Crolla il mito dell’export globale tedesco: la Germania perde terreno in Cina e USA e si aggrappa ai vicini europei

La grande locomotiva tedesca sta cambiando binario, ma non per sua scelta. I dati sul commercio estero di settembre 2026 pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) mostrano un’economia che fatica terribilmente sui grandi mercati mondiali e che sopravvive solo grazie agli acquisti dei partner dell’Unione europea. Il surplus commerciale complessivo resiste, ma nasconde una ritirata strategica da Pechino e Washington che pesa direttamente sulle fabbriche italiane.

A prima vista, i numeri generali sembrano rassicuranti. A settembre 2026 le esportazioni tedesche (corrette per il calendario e la stagionalità) hanno raggiunto i 141,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,0% rispetto ad agosto 2026 e del 7,7% rispetto a settembre 2025.

Le importazioni sono però cresciute a un ritmo più che doppio su base mensile, salendo del 4,2% fino a toccare i 125,5 miliardi di euro (+8,7% su base annua). Di conseguenza, il saldo attivo della bilancia commerciale è sceso a 15,6 miliardi di euro, in netto calo rispetto ai 17,9 miliardi registrati nel mese di agosto.

Il salvagente europeo tiene a galla Berlino

Se andiamo a vedere chi compra davvero le merci tedesche, scopriamo che il vecchio modello globale di Berlino fa acqua da tutte le parti. La crescita delle vendite all’estero è trainata quasi interamente dal mercato interno europeo.

Verso i paesi dell’Unione europea, infatti, la Germania ha esportato beni per 80,8 miliardi di euro (+3,5% su agosto) e ne ha importati per 62,9 miliardi (+4,9%).

Ecco come si dividono gli scambi all’interno dei confini comunitari rispetto al mese precedente:

Area euro: esportazioni a 55,8 miliardi di euro (+2,4%) e importazioni a 41,5 miliardi (+3,8%).

esportazioni a (+2,4%) e importazioni a (+3,8%). Paesi UE fuori dall’euro: esportazioni in forte balzo a 25,0 miliardi di euro (+6,1%) e importazioni a 21,4 miliardi (+7,0%).

In pratica, i vicini di casa europei generano da soli un attivo commerciale di 17,9 miliardi di euro per le casse tedesche, compensando le perdite accumulate nel resto del mondo.

Ecco i grafici sull’import, da Tradingeconomics:

Qui invece le esportazioni:

Quindi ecco la risultate bilancia commerciale

La gelata fuori dall’UE: schiaffo cinese e frenata americana

Appena si esce dal recinto protetto dell’Unione europea, lo scenario cambia radicalmente. Verso i paesi extra-UE le esportazioni tedesche sono rimaste inchiodate a 60,3 miliardi di euro, con una crescita quasi nulla dello 0,1% rispetto ad agosto, mentre le importazioni sono salite del 3,6% arrivando a 62,7 miliardi. Fuori dall’Europa, la Germania registra quindi un deficit commerciale di 2,4 miliardi di euro.

I dati sui singoli partner commerciali mostrano con chiarezza dove si sta inceppando il meccanismo:

Paese partner Export tedesco (Set 2026) Variazione su Ago 2026 Import tedesco (Set 2026) Variazione su Ago 2026 Stati Uniti 13,4 miliardi € -0,5% 8,8 miliardi € +6,2% Cina 5,5 miliardi € -5,2% 17,3 miliardi € +1,6% Regno Unito 7,3 miliardi € -4,7% 3,3 miliardi € +1,0%

Gli Stati Uniti restano il primo cliente assoluto per il Made in Germany (+10,3% rispetto a settembre 2025), ma nell’ultimo mese la tendenza si è invertita. Mentre le vendite tedesche oltre oceano arretrano dello 0,5%, gli acquisti di beni americani da parte della Germania fanno un balzo del 6,2%.

Ancora più pesante è il bilancio con Pechino. Le esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese sono crollate del 5,2% in un solo mese, scendendo a 5,5 miliardi di euro. Al contrario, la Cina resta il primo fornitore assoluto di Berlino con 17,3 miliardi di euro di merci spedite in Germania (+1,6%). Un tempo i cinesi compravano macchinari e auto di lusso tedesche, ma oggi producono tutto in casa e inondano l’Europa con i loro prodotti. Male anche il Regno Unito, dove le vendite tedesche perdono il 4,7%.

Anche guardando ai valori nominali non destagionalizzati, il quadro non cambia: a settembre 2026 l’export nominale è stato di 148,5 miliardi di euro (+7,6% annuo) e l’import di 131,1 miliardi (+8,7% annuo), con un avanzo di 17,4 miliardi (in lieve calo rispetto ai 17,5 miliardi di settembre 2025).

Le ricadute pratiche per l’economia reale e l’Italia

Cosa significa tutto questo per il nostro tessuto produttivo? Quando una potenza manifatturiera non riesce più a vendere in Cina o negli Stati Uniti e vede salire le importazioni a un ritmo doppio rispetto alle esportazioni, il problema diventa strutturale.

Per decenni Berlino ha puntato tutto sulla domanda estera, comprimendo i consumi interni e i salari per essere competitiva nel mondo. Oggi che i mercati globali si chiudono o diventano autosufficienti, la Germania riversa la sua produzione sui partner europei, ma allo stesso tempo fatica a tirare la volata alle catene di fornitura continentali. Per le imprese italiane della subfornitura meccanica e automobilistica, legarsi mani e piedi a un modello tedesco che perde quote di mercato nei paesi emergenti rischia di essere un pessimo affare. Senza un vero rilancio della domanda interna europea e degli investimenti pubblici