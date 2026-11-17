L’economia italiana entra ufficialmente in una fase di forte tensione. Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat per il mese di ottobre 2026, l’inflazione annua ha subito una brusca impennata, raggiungendo il 5,5% rispetto al 4,2% di settembre. Il dato definitivo supera persino la stima preliminare del 5,4%, riportando il carovita ai livelli più alti dall’estate del 2023. Su base mensile, i prezzi al consumo crescono dell’1,0%.

Non ci troviamo di fronte a un semplice surriscaldamento dei prezzi dovuto a un eccesso di consumi. Con una crescita del prodotto interno lordo ormai inchiodata sotto l’1%, un aumento dei prezzi al 5,5% configura un vero e proprio shock stagflazionistico: l’economia ristagna mentre il costo della vita divora i risparmi e gli stipendi degli italiani.

Ecco comunque il grafico dell’inflazione da Tradingeconomics:

Il colpevole è fuori casa: la fiammata dell’energia

Basta osservare i grafici sull’andamento dei prezzi per capire l’origine del problema. La spinta inflazionistica è quasi interamente importata e legata alle tensioni geopolitiche internazionali che scuotono i mercati delle materie prime.

I numeri degli energetici parlano da soli e delineano un quadro d’emergenza per bilanci familiari e conti aziendali:

Energetici regolamentati: passano da +25,8% a un impressionante +61,6% su base annua (+20,3% in un solo mese).

passano da +25,8% a un impressionante su base annua (+20,3% in un solo mese). Energetici non regolamentati: salgono dal +22,5% al +29,8 % annuo (+5,3% rispetto a settembre).

salgono dal +22,5% al % annuo (+5,3% rispetto a settembre). Alimentari non lavorati: accelerano da l +5,5% al +7,5%, spinti dai costi di produzione e logistica. Il fresco costa sempre di più.

accelerano da spinti dai costi di produzione e logistica. Il fresco costa sempre di più. Servizi di trasporto: raddoppiano il ritmo di crescita, passando da +1,6% a +3,2%.

Il cosiddetto “carrello della spesa”, che raccoglie i beni alimentari e per la cura della casa e della persona, sale dal +1,5% al +2,3%. Anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto corrono al +5,8%. Chi fa la spesa ogni giorno avverte il colpo in modo immediato.

La forbice con l’inflazione di fondo svela il disastro

Per comprendere la reale natura di questa crisi bisogna confrontare il dato generale con l’inflazione di fondo (core inflation), che esclude i prezzi volatili dell’energia e degli alimentari freschi. A ottobre, l’inflazione di fondo è salita dall’1,6% al 2,0%.

Indicatore Istat (Ottobre 2026) Variazione Mensile Variazione Annua (Set. 2026) Variazione Annua (Ott. 2026) Indice generale (NIC) +1,0% +4,2% +5,5% Inflazione di fondo (Core) n.d. +1,6% +2,0% Indice armonizzato (IPCA) +1,2% +4,2% +5,6% Carrello della spesa n.d. +1,5% +2,3% Prezzi dei Beni n.d. +5,4% +7,6% Prezzi dei Servizi n.d. +2,6% +3,0%

Ecco da Tradingeconomics l’andamento dell’inflazione core, al netto di energetici e alimentari freschi, che dovrebbe maggiormente riflettere la dinamica salariale:

Questa distanza enorme — 3,5 punti percentuali tra l’indice generale al 5,5% e la componente di fondo al 2,0% — dimostra che in Italia non esiste alcuna spirale salari-prezzi. La domanda interna è debole; non sono i cittadini che spendono troppo a far salire i listini.

Anche il divario tra beni (+7,6%) e servizi (+3,0%), che si allarga fino a -4,6 punti percentuali, conferma che lo shock colpisce la produzione materiale e industriale, non il terziario avanzato. Nel frattempo, l‘indice armonizzato europeo (IPCA) tocca il +5,6%, ai massimi da tre anni, mentre l’inflazione acquisita per il 2026 si fissa già al +3,4%.

Basta pannicelli caldi: fermare subito la tassa occulta degli ETS

Di fronte a uno tsunami economico di questa portata, la risposta della politica economica non può limitarsi all’ordinaria amministrazione. Le iniziative calmieratrici messe in campo da grandi gruppi nazionali come ENI sono certamente gradite e utili nell’immediato, ma non bastano a invertire la rotta.

Quando un Paese manifatturiero subisce uno shock esterno sui costi energetici rischiando la paralisi produttiva, servono decisioni drastiche a tutela dell’interesse nazionale. È assurdo continuare a zavorrare le imprese e le bollette dei cittadini con balzelli ideologici che non hanno alcun legame diretto con l’attività produttiva. Bisognerebbe tagliare qualsiasi costo non operativo e non strettamente necessario allo svolgimento delle attività produttive,

Il primo intervento immediato dovrebbe essere la sospensione o il blocco totale dei pagamenti legati al sistema europeo delle quote di emissione (ETS). In un momento in cui l’energia regolamentata rincara oltre il 60%, costringere le centrali elettriche e le industrie pesanti a pagare dazi climatici significa alimentare artificialmente l’inflazione e distruggere la competitività italiana.

Rispondere a una quasi stagflazione con piccoli sconti temporanei o bonus equivale a curare una polmonite con un cerotto. Senza un taglio netto agli oneri impropri sull’energia e un intervento statale deciso per sterilizzare i costi di produzione, il rischio è quello di pagare un prezzo altissimo in termini di chiusure aziendali e impoverimento generale nei prossimi mesi.