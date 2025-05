Con il termine “petrostato”, si indicano le nazioni ricche di petrolio e profondamente legate a questa industria, che spesso devono affrontare sfide economiche e politiche a causa delle fluttuazioni del prezzo del petrolio e del potenziale declino delle risorse di idrocarburi. L’Arabia Saudita, l’Iraq, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), il Kuwait e l’Iran sono alcuni dei principali petrostati del mondo.

Con la a spinta all’elettrificazione del mondo ora in piena marcia,gli economisti hanno coniato il termine “elettrostati” per indicare i Paesi che hanno compiuto i maggiori progressi nella transizione dai processi e dalle tecnologie che si basano sui combustibili fossili alle alternative alimentate elettricamente.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), l’elettrificazione è “una delle strategie più importanti per ridurre le emissioni di carbonio derivanti dall’energia”. E, come in molti altri ambiti scientifici, la Cina è emersa come la nazione che sta guidando la corsa all’elettrificazione , davanti a Stati Uniti ed Europa.

Secondo uno studio, il tasso di elettrificazione della Cina ha raggiunto il 30%, superando in modo significativo gli Stati Uniti e l’UE e gli USA, dove il tasso di elettrificazione si è attestato negli ultimi anni a circa il 22%.

Lo studio definisce il tasso di elettrificazione come la quota di elettricità nel consumo finale di energia rispetto all’energia proveniente da combustibili fossili. Secondo lo studio, gli Stati Uniti sono ancora in testa al mondo nell’elettrificazione degli edifici; tuttavia, la Cina ha recentemente raggiunto gli Stati Uniti e l’Europa nell’elettrificazione industriale e li ha superati nell’elettrificazione dei trasporti. Nel 2024, i veicoli elettrici (EV) rappresenteranno circa il 47,9% delle vendite totali di autovetture in Cina, con un enorme aumento rispetto al 2020, quando gli EV plug-in rappresentavano solo il 6,3% delle vendite totali. In confronto, i veicoli elettrici hanno rappresentato meno del 23% delle vendite di auto nuove in Europa nello stesso periodo.

Anche la rapida espansione della moderna rete ferroviaria cinese ha contribuito a rafforzare l’elettrificazione del settore dei trasporti del Paese. La Cina vanta una rete ferroviaria ad alta velocità di 45.000 km, cinque volte più grande di quella dell’UE. Si prevede che questa cifra si espanderà fino a 60.000 km entro il 2030.

Il Presidente cinese Xi Jinping è stato ampiamente accreditato per il notevole percorso di elettrificazione del Paese. Quando Xi è diventato leader del Partito Comunista Cinese nel 2012,

la Cina era diventata la seconda economia mondiale e l’arcirivale nucleare degli Stati Uniti. Tuttavia, il Paese era ancora fortemente dipendente da altri Paesi per il suo fabbisogno energetico. Le importazioni di petrolio e carbone della Cina stavano raggiungendo livelli record, esponendo il Paese a potenziali interruzioni delle forniture nel contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

La Cina ha avuto una visione strategica di lungo periodo

Oggi la Cina non solo sta avanzando rapidamente verso la sicurezza energetica, ma controlla anche i minerali critici che sono alla base delle tecnologie del futuro.

“Nessuno si era preoccupato seriamente della sicurezza energetica o delle catene di approvvigionamento per gli armamenti, le industrie critiche e i prodotti alimentari, perché tutti pensavano che ciò fosse legato alla Guerra Fredda” afferma Andrew Gilholm, responsabile dell’analisi della Cina presso la società di consulenza Control Risks. “Nel frattempo, la Cina ci sta lavorando da anni”.

La Cina è ora alla guida della Quarta rivoluzione industriale e sta facendo passi da gigante nell’elettrificazione, nelle energie rinnovabili, nell’intelligenza artificiale (AI), nella robotica e nell’Internet degli oggetti. E proprio come il petrolio e il gas guidano i petrostati del mondo arabo, le tecnologie per l’energia pulita stanno alimentando la crescita della Cina.

Il Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita (CREA) ha rivelato che nel 2024 le energie rinnovabili rappresenteranno il 10% del PIL cinese, guidando un quarto dell’espansione economica.

Oltre alla sicurezza energetica e alla crescita economica, si prevede che l’elettrificazione svolga un ruolo fondamentale nell’affrontare il cambiamento climatico.

“Non vediamo alcuna strada per un’economia a zero emissioni di carbonio se non attraverso un’elettrificazione massiccia”, ha dichiarato Lord Adair Turner, capo del CREA

Questo aspetto è particolarmente critico per la Cina, che rimane il maggior inquinatore ed emettitore di gas serra al mondo. L’anno scorso le emissioni del settore energetico cinese hanno toccato livelli record, spinte da un’impennata del consumo di carbone. Tuttavia, i progressi del Paese nell’elettrificazione e la transizione verso le energie rinnovabili saranno in grado di mitigare alcuni dei danni.

Il carbone rimane un argomento controverso in Cina, dove Pechino ha dichiarato che inizierà a ridurre gradualmente il consumo di carbone tra il 2006 e il 2030. Sebbene ciò suggerisca un declino graduale piuttosto che un’eliminazione completa e immediata, l’AIE prevede che la produzione di carbone in Cina raggiungerà probabilmente il suo picco intorno al 2025 per poi diminuire. Tuttavia, recenti notizie indicano che la Cina sta ancora costruendo nuovi impianti a carbone, il che solleva dubbi sull’impegno a ridurre gradualmente l’uso del carbone: La Reuters ha riportato che la Cina intende continuare a costruire centrali a carbone fino al 2030.

In realtà la Cina non ha mai inseguito le emissioni zero, quanto l’indipendenza energetica che le fonti rinnovabili, ma anche il nucleare, le assicurano.