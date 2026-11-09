Seguici su

Analisi e studiEconomiaEuropaGermania

Crolla il mito dell’export globale tedesco: la Germania perde terreno in Cina e USA e si aggrappa ai vicini europei

I dati di settembre 2026 mostrano una brusca frenata per Berlino fuori dai confini europei: crollano le vendite verso la Cina (-5,2%) e il Regno Unito (-4,7%), mentre gli acquisti dagli USA corrono molto più delle esportazioni.

Pubblicato

53 minuti fa

il

Aggiungi Scenari Economici come Fonte preferita su Google

La grande locomotiva tedesca sta cambiando binario, ma non per sua scelta. I dati sul commercio estero di settembre 2026 pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) mostrano un’economia che fatica terribilmente sui grandi mercati mondiali e che sopravvive solo grazie agli acquisti dei partner dell’Unione europea. Il surplus commerciale complessivo resiste, ma nasconde una ritirata strategica da Pechino e Washington che pesa direttamente sulle fabbriche italiane.

Per approfondire:

A prima vista, i numeri generali sembrano rassicuranti. A settembre 2026 le esportazioni tedesche (corrette per il calendario e la stagionalità) hanno raggiunto i 141,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,0% rispetto ad agosto 2026 e del 7,7% rispetto a settembre 2025.

Le importazioni sono però cresciute a un ritmo più che doppio su base mensile, salendo del 4,2% fino a toccare i 125,5 miliardi di euro (+8,7% su base annua). Di conseguenza, il saldo attivo della bilancia commerciale è sceso a 15,6 miliardi di euro, in netto calo rispetto ai 17,9 miliardi registrati nel mese di agosto.

Il salvagente europeo tiene a galla Berlino

Se andiamo a vedere chi compra davvero le merci tedesche, scopriamo che il vecchio modello globale di Berlino fa acqua da tutte le parti. La crescita delle vendite all’estero è trainata quasi interamente dal mercato interno europeo.

Verso i paesi dell’Unione europea, infatti, la Germania ha esportato beni per 80,8 miliardi di euro (+3,5% su agosto) e ne ha importati per 62,9 miliardi (+4,9%).

Ecco come si dividono gli scambi all’interno dei confini comunitari rispetto al mese precedente:

  • Area euro: esportazioni a 55,8 miliardi di euro (+2,4%) e importazioni a 41,5 miliardi (+3,8%).
  • Paesi UE fuori dall’euro: esportazioni in forte balzo a 25,0 miliardi di euro (+6,1%) e importazioni a 21,4 miliardi (+7,0%).

In pratica, i vicini di casa europei generano da soli un attivo commerciale di 17,9 miliardi di euro per le casse tedesche, compensando le perdite accumulate nel resto del mondo.

Ecco i grafici sull’import, da Tradingeconomics:

Germania Import

Qui invece le esportazioni:

Germania Export

Quindi ecco la risultate bilancia commerciale

La gelata fuori dall’UE: schiaffo cinese e frenata americana

Appena si esce dal recinto protetto dell’Unione europea, lo scenario cambia radicalmente. Verso i paesi extra-UE le esportazioni tedesche sono rimaste inchiodate a 60,3 miliardi di euro, con una crescita quasi nulla dello 0,1% rispetto ad agosto, mentre le importazioni sono salite del 3,6% arrivando a 62,7 miliardi. Fuori dall’Europa, la Germania registra quindi un deficit commerciale di 2,4 miliardi di euro.

I dati sui singoli partner commerciali mostrano con chiarezza dove si sta inceppando il meccanismo:

Paese partnerExport tedesco (Set 2026)Variazione su Ago 2026Import tedesco (Set 2026)Variazione su Ago 2026
Stati Uniti13,4 miliardi €-0,5%8,8 miliardi €+6,2%
Cina5,5 miliardi €-5,2%17,3 miliardi €+1,6%
Regno Unito7,3 miliardi €-4,7%3,3 miliardi €+1,0%

Gli Stati Uniti restano il primo cliente assoluto per il Made in Germany (+10,3% rispetto a settembre 2025), ma nell’ultimo mese la tendenza si è invertita. Mentre le vendite tedesche oltre oceano arretrano dello 0,5%, gli acquisti di beni americani da parte della Germania fanno un balzo del 6,2%.

Ancora più pesante è il bilancio con Pechino. Le esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese sono crollate del 5,2% in un solo mese, scendendo a 5,5 miliardi di euro. Al contrario, la Cina resta il primo fornitore assoluto di Berlino con 17,3 miliardi di euro di merci spedite in Germania (+1,6%). Un tempo i cinesi compravano macchinari e auto di lusso tedesche, ma oggi producono tutto in casa e inondano l’Europa con i loro prodotti. Male anche il Regno Unito, dove le vendite tedesche perdono il 4,7%.

Anche guardando ai valori nominali non destagionalizzati, il quadro non cambia: a settembre 2026 l’export nominale è stato di 148,5 miliardi di euro (+7,6% annuo) e l’import di 131,1 miliardi (+8,7% annuo), con un avanzo di 17,4 miliardi (in lieve calo rispetto ai 17,5 miliardi di settembre 2025).

Le ricadute pratiche per l’economia reale e l’Italia

Cosa significa tutto questo per il nostro tessuto produttivo? Quando una potenza manifatturiera non riesce più a vendere in Cina o negli Stati Uniti e vede salire le importazioni a un ritmo doppio rispetto alle esportazioni, il problema diventa strutturale.

Per decenni Berlino ha puntato tutto sulla domanda estera, comprimendo i consumi interni e i salari per essere competitiva nel mondo. Oggi che i mercati globali si chiudono o diventano autosufficienti, la Germania riversa la sua produzione sui partner europei, ma allo stesso tempo fatica a tirare la volata alle catene di fornitura continentali. Per le imprese italiane della subfornitura meccanica e automobilistica, legarsi mani e piedi a un modello tedesco che perde quote di mercato nei paesi emergenti rischia di essere un pessimo affare. Senza un vero rilancio della domanda interna europea e degli investimenti pubblici

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento