Francia e Germania in picchiata: i PMI condannano l’Europa. E la BCE resta a guardare

Mentre i corridoi di Bruxelles e le ovattate stanze di Francoforte risuonano ancora dei soliti rassicuranti proclami sulla tenuta dell’Eurozona, la realtà dei dati macroeconomici “flash” di aprile, gli indici previsionali, lancia un segnale inequivocabile: il motore franco-tedesco si è clamorosamente ingolfato. Non parliamo di un fisiologico rallentamento, ma di una vera e propria inversione di marcia. La Germania scivola nuovamente nel buio della contrazione, la Francia vede il proprio clima degli affari deteriorarsi vistosamente e, nel frattempo, le istituzioni europee attendono placidamente che la crisi sia “conclamata” prima di intervenire.

L’ironia della sorte vuole che gli indici anticipatori, come i PMI, ci dicano che la tempesta è già qui, spinta da un mix tossico di tensioni geopolitiche e politiche monetarie restrittive.

Germania: il “Flash” che scotta. Addio ripresa, torna la contrazione

In Germania, la timida luce della ripresa si è spenta bruscamente. Il dato aggregato S&P Global Flash Germany Composite PMI Output Index è crollato a 48,3 in aprile, in forte calo rispetto ai 51,9 di marzo. Per chi non mastica quotidianamente pane e statistica, ogni valore sotto la soglia tecnica dei 50 punti certifica una contrazione del settore privato. E questo è il livello più basso registrato da 16 mesi a questa parte.

Il colpevole principale? La guerra nel Medio Oriente, che ha agito come un freno a mano tirato, innescando un’impennata dei costi energetici, dei carburanti e dei trasporti. Le imprese tedesche, schiacciate dall’aumento dei costi di input (ai massimi dal novembre 2022 ), stanno riversando questi oneri sui prezzi finali al ritmo più veloce degli ultimi tre anni.

Indicatore PMI Germania (Aprile 2026) Valore Stato Minimo da… Composite Output Index 48,3 Contrazione 16 mesi Services Business Activity 46,9 Contrazione 41 mesi Manufacturing Output 51,7 Crescita debole 3 mesi

La situazione dei servizi è particolarmente drammatica, con un tonfo a quota 46,9 che non si vedeva da quasi tre anni e mezzo. Anche il manifatturiero, pur restando formalmente poco sopra la linea di galleggiamento (51,7), vede un drastico rallentamento. Gli ordini frenano, la fiducia crolla ai minimi dal 2024 e i ritardi nelle forniture tornano a farsi sentire. In sintesi: le aziende smettono di investire, la domanda arretra e i tagli all’occupazione proseguono inesorabili, allungando una striscia negativa che dura ormai da quasi due anni.

Ecco l’indice su orizzonte triennale, come da Tradingeconomics:

Francia: il clima si gela e l’economia arranca

Se la Germania piange, la Francia certamente non ride. I recenti dati dell’INSEE sul clima degli affari confermano che il pessimismo è sistemico. L’indicatore sintetico d’oltralpe è sceso nettamente a 94 punti, perdendo terreno rispetto al mese precedente e tornando ai livelli minimi.

Il quadro francese ricalca in modo preoccupante le dinamiche tedesche: il settore dei servizi, storicamente il vero ammortizzatore dell’economia transalpina, sta vedendo le nubi addensarsi. Il commercio al dettaglio soffre enormemente, segno evidente di un potere d’acquisto interno ormai compresso e sfibrato dall’inflazione passata. Anche l’industria, al netto di qualche micro-rimbalzo tecnico, si mantiene lontana dalle medie storiche di espansione.

Il convitato di pietra: una BCE fuori dalla realtà?

In questo quadro a tinte fosche, il vero convitato di pietra resta la Banca Centrale Europea. Di fronte a dati previsionali così inequivocabilmente recessivi, l’atteggiamento attendista di Francoforte appare non solo fuori tempo massimo, ma potenzialmente letale per il tessuto produttivo continentale.

Continuare a ipotizzare una linea dura sui tassi d’interesse per timore di un’inflazione che, come dimostrano i dati PMI, è chiaramente un’inflazione “da offerta” (guidata da trasporti, logistica ed energia ), significa accanirsi su un malato già debole. Mantenere il costo del denaro a livelli asfissianti per comprimere ulteriormente i consumi, quando la domanda interna sta già crollando, è la ricetta perfetta per un disastro industriale.

I dati ci dicono a chiare lettere che il settore privato sta già tirando i remi in barca. Invece di aspettare il “conclamarsi” della crisi, la BCE dovrebbe prendere atto della realtà e iniziare a valutare seriamente un rilassamento della politica monetaria. L’inflazione importata non si cura distruggendo le nostre aziende. Se non si cambia rotta rapidamente, il rischio non è quello di un atterraggio morbido, ma di precipitare in una recessione ben peggiore e più strutturale di quella che i numeri di aprile stanno già certificando.