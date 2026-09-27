Mirtilli al Cesio-137: come i frutti di bosco di Chernobyl arrivano sulle tavole europee con il marchio biologico

Immaginate di acquistare una vaschetta di mirtilli con il bollino di garanzia biologica, ignari del fatto che quelle bacche siano cresciute a ridosso del reattore di Chernobyl, assorbendo il Cesio-137 depositato nel terreno quarant’anni fa. Non si tratta della trama di un romanzo, ma di una filiera commerciale ben collaudata che unisce i boschi dell’Ucraina settentrionale alle catene della grande distribuzione europea. Mentre i consumatori occidentali cercano cibi sani, il mercato globale risponde con le sue solite scorciatoie contabili.

La matematica della miscelazione legale

L‘Ucraina è una potenza agricola nel comparto dei piccoli frutti: secondo produttore al mondo di ribes e terzo per i mirtilli selvatici. Nel 2025 ha esportato verso l’Unione Europea oltre 15.400 tonnellate di bacche, per un controvalore vicino ai 40 milioni di euro, transitando soprattutto attraverso gli hub logistici di Polonia e Paesi Bassi.

Il problema risiede nel suolo forestale di aree come la Polesia, Rivne e Zhytomyr. L’isotopo radioattivo Cesio-137 ha un tempo di dimezzamento di circa trent’anni e non scompare nel nulla: resta intrappolato nei primi centimetri di terra e nel muschio, proprio dove affondano le radici superficiali delle piante selvatiche.

Per superare la dogana comunitaria esiste una procedura tanto ingegnosa quanto cinica:

I lotti di frutta che superano abbondantemente la soglia di allarme vengono analizzati con contatori radiometrici.

Le partite contaminate vengono poi mescolate con bacche pulite provenienti da regioni non colpite dal disastro nucleare del 1986.

L’omogeneizzazione del carico permette di abbassare il valore medio appena sotto il limite massimo europeo, fissato a 600 becquerel per chilogrammo.

La legge è formalmente rispettata e la merce può partire regolarmente verso i banchi frigo occidentali.

Parametro Dettaglio normativo e pratico Limite massimo UE 600 Bq/kg per Cesio-137 nei prodotti alimentari Prassi di esportazione Diluizione fisica: lotti contaminati uniti a lotti puliti Paradosso “Bio” Le norme controllano i pesticidi sintetici, non gli isotopi radioattivi Paesi di transito primari Polonia e Paesi Bassi (hub di smistamento)

L’assurdo cortocircuito del marchio biologico

In questo meccanismo spicca un paradosso burocratico tipico delle regole europee. Poiché questi frutti crescono spontaneamente nei boschi, non ricevono fertilizzanti chimici né pesticidi di sintesi.

I disciplinari del biologico verificano l’assenza di composti chimici artificiali, ma non contemplano la presenza di radionuclidi nel terreno. Risultato pratico: una bacca cresciuta su un suolo radioattivo ottiene senza sforzo il certificato biologico, spuntando un prezzo di vendita più alto nei negozi occidentali. Un vero capolavoro di miopia normativa, dove l’etichetta certifica la purezza chimica mentre ignora la fisica nucleare.

Bracconieri tra le mine della guerra

Accanto ai canali commerciali ufficiali prospera un mercato nero ancora più cupo. Nella Zona di Esclusione di Chernobyl (ZEC) decine di raccoglitori clandestini si addentrano regolarmente nelle aree interdette.

Il rischio oggi non è rappresentato soltanto dalle radiazioni invisibili, ma dal metallo pesante degli ordigni. Con l’invasione russa del 2022 e le successive fortificazioni difensive ucraine per presidiare il confine con la Bielorussia, l’area di esclusione è stata disseminata di mine antiuomo e trappole esplosive.

La polizia locale intercetta con regolarità centinaia di chili di frutti di bosco che registrano livelli radioattivi fino a quattro volte superiori ai tetti consentiti. Tuttavia, come segnalato da diverse organizzazioni umanitarie tra cui Chernobyl Children International, molte partite clandestine riescono a infiltrarsi nelle forniture legali grazie a documenti contraffatti e controlli compiacenti.

Il peso della miseria economica

Dietro questo traffico non ci sono solo bande organizzate, ma una disperata economia di sussistenza. Nelle zone rurali dell’Ucraina settentrionale, piegate dal conflitto e dalla mancanza di occupazione, la raccolta nei boschi resta una delle pochissime fonti di reddito immediato.

Gli abitanti dei villaggi conoscono il pericolo, ma la necessità quotidiana di sfamare la famiglia cancella la paura per gli effetti a lungo termine dell’accumulo di radiazioni nell’organismo. Le statistiche mediche regionali continuano a registrare anomalie sanitarie e malformazioni, eppure mancano fondi e programmi strutturati per monitorare l’alimentazione delle popolazioni locali.

Il mercato occidentale assorbe il prodotto senza porsi troppe domande morali. Finché le partite rispetteranno la media matematica dei 600 becquerel, la catena di fornitura continuerà a girare, trasformando le scorie di un disastro nucleare vecchio di quarant’anni in un ingrediente perfetto per le nostre colazioni salutiste.