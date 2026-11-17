Chi possiede una seconda casa nel Regno Unito rischia di finire in un vero vicolo cieco legale e di perdere il controllo del proprio immobile. Le nuove riforme abitative volute dal governo laburista hanno infatti creato un cortocircuito normativo senza precedenti: da un lato la legge impedisce ai proprietari di riaffittare una casa se non riescono a venderla, ma dall’altro autorizza i comuni a requisire quello stesso appartamento perché rimasto vuoto per appena sei mesi.

Non si tratta di un’ipotesi astratta, ma dell’effetto concreto di due provvedimenti firmati dalla ministra per le politiche abitative Angela Rayner. L’incrocio di queste norme espone migliaia di piccoli risparmiatori al rischio concreto di vedersi sottrarre la gestione del proprio bene dalle autorità locali.

Il cortocircuito tra le due leggi

Per capire come si arriva a questo paradosso bisogna guardare alle date e ai numeri delle riforme introdotte a Londra.

Con il Renters’ Rights Act, entrato in vigore a maggio, il governo ha abolito gli sfratti senza giusta causa. Oggi, se un proprietario vuole liberare l’appartamento per venderlo o per andarci a vivere, deve dare all’inquilino quattro mesi di preavviso.

C’è però un vincolo molto rigido pensato per evitare abusi e rincari nascosti dei canoni: una volta liberata la casa con l’intenzione di venderla, il proprietario ha il divieto assoluto di rimetterla in affitto per 12 mesi. Questo blocco vale anche se il mercato immobiliare è fermo e non si trova nessun compratore disposto a pagare il giusto prezzo.

Proprio qui scatta la trappola, innescata dalle nuove norme sulle case sfitte entrate in vigore la scorsa settimana. Il governo ha infatti ridotto drasticamente, portandolo da due anni a soli sei mesi, il periodo di inutilizzo necessario affinché un Comune possa chiedere a un tribunale un EDMO (Empty Dwelling Management Order), ovvero un ordine di gestione coatta dell’immobile vuoto.

Parametro normativo Regola precedente Nuova regola laburista Effetto pratico per il proprietario Preavviso di sfratto per vendita Procedura standard senza vincoli 4 mesi obbligatori Allungamento dei tempi per liberare l’immobile Divieto di nuovo affitto Nessun blocco temporale 12 mesi di blocco totale Impossibilità di affittare se la vendita fallisce Soglia per la requisizione (EDMO) Immobile vuoto da 2 anni Immobile vuoto da 6 mesi Rischio di sequestro gestionale mentre è vietato affittare Durata del controllo comunale Variabile con iter complesso Fino a 7 anni L’immobile viene assegnato a inquilini delle liste sociali

L’esempio pratico e l’ammissione del governo

Mettiamo in fila i tempi sul calendario. Se un proprietario manda via l’inquilino a dicembre per mettere in vendita l’appartamento, ma a causa dei tassi dei mutui alti non trova acquirenti e decide di ritirare l’annuncio in primavera, si trova con le mani legate.

Per la legge sugli affitti non può cercare un nuovo inquilino fino al dicembre successivo, ma già a maggio — passati i sei mesi di casa vuota — il Comune può bussare alla porta per prenderne il controllo. Se il tribunale di primo grado approva la richiesta, l’amministrazione locale assume la gestione della casa fino a sette anni, affittandola a famiglie in attesa di alloggi popolari.

La cosa più sorprendente è che non si tratta di una svista imprevista. Negli stessi documenti ufficiali che accompagnano la legge sulle case vuote, il governo britannico ha ammesso nero su bianco che questi immobili potrebbero diventare idonei per la requisizione comunale proprio mentre ai legittimi proprietari è proibito per legge affittarli.

Il risultato previsto? I proprietari avranno una gran fretta di vendere, e chi ha fretta di vendere fa scenere i prezzi. Chi ha un mutuo concluso pochi anni fa quando i prezzi erano al massimo rischia un duro colpo.

Le dure reazioni della politica e delle categorie

Questa evidente contraddizione ha sollevato un’ondata di proteste sia tra gli operatori del settore sia tra i banchi dell’opposizione conservatrice, che accusa l’esecutivo di condurre una battaglia ideologica contro la proprietà privata.

Kim Lidbury , esponente di Propertymark (l’associazione che rappresenta le agenzie di locazione britanniche), ha avvertito che questa sovrapposizione di leggi rischia di punire i proprietari onesti che semplicemente cambiano idea o non riescono a vendere. Secondo Lidbury, abbassare la soglia a sei mesi schiaccia i risparmiatori tra il divieto di affittare e la minaccia di requisizione, spingendo ancora più persone ad abbandonare del tutto il mercato.

, esponente di (l’associazione che rappresenta le agenzie di locazione britanniche), ha avvertito che questa sovrapposizione di leggi rischia di punire i proprietari onesti che semplicemente cambiano idea o non riescono a vendere. Secondo Lidbury, abbassare la soglia a sei mesi schiaccia i risparmiatori tra il divieto di affittare e la minaccia di requisizione, spingendo ancora più persone ad abbandonare del tutto il mercato. Katie Lam , ministra ombra per la casa del Partito Conservatore, ha usato parole durissime, affermando che i ministri laburisti sono ormai accecati dalla loro guerra contro i proprietari immobiliari e stanno lanciando un attacco diretto ai diritti fondamentali di proprietà.

, ministra ombra per la casa del Partito Conservatore, ha usato parole durissime, affermando che i ministri laburisti sono ormai accecati dalla loro guerra contro i proprietari immobiliari e stanno lanciando un attacco diretto ai diritti fondamentali di proprietà. La stessa Katie Lam ha poi sintetizzato l’assurdità della norma con una dichiarazione molto netta: “Il governo costringe i proprietari a lasciare le case vuote, per poi consegnare alle autorità locali il potere di requisirle proprio perché sono vuote. Ciò che possiedi e ciò che guadagni ti appartiene. L’idea che il governo possa semplicemente sequestrarlo per pura convenienza è del tutto deplorevole”.

Dall’altra parte, la ministra Angela Rayner — tornata a luglio alla guida del dicastero dopo le dimissioni del settembre 2025 — difende la linea dura. Rayner ha spiegato che le misure servono a dare ai comuni poteri finora inutilizzati per rispondere all’emergenza abitativa locale, promettendo anche ulteriori modifiche per evitare che i municipi debbano sostenere i costi di gestione degli immobili requisiti.

Un portavoce del Ministero degli Alloggi ha provato a gettare acqua sul fuoco, precisando che i comuni parleranno con i proprietari prima di agire e useranno l’ordine di requisizione solo come ultima risorsa. Secondo il ministero, per bloccare la procedura basterebbe comunicare al Comune l’intenzione di tornare ad affittare la casa, anche se resta il nodo legale del blocco di dodici mesi previsto dall’altra legge.

Le ricadute economiche: fuga dal mattone e meno case per tutti

Quando lo Stato pensa di risolvere la carenza di alloggi punendo chi offre case in affitto, il risultato economico è sempre lo stesso: l’offerta crolla e gli inquilini restano per strada. I numeri ufficiali del Regno Unito confermano già questa fuga di massa.

Secondo la società di consulenza immobiliare TwentyCi, solo nel trimestre tra luglio e settembre i proprietari britannici hanno messo in vendita e ceduto circa 44.000 case destinate all’affitto (buy-to-let). Nello stesso periodo, i dati governativi mostrano un balzo dell’11% nelle ordinanze di sfratto rispetto agli stessi mesi del 2025.

Oggi nel Regno Unito si contano circa 303.000 abitazioni vuote da oltre sei mesi. Molte di queste, però, non sono tenute chiuse per capriccio, ma per successioni bloccate, ristrutturazioni costose o vendite che non vanno in porto. Colpire i piccoli proprietari con il rischio di esproprio gestionale riduce gli investimenti privati nel settore immobiliare, taglia il numero di appartamenti disponibili sul mercato e, per una classica eterogenesi dei fini, rende ancora più difficile e costoso trovare un tetto per le famiglie meno abbienti. Come tutte queste norme demagogiche, le risorme della Rayner saranno un colossale boomerang.