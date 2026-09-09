Diesel alle stelle e impianti oltre il limite: l’India lavora al 108% mentre il mondo rischia la paralisi

Negli ultimi sei mesi le raffinerie indiane hanno operato con un tasso di utilizzo della capacità compreso tra il 105% e il 108%, a causa dell’impennata della domanda di gasolio e della contrazione dei mercati internazionali dei carburanti, in un contesto di crisi in corso in Medio Oriente.

Il grado di utilizzo della capacità delle raffinerie nel terzo importatore mondiale di petrolio greggio si è attestato tra il 105% e il 108% dall’inizio della guerra, come ha dichiarato mercoledì un alto dirigente della Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) in occasione della conferenza petrolifera APPEC tenutasi a Singapore.

«La maggior parte delle nostre raffinerie è di tipo complesso e può trattare un’ampia varietà di greggi con un indice API compreso tra circa 16 e 45 o 48», ha dichiarato all’evento Nandakumar Pillai, amministratore della MRPL, come riportato da Reuters .

MRPL gestisce una raffineria con una capacità di lavorazione di 300.000 barili al giorno (bpd) sulla costa dello stato meridionale indiano del Karnataka. La raffineria presenta un design versatile, con complesse unità di lavorazione secondarie e un’elevata flessibilità nel trattamento di greggi con diversi valori API, consentendo la produzione di una varietà di prodotti di qualità, afferma la raffineria.

MRPL continuerà a far funzionare la propria raffineria a un tasso superiore al 100% fino a marzo 2027, ha dichiarato Pillai a Reuters a margine della conferenza.

Tutte le raffinerie indiane stanno attualmente dando priorità alla produzione di gasolio a scapito del carburante per aerei, a causa della forte crescita della domanda interna di gasolio e della crisi nell’offerta globale di distillati medi.

I prezzi del gasolio a livello globale stanno salendo alle stelle e i margini di raffinazione del gasolio hanno raggiunto livelli record, poiché l’offerta rimane limitata in Medio Oriente e in Russia, mentre il funzionamento al massimo delle raffinerie altrove non riesce a compensare la perdita di offerta causata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran e dagli attacchi con droni dell’Ucraina alle raffinerie russe.

La nuova escalation in Medio Oriente e il divieto russo alle esportazioni di diesel hanno spinto i margini di profitto dei distillati medi a livelli record la scorsa settimana.

Gli analisti avvertono da settimane che il diesel e gli altri carburanti rappresentano il vero stress test per i mercati petroliferi, non il greggio. Questo perché alla scarsità della materia prima si unisce una forte limitazione della capacità disponibile di raffinazione.