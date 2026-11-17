Pagare tre miliardi di euro per costruire uno degli impianti elettrici più moderni d’Europa, usarne i fondi pubblici per incentivarne la chiusura dopo appena sei anni e infine farlo saltare in aria con la dinamite. Tutto questo mentre il prezzo dell’energia vola ben oltre i 200 euro al megawattora, con picchi di 600 euro, mettendo in ginocchio l’industria nazionale. Non è la trama di un film grottesco, ma la storia reale della centrale a carbone di Amburgo-Moorburg, il monumento definitivo alla miopia politica tedesca.

I politici europei amano credersi grandi pianificatori capaci di prevedere e comandare il futuro climatico ed economico dei prossimi cinquant’anni, ma la realtà dimostra che faticano a prevedere persino cosa mangeranno per cena.

Un gioiello tecnico condannato dalla burocrazia

La centrale di Moorburg entra in funzione nel febbraio 2015 con due blocchi da 800 MW ciascuno, per una potenza complessiva di oltre 1.600 MW. Costata 3 miliardi di euro, rappresenta un capolavoro di ingegneria con un’efficienza del 46,5%, progettata appositamente per sostituire le centrali nucleari che Berlino aveva deciso di spegnere.

Tuttavia, appena inaugurata, la centrale si scontra con un mercato distorto dalle scelte politiche. Da un lato i sussidi alle rinnovabili deprimono artificialmente i prezzi all’ingrosso quando c’è sole o vento, dall’altro il costo dei permessi europei sulle emissioni di anidride carbonica (EU ETS) viene fatto salire per penalizzare il carbone.

Per il proprietario svedese Vattenfall l’impianto diventa un bagno di sangue finanziario, portando a svalutazioni di bilancio per ben 2,53 miliardi di euro.

Pagare per distruggere: la fuga dell’azienda e l’ideologia dello Stato

Nel dicembre 2020 si consuma il capolavoro burocratico tramite la legge sull’uscita dal carbone (Kohleverstromungsbeendigungsgesetz). Il governo tedesco indice un’asta pubblica: offre denaro dei contribuenti alle aziende elettriche affinché spengano in anticipo i propri impianti.

Dal punto di vista aziendale, Vattenfall fa una scelta razionale per fermare le perdite: partecipa al bando, incassa centinaia di milioni di euro di indennizzo statale e spegne per sempre un impianto nuovo di zecca il 7 luglio 2021. L’impianto è stato attivo 6 anni, nulla per un impianto energetico che dovrebbe avere una vita utile da misurare in decenni.

La follia non risiede nel calcolo dell’impresa privata, ma nella visione a cortissimo raggio dello Stato tedesco. Berlino ha pagato per eliminare capacità produttiva stabile basandosi sui prezzi bassi di quel preciso momento storico, senza minimamente calcolare cosa sarebbe accaduto in caso di crisi del gas o di carenza energetica futura.

Bruciare i ponti per impedire i ripensamenti

Qualsiasi buon padre di famiglia, o un governo dotato di buon senso industriale, avrebbe tenuto una centrale nuova da 1.600 MW in riserva strategica, pronta a essere riaccesa in caso di emergenza per calmierare le bollette. Invece, ceduta la struttura alla municipalizzata di Amburgo nel 2023, si è proceduto alla demolizione fisica, proprio per impedire ogni ripensamento:

Ottobre 2023: avvio dello smantellamento strutturale affidato al gruppo Hagedorn.

avvio dello smantellamento strutturale affidato al gruppo Hagedorn. 10 novembre 2024: abbattimento con esplosivo delle due ciminiere alte 137 metri (qui il comunicato ufficiale della demolizione).

abbattimento con esplosivo delle due ciminiere alte 137 metri (qui il comunicato ufficiale della demolizione). Primavera 2025: esplosione controllata delle enormi caldaie per fare spazio a un futuro impianto di idrogeno verde da soli 100 MW (sedici volte meno potente), la cui convenienza economica è oggi messa in dubbio dallo stesso parlamento di Amburgo.

Wir fassen zusammen: 1. 2015 nimmt Vattenfall das modernste Kohlekraftwerk EUropas mit 1.700MW Leistung für 3 Mrd. Euro in Betrieb 2. 2021 wird es wegen "Klima" stillgelegt 3. 2024-2025 wird es gesprengt 4. 2026 fehlt Deutschland in der Dunkelflaute Strom. Passt. pic.twitter.com/ceQZr2VYmO — Dr. David Lütke (@DrLuetke) November 15, 2026

In economia politica questa mossa ha un nome preciso: commitment device, ovvero bruciare i ponti alle proprie spalle. La politica, spinta dall’ideologia verde, ha voluto distruggere fisicamente le caldaie per impedire che un futuro governo, pressato dalla crisi e dalle fabbriche in rivolta, potesse semplicemente girare la chiave e riaccendere la centrale. Perché la sicumera green non permette ripensamenti, si va avanti, a qualsiasi costo, per gli altri.

Fase del progetto Moorburg Anno Costo / Impatto Energetico Esito pratico per il Paese Costruzione e avvio 2015 3 miliardi € / +1.600 MW Svalutata di 2,53 miliardi € per tasse CO2 Chiusura tramite asta 2021 Centinaia di milioni € pubblici Perdita secca di energia continua di base Demolizione con dinamite 2024-2025 Costi di smantellamento Impossibilità di riattivazione d’emergenza Progetto Idrogeno Post-2025 Investimenti da definire / 100 MW Dubbi ufficiali sulla sostenibilità economica

Il conto salato del 2026: la tempesta perfetta sulle imprese

Oggi quella presunzione politica presenta il conto all’economia reale. Durante i periodi invernali di Dunkelflaute — le giornate prive sia di vento che di sole, che superano le 10 ore consecutive più di una volta ogni tre giorni — le rinnovabili si fermano.

Le autorità di rete rassicurano i cittadini dicendo che non c’è rischio di blackout totale grazie alle importazioni dall’estero, ma nascondono la polvere sotto il tappeto dei prezzi. A gennaio 2026 a Karlsruhe si è dovuto riaccendere d’urgenza un vecchio blocco a gasolio per evitare il collasso locale, con brevi interruzioni a Neulußheim.

Ma il vero disastro è economico: senza centrali di base come Moorburg, la Germania deve comprare elettricità a caro prezzo o bruciare gas o petrolio costosissimi. Il risultato sono prezzi all’ingrosso schizzati stabilmente sopra i 200 €/MWh, con punte di 250 e 600 €/MWh (come documentato da Euronews).

Con il prezzo della corrente a questi livelli, anche pagando le pesanti tasse sulla CO2, Moorburg oggi produrrebbe utili enormi e, soprattutto, abbasserebbe il costo del kilowattora per le acciaierie, la chimica e la manifattura tedesca (e di riflesso italiana). Invece rimangono solo le macerie di una centrale nuova, abbattuta da chi pensava di governare il clima per decreto senza saper fare i conti della spesa.