UE (45 mld €) In discussione a Bruxelles Opposizione e veto, allineamento con Budapest e Bratislava Forniture Militari e Umanitarie Cessione di sistemi d’arma e aiuti civili Prosecuzione selettiva senza esborsi monetari diretti

Lo scontro con Macron e il delicato equilibrio interno

La reazione dell’Eliseo non si è fatta attendere. Emmanuel Macron ha attaccato duramente la leader della destra, accusando chi vuole “razionare i mezzi all’Ucraina” di coltivare uno “spirito di disfatta” che preparerebbe la guerra di domani.

La replica di Marine Le Pen è stata tagliente: «Se il presidente non avesse rovinato il Paese in dieci anni, ci sarebbero ancora margini di manovra». Un botta e risposta al vetriolo che evidenzia quanto il tema della spesa bellica sia ormai il cardine dello scontro politico transalpino.

Eppure, all’interno dello stesso Rassemblement National, la linea è tutt’altro che monolitica. La leader deve compiere una continua gimkana:

Da un lato, deve neutralizzare l’accusa storica di vicinanza al Cremlino, risalente ai prestiti russi del 2014 e alle posizioni dell’eurodeputato Thierry Mariani.

Dall’altro, deve contenere le spinte dell’ala più filo-occidentale e sovranista incarnata da figure come l’eurodeputato Pierre-Romain Thionnet e il presidente del partito Jordan Bardella, che nel suo libro ha difeso apertamente la sovranità ucraina.

La dottrina ufficiale è stata battezzata di “non allineamento”, ma somiglia più a un equilibrismo permanente tra le esigenze di rispettabilità internazionale e la retorica nazional-popolare.

I giochi sono tutt’altro che chiusi

I sondaggi continuano a premiare il Rassemblement National, ma dare la partita per conclusa sarebbe un errore grossolano. La campagna per l’Eliseo è appena agli albori e le incognite restano pesantissime.

In primo luogo, pendono le vicende giudiziarie sull’eleggibilità della candidata. In secondo luogo, il sistema a doppio turno francese ha storicamente dimostrato la capacità di mobilitare il cosiddetto “fronte repubblicano” al ballottaggio, argine che il blocco centrista e la sinistra cercheranno di riattivare proprio facendo leva sull’isolazionismo in politica estera, anche se , in questo caso, la sinistra estrema di Mélenchon spaventa il centro più della destra, tutto sommato moderata, della Le Pen.

Inoltre, la minaccia del cancelliere tedesco Friedrich Merz di bloccare i fondi UE ai Paesi dissidenti dimostra che qualsiasi governo francese a guida RN si troverebbe di fronte a un muro contro muro immediato con Berlino e Bruxelles. La stretta sui fondi a Kiev è un potente argomento elettorale, ma governare la seconda potenza europea in mezzo a una tempesta del debito e a una guerra continentale richiederà ben più di un semplice slogan di chiusura dei rubinetti.