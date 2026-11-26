Alla fine l’Olanda ha ceduto e la lunga guerra per il comando dell’euro si è chiusa con una doccia fredda per i rigoristi. I leader europei hanno raggiunto l’intesa definitiva: lo spagnolo Pablo Hernández de Cos sarà il prossimo presidente della Banca centrale europea.

Un accordo blindato dall’asse tra Parigi e Berlino che mette fuori gioco l’olandese Klaas Knot, simbolo della linea dura sui tassi di interesse.

La resa dell’Aia e la spartizione a tre

Fino all’ultimo il governo dei Paesi Bassi aveva provato a resistere, rifiutando di riconoscere la sconfitta del proprio candidato. Nella giornata di giovedì, però, il premier olandese Rob Jetten ha accettato il compromesso per evitare un voto che avrebbe mostrato l’isolamento dell’Aia. Per la nomina bastavano 16 paesi su 21 dell’eurozona e il 65% della popolazione: i numeri per lo spagnolo erano già blindati.

#ÚltimaHora 🔴 Hernández de Cos será el próximo presidente del BCE y consigue el puesto europeo de mayor poder en la historia de España https://t.co/FtsY2BGYq1 — EL MUNDO (@elmundoes) November 26, 2026

Per addolcire la sconfitta olandese, a Bruxelles si parla già di un premio di consolazione. A Knot potrebbe andare la guida del Meccanismo europeo di stabilità (MES), il fondo salva-Stati che cambierà direttore a novembre del prossimo anno. Un comodo, e ben remunerato, salvataggio che lo parcheggia nel fondo più inutile della UE.

La scelta di Hernández de Cos è infatti il perno di un pacchetto unico costruito da Francia e Germania per dividersi i tre posti chiave in scadenza a Francoforte.

Incarico BCE Nuovo nome Paese Ingresso Ruolo chiave Presidente Pablo Hernández de Cos Spagna 7 febbraio 2027 Guida politica e mediazione Capo economista Markus Brunnermeier Germania Maggio 2027 Analisi e proposte sui tassi Operazioni di mercato Laurence Boone Francia Gennaio 2027 Acquisti di titoli e liquidità

La fretta di Lagarde e l’ombra delle elezioni francesi

Tanta rapidità ha una ragione politica precisa. Christine Lagarde lascerà l’incarico il 7 febbraio 2027, con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

L’obiettivo è chiudere tutte le nomine prima delle elezioni francesi della prossima primavera, dove i sondaggi danno Marine Le Pen in netto vantaggio. Meglio sistemare subito le pedine con Emmanuel Macron ancora al potere, piuttosto che rischiare brutte sorprese.

France, Toluna-Harris poll: Scenario: Attal (RE-RE) both runs Presidential election Le Pen (RN-PfE): 30% (-5)

Mélenchon (LFI-ELA): 19%

Lisnard (NE-*): 12% (+3)

Glucksmann (PS/PP-PES): 11% (-1)

Attal (RE-*): 7% (-2)

Retailleau (LR-EPP): 5% (-1)

Riner-*: 5% (n.a.)

Zemmour… pic.twitter.com/NxRwp2zoq7 — Europe Elects (@EuropeElects) November 23, 2026

Nello scambio, ogni capitale porta a casa la propria rete di sicurezza. La Francia, alle prese con un debito pubblico elevato, ottiene che Laurence Boone — ex capo economista dell’OCSE e oggi alla guida di Santander France — prenda il posto di Isabel Schnabel, diretta al Fondo monetario internazionale. Avere una voce amica nell’ufficio che gestisce gli acquisti di titoli sul mercato è una polizza assicurativa contro eventuali tempeste finanziarie.

La Germania incassa invece la carica di capo economista con Markus Brunnermeier, professore a Princeton, che subentrerà all’irlandese Philip Lane. È il ruolo che indirizza le discussioni sui tassi: la garanzia voluta da Berlino per bilanciare l’approccio più aperto dello spagnolo.

Chi è De Cos

Fuori dai palazzi di Bruxelles, l’accordo ha conseguenze concrete per famiglie e aziende. Nato a Madrid nel 1971, ex governatore della Banca di Spagna e attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, Hernández de Cos sarà il primo spagnolo e il più giovane presidente nella storia della BCE, per un mandato di otto anni non rinnovabile.

Considerato vicino alla linea pragmatica di Mario Draghi, porta a Francoforte un profilo più attento all’economia reale rispetto ai falchi del Nord. Con l’inflazione ancora nervosa per le tensioni in Medio Oriente, il nuovo corso allontana il rischio di una stretta cieca sul credito che finirebbe per soffocare mutui, investimenti e lavoro.

Ora scatta la parte formale della nomina: gli ambasciatori europei avviano l’iter scritto, poi toccherà ai pareri di BCE e Parlamento europeo, fino alla ratifica finale dei leader a fine dicembre, allo stato attuale non dovrebbero esserci grosse sorprese, anche se le componenti tedesche e nordiche in generale è possibile votino contro in Parlamento. Per l’Italia resta però un dato amaro: mentre Francia, Germania e Spagna riscrivono i vertici della moneta unica, Roma rimane ancora una volta fuori dalla porta.