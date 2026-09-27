Allarme esplosivi alla base RAF di Fairford: villaggio evacuato e diversi arresti a ridosso dei bombardieri USA

Un allarme di massima gravità scuote la sicurezza nazionale britannica. La polizia del Gloucestershire ha dichiarato un “incidente maggiore” attorno alla base aerea di Fairford, snodo strategico cruciale utilizzato dalle forze aeree statunitensi per condurre attacchi in Medio Oriente contro l’Iran. Diversi uomini sono stati arrestati in flagranza con accuse pesantissime legate alla violazione dell’Explosives Act, la legge britannica sulle sostanze esplosive.

Mentre gli indagati venivano condotti in cella, le squadre di artificieri dell’esercito britannico hanno iniziato a ispezionare alcuni veicoli sospetti parcheggiati nelle immediate vicinanze dell’installazione militare. La minaccia è stata giudicata così seria e imminente da costringere le autorità a sgomberare l’intero abitato di Whelford, piccolo centro rurale confinante con le piste dell’aeroporto.

I residenti sono stati evacuati in fretta e furia verso un centro sportivo attrezzato per l’emergenza, mentre la polizia armata ha blindato le strade di accesso con blocchi stradali e posti di controllo. Sebbene le forze dell’ordine abbiano cercato di rassicurare la popolazione parlando di un evento “circoscritto”, la tensione nell’area resta altissima.

Fairford non è un aeroporto qualunque. La base ospita il 501° Stormo di supporto al combattimento della United States Air Force e il 420° Squadrone aereo. Si tratta della pista principale in terra britannica da cui partono o transitano i grandi bombardieri strategici di Washington diretti verso i teatri caldi mondiali, inclusi i recenti raid sulle postazioni missilistiche iraniane.

Negli ultimi giorni il livello di allerta attorno al perimetro era già salito vistosamente. La presenza di reparti speciali, veicoli corazzati leggeri e pattuglie continue testimoniava timori concreti di ritorsioni o attacchi asimmetrici. Il comando militare statunitense ha evitato di fornire dettagli sulle regole d’ingaggio interne, ribadendo soltanto la massima vigilanza per proteggere personale, appaltatori e famiglie.

Ecco gli elementi salienti dell’operazione di sicurezza:

Fermo di sospetti: diversi uomini catturati con l’accusa formale di reati legati a materiale esplosivo.

diversi uomini catturati con l’accusa formale di reati legati a materiale esplosivo. Intervento degli artificieri: ispezioni capillari su veicoli fermati lungo le vie di accesso all’aeroporto.

ispezioni capillari su veicoli fermati lungo le vie di accesso all’aeroporto. Evacuazione civile: decine di famiglie di Whelford allontanate dalle proprie case a scopo preventivo.

decine di famiglie di Whelford allontanate dalle proprie case a scopo preventivo. Perimetro blindato: cordone di sicurezza totale e chiusura al traffico dell’intera area circostante.

Le autorità britanniche avevano già avvertito il paese sul rischio concreto di sabotaggi, azioni ibride e attentati legati alla guerra in corso. Il governo di Londra aveva segnalato nei mesi scorsi che le basi aeree nazionali sarebbero potute diventare bersagli dopo le minacce dirette arrivate dai Guardiani della Rivoluzione iraniani.

🚨BREAKING: 🇬🇧 UK police find EXPLOSIVES less than 1 mile from airbase used for attacks on Iran Several men have been arrested over suspected explosives offences in Gloucestershire, triggering the evacuation of homes in the village of Whelford. Army bomb-disposal specialists… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

L’illusione occidentale di condurre conflitti a distanza senza subire conseguenze sul fronte interno mostra ancora una volta la sua debolezza. Quando la guerra tocca da vicino le retrovie logistiche, il conto economico da pagare diventa salato e immediato.

Resta ora da capire l’origine precisa della cellula neutralizzata a Whelford. Se dovesse emergere un piano organizzato per colpire infrastrutture strategiche occidentali, la Gran Bretagna e i partner europei saranno costretti a varare una stretta securitaria senza precedenti, con pesanti costi logistici che andranno a gravare direttamente sulle finanze pubbliche.