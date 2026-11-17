Il Mar Nero sta diventando un po’ troppo simile allo Stretto di Hormuz per il numero di petroliere e navi cargo colpite e affondate, soprattutto di fronte alle coste della Bulgaria.

Recentemente, il ritmo degli attacchi di grande entità e persino degli affondamenti contro navi internazionali nel Mar Nero ha subito un’accelerazione, in relazione alla guerra in Ucraina. Entrambe le parti hanno preso di mira le importazioni e le esportazioni civili dell’altra, sostenendo che abbiano scopi di “doppio uso” e che possano quindi essere bersagliate.

Negli ultimi due giorni, due petroliere sono affondate al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Il ministero della Difesa del Paese ha annunciato che una nave cisterna per il trasporto di gas battente bandiera liberiana è affondata nella zona economica esclusiva della Bulgaria dopo essere scomparsa dai radar poco dopo mezzanotte.

La sua boa di emergenza è stata attivata, segnalando ai soccorritori che la nave era affondata. «Il personale militare e gli aerei bulgari sono impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso dell’equipaggio composto da 19 cittadini filippini della nave metaniera GAS HUSKY, affondata a circa 50 miglia nautiche (circa 100 chilometri) al largo della costa, ha dichiarato il ministero in un comunicato», riferisce EuroNews .

BREAKING: Another ship has been hit by drones this morning in Bulgaria's exclusive economic zone in the Black Sea. The vessel, motor tanker GAS HUSKY (IMO: 9507764), was struck and subsequently sank approximately 50 nautical miles east of Byala, Bulgaria. The tanker was… pic.twitter.com/cjdypRbB4k — GeoInsider (@InsiderGeo) November 17, 2026

Successivamente, i funzionari del governo bulgaro hanno annunciato che tutti i 19 membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza dopo essere stati localizzati su una zattera di salvataggio. Sono stati evacuati verso una base aerea a Varna.

La nave cisterna era carica di 3.400 tonnellate metriche di gas di petrolio liquefatto al momento dell’affondamento, mentre era in rotta da Alessandria d’Egitto verso il porto rumeno di Midia. Insolitamente, non è stata fornita alcuna spiegazione sulla causa dell’incidente, ma ultimamente le navi in queste acque sono state oggetto di attacchi da parte di droni.

Proprio il giorno prima, una nave da carico battente bandiera somala era affondata nella zona economica esclusiva della Bulgaria, in prossimità del luogo dell’incidente di martedì.

🇧🇬 The Somali-flagged cargo ship BETUL 8 has sunk in Bulgaria’s exclusive economic zone in the Black Sea The vessel was carrying bulk wheat. All 12 sailors on board, eight Turkish citizens and four Azerbaijani nationals, abandoned the ship in liferafts and were safely recovered.… pic.twitter.com/veE8bCRMWI — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Reuters ha riferito che «lunedì una nave da carico che trasportava grano è affondata a circa 40 miglia nautiche al largo dello stesso tratto di costa dopo essere stata attaccata da almeno un drone». Questi attacchi sono stati ampiamente attribuiti alla Russia, ma non c’è nessuna prova fisica reale, anche peché queste acque sono di competenza di due paesi NATO e la dimostrazione chiara dell’origine di questi attacchi sarebbe un bel problema di relazioni internazionali.

Lo stesso rapporto ha osservato: «Si tratta dell’ultimo di una serie di attacchi, che hanno causato la scomparsa di oltre 20 marittimi, di cui si teme la morte, sollevando preoccupazioni riguardo all’aggravarsi del conflitto tra Russia e Ucraina nel Mar Nero».

Il mese scorso, la leadership della NATO ha annunciato i piani per aumentare la propria presenza di pattugliamento e sorveglianza nel Mar Nero.

Il colonnello dell’Esercito degli Stati Uniti Martin L. O’Donnell, portavoce militare della NATO, ha affermato che, oltre a inviare sistemi radar, droni e aerei da pattugliamento, gli alleati invieranno o hanno già inviato agenti e squadre dei servizi segreti per condurre perizie forensi sugli esplosivi utilizzati contro le navi mercantili. Non siamo però ancora al livello di una vera e propria missione militare di pattugliamento, ma è comunque un primo passo di dissuasione. Una funzione che, visto il numero di navi affondate, non sta effettivamente funzionando. Appare evidente che la NATO sia molto debole su questo lato della coalizione.