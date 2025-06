La Finlandia compie un passo avanti verso un futuro energetico più sostenibile con l’approvazione preliminare del reattore modulare di piccole dimensioni (SMR) LDR-50, sviluppato da Steady Energy. L’Autorità finlandese per la sicurezza nucleare e delle radiazioni (STUK) ha completato la valutazione concettuale del progetto, concludendo che il reattore può essere progettato per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza nucleare del paese.

L’LDR-50, a differenza della maggior parte degli SMR in sviluppo a livello globale, è progettato esclusivamente per produrre calore, non elettricità, e questo lo rende particolarmente semplice e sicuro, perché primo di parti in movimento. Con una capacità termica di 50 MW e una temperatura operativa massima di 150°C, il reattore è ottimizzato per il teleriscaldamento, la produzione di vapore industriale e progetti di dissalazione. La sua semplicità, basata su una tecnologia a reattore ad acqua leggera pressurizzata operante a pressioni significativamente inferiori rispetto ai reattori tradizionali, consente di ridurre i costi di costruzione, rendendolo competitivo rispetto ad altre soluzioni di riscaldamento a basse emissioni.

Tommi Nyman, CEO di Steady Energy, ha accolto con entusiasmo il verdetto di STUK, sottolineando che il risultato della valutazione conferma la tabella di marcia per lo sviluppo e l’implementazione dell’LDR-50 in Finlandia. “Continueremo a lavorare a stretto contatto con STUK per perfezionare il progetto”, ha dichiarato Nyman. La prossima fase prevede la costruzione di un impianto pilota a grandezza naturale presso l’ex centrale a carbone di Salmisaari, a Helsinki, gestita dalla società energetica Helen. Questo impianto, che non utilizzerà combustibile nucleare, dimostrerà la maturità e la sicurezza della tecnologia LDR-50, con l’inizio dei lavori previsto per la fine del 2025 e un budget di 15-20 milioni di euro

Steady Energy ha già siglato accordi per la fornitura di 15 reattori LDR-50 in Finlandia e sta espandendo il proprio mercato verso Svezia e Paesi Baltici. La costruzione del primo impianto operativo è prevista per il 2029, con l’obiettivo di entrare in funzione entro il 2030. Questo progetto rappresenta una svolta per il teleriscaldamento a zero emissioni, un settore cruciale in Finlandia, dove oltre la metà dell’energia per il riscaldamento proviene da fonti fossili, torba e biomasse.

L’LDR-50 si distingue per il suo design compatto, delle dimensioni di un container standard, e per la possibilità di essere installato sottoterra, garantendo maggiore sicurezza e liberando spazio in aree urbane. Inoltre, il sistema di sicurezza passiva, che non dipende da elettricità o parti meccaniche mobili, utilizza un doppio recipiente a pressione con acqua nello spazio intermedio per garantire un trasferimento di calore efficiente in caso di compromissione degli scambiatori di calore primari.

La valutazione di STUK sarà ora alla base di un’analisi internazionale condotta da regolatori di diversi paesi, che mirano a collaborare per armonizzare le valutazioni di sicurezza e facilitare l’adozione di tecnologie SMR. Steady Energy, nata nel 2023 come spin-off del VTT Technical Research Centre of Finland, si posiziona come un attore chiave nel mercato globale del riscaldamento a basse emissioni, con il potenziale di ridurre significativamente le emissioni di CO2, soprattutto in regioni con climi freddi.