Continua la spinta deflattiva in Germania, e qusto causerà dei bei problemi. I prezzi alla produzione in Germania sono diminuiti dell’1,3% su base annua nel giugno 2025, dopo un calo dell’1,2% a maggio, in linea con le aspettative del mercato.

Si tratta del quarto mese consecutivo di calo dei prezzi alla produzione e della flessione più marcata dal settembre 2024. Il calo complessivo è stato determinato in larga misura dalla diminuzione dei costi energetici, che sono scesi del 6,4%.

All’interno del settore energetico, i principali fattori che hanno contribuito alla flessione sono stati l’elettricità (-8,8%), i prodotti petroliferi (-7,7%), il gas naturale (-6,9%), il gasolio da riscaldamento (-6,4%) e i carburanti (-4,2%), tutti prodotti energetici legati al calante prezzo del petrolio.

Inoltre, i prezzi dei beni intermedi sono diminuiti dello 0,4%. Per contro, i prezzi sono aumentati per i beni di consumo non durevoli (3,6%), i beni di consumo durevoli (1,7%) e i beni strumentali (1,7%).

Escludendo l’energia, i prezzi alla produzione sono aumentati dell’1,3%, in linea con il ritmo registrato a maggio. Su base mensile, l’indice dei prezzi alla produzione è aumentato dello 0,1% a giugno, superando leggermente le previsioni di mercato che non prevedevano variazioni e registrando un rimbalzo dopo il calo dello 0,2% di maggio, il primo aumento in sette mesi.

Ecco il relativo grafico:

Se da un lato sono tutti dati positivi, perché legati all’andamento di prezzi energetici esterni, nello stesso tempo il fatto che i prezzi all’ingrosso non siano potuti salire più dell’inflazione al dettaglio, il 2%, indica comunque una situazione di forte competizione in cui le aziende di produzione fanno fatica ad incrementare i propri margini.