La porta sul retro per l’intelligenza artificiale cinese è stata sbattuta con violenza, e chi ha speso miliardi per costruirla adesso cerca disperatamente di salvarsi dal crollo.

Nvidia ha imposto ai propri partner industriali, inclusi colossi dell’hardware come Dell e Supermicro, lo stop immediato alle consegne di server per l’intelligenza artificiale verso quattro Paesi chiave del Sud-Est asiatico: Malaysia, Singapore, Tailandia e Indonesia.

La decisione fa seguito all’ennesima stretta decisa dal Dipartimento del Commercio statunitense, che rischia di trasformare in macerie finanziarie il gigantesco boom di centri dati cresciuto all’ombra della domanda di Pechino.

Il trucco del “calcolo in affitto” è finito

Il meccanismo scoperto dalle autorità americane era tanto semplice quanto redditizio. Non potendo più acquistare legalmente i processori più avanzati come i Blackwell o i B300 a causa dei divieti di esportazione verso la Cina, i colossi digitali cinesi – ByteDance, Alibaba e Tencent – avevano trovato una scappatoia: affittare la potenza di calcolo direttamente dai data center collocati nei Paesi vicini.

I chip restavano formalmente all’estero, ma i modelli di intelligenza artificiale venivano addestrati da remoto da ingegneri a Shenzhen o Pechino.

Ora Washington ha imposto un ultimatum di 90 giorni: i fornitori di servizi cloud dovranno ottenere apposite licenze dimostrando che nessun cliente finale appartenga a entità cinesi sanzionate. Il problema operativo è che mancano del tutto le istruzioni applicative. Nel dubbio, e nel terrore di incorrere in sanzioni penali e commerciali devastanti, le spedizioni sono state semplicemente congelate.

Il crac del credito: 49 miliardi a rischio

Negli ultimi anni il debito contratto nell’area Asia-Pacifico per finanziare infrastrutture digitali è esploso letteralmente dal nulla fino a raggiungere i 49 miliardi di dollari. Una montagna di denaro prestata dalle banche con un unico presupposto: che i giganti cinesi avrebbero pagato l’affitto dei server per anni.

Venuta meno questa certezza, il rubinetto del credito si è chiuso istantaneamente:

Operazione e Società Importo Stato del Finanziamento Impatto Diretto Bridge Data Centers (Bain Capital) 6,6 miliardi $ Congelato / In revisione Impianti in Malaysia destinati a ByteDance Aolani Cloud (Singapore) 480 milioni $ Bloccato dalle banche Acquisto chip Nvidia per clienti cinesi Digital Halo (Malaysia) 372 milioni $ Ritiro degli istituti di credito Data center destinato ad Alibaba GMI Cloud (Tailandia) 300 milioni $ Rifiuto dei fondi privati Infrastruttura pianificata per Tencent

Senza gli affitti garantiti dai colossi cinesi, questi data center diventano cattedrali nel deserto con costi energetici e finanziari insostenibili.

L’ondata di chip usati e il panico sui mercati

La conseguenza immediata è paradossale: migliaia di processori grafici avanzati già installati nei rack asiatici sono stati improvvisamente scollegati e messi in vendita sul mercato secondario.

Gli operatori locali cercano di liquidare l’hardware per ripagare i debiti, riversando sui mercati occidentali una valanga di chip a prezzi scontati. Questa svendita forzata ha fatto crollare le tariffe orarie di noleggio del calcolo, colpendo duramente i margini di chi vive di affitto di potenza computazionale.

Il mercato obbligazionario ha già individuato dove colpirà il contagio. I contratti derivati contro il fallimento (CDS) di CoreWeave, la stella del modello neocloud, sono schizzati a circa 1.314 punti base, prezzando una probabilità di insolvenza vicina al 68% nei prossimi cinque anni, con obbligazioni che rendono ormai il 18%.

Il timore non risparmia nemmeno i colossi più solidi: le coperture sul rischio di credito per Oracle e Alphabet hanno toccato livelli record.

Gli analisti di Goldman Sachs avvertono che per l’intera filiera dei semiconduttori si profila un “vuoto d’aria” negli ordini per il 2027. Quando l’euforia tecnologica si scontra con la geopolitica e l’eccesso di leva finanziaria, il conto finale viene sempre presentato in anticipo.