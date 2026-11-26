Mezzo milione di risparmiatori intrappolati, 131 fondi d’investimento chiusi d’autorità e circa 20 miliardi di dollari finiti nel congelatore. Quello che a settembre sembrava un incidente di liquidità alla Borsa di Istanbul si è trasformato nel più grave scandalo finanziario turco degli ultimi decenni.

Oggi l’inchiesta ha compiuto un altro salto di qualità. Il ministro delle Finanze, Mehmet Şimşek, ha autorizzato i magistrati a indagare su Şahap Kavcıoğlu, ex governatore della banca centrale ed ex capo della vigilanza bancaria (BDDK), dimessosi pochi giorni fa. Quando i controllori finiscono sotto inchiesta insieme ai controllati, significa che il problema non è una mela marcia, ma l’intero cesto.

Come è nata la bolla: inflazione e titoli gonfiati

Per capire come si sia arrivati al disastro bisogna guardare alla vita quotidiana delle famiglie turche. Con l’inflazione fuori controllo e la lira in costante caduta, tenere i soldi sul conto corrente significava vederli evaporare.

In cerca di protezione, centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori si sono riversati sui fondi comuni di investimento. Nel giro di un solo anno, fino ad agosto 2026, il patrimonio gestito dal settore è balzato da 246 a 329 miliardi di dollari. Alcune società più piccole sono cresciute a ritmi prodigiosi: Tera Portföy ha moltiplicato per dieci i capitali gestiti (14,3 miliardi), mentre Pusula Portföy li ha aumentati di tredici volte (13,2 miliardi). Di per se la formula d’investimento sarebbe anche efficace per proteggere il denaro, ma c’era il trucco.

Qual era il segreto di questi guadagni miracolosi? Secondo i magistrati, un gioco di specchi molto semplice. Diversi fondi compravano in modo massiccio azioni di piccole aziende quotate con pochissimi scambi giornalieri. Comprando sempre gli stessi titoli, i gestori ne gonfiavano artificialmente il prezzo: azioni che valevano poche lire sono schizzate fino a cento volte tanto.

Sulla carta i fondi mostravano rendimenti stellari, attirando nuove ondate di clienti e denaro fresco. Finché i soldi entravano, la giostra girava. Ma quando a settembre i prezzi hanno iniziato a scendere e i risparmiatori hanno chiesto indietro i propri soldi, il castello di carte è crollato: nessuno voleva comprare quei titoli gonfiati al loro prezzo fittizio. Alla fine questo tipo d’investimento basato succa circolazione di pochi fondi non era altro che una specie di schema Ponzi.

Lo scoppio dello scandalo e i nomi coinvolti

Il 17 settembre 2026 l’autorità turca di controllo sui mercati (SPK) ha fermato gli scambi e ordinato la liquidazione di 131 fondi gestiti da sette società: Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus e Bulls. Il fatto che 7 società gestissero così tanti fondi fotocopia fa capire come fosse una grande partita di giro.

Da quel momento la magistratura di Istanbul ha scoperchiato una rete che il ministro della Giustizia, Akın Gürlek, ha definito senza giri di parole una «vasta organizzazione criminale». Secondo gli ultimi dati di fine novembre, l’indagine è arrivata al 90% del percorso e presenta numeri da maxi-processo.

Voce dello scandalo Dati aggiornati (novembre 2026) Fondi messi in liquidazione 131 (gestiti da 7 società) Patrimonio bloccato 936,3 miliardi di lire (circa 19-20 mld $) Risparmiatori individuali colpiti 455.758 Persone sotto procedimento 636 (con 131 ordini d’arresto) Aziende con beni bloccati o commissariate 181 sotto sequestro, 91 commissariate

L’aspetto più esplosivo riguarda chi è finito nella rete degli inquirenti, ben oltre i soli gestori dei fondi (tra cui il presidente di Tera, Emre Tezmen, che nega ogni illecito), che veien a costituire il Gotha del mondo economico e politico turco:

I vertici della vigilanza: oltre al via libera per indagare su Kavcıoğlu per presunta corruzione e abuso d’ufficio (accuse da lui respinte), è sotto inchiesta anche l’ex presidente della SPK, İbrahim Ömer Gönül. Il suo successore, Mahmut Sütçü, si è dimesso a ottobre per motivi di salute. Coinvolti nelle indagini anche un ex vicegovernatore della banca centrale e alti dirigenti della Borsa.

oltre al via libera per indagare su Kavcıoğlu per presunta corruzione e abuso d’ufficio (accuse da lui respinte), è sotto inchiesta anche l’ex presidente della SPK, İbrahim Ömer Gönül. Il suo successore, Mahmut Sütçü, si è dimesso a ottobre per motivi di salute. Coinvolti nelle indagini anche un ex vicegovernatore della banca centrale e alti dirigenti della Borsa. La politica e il partito di governo: l’ex ministra della Famiglia, Fatma Betül Sayan Kaya , è finita ai domiciliari con l’accusa di aver venduto azioni il giorno prima del blocco dei fondi grazie a soffiate riservate, cioè il solito gioco dell’insider trading. Pochi giorni fa anche l’ex ministro del Commercio, Hayati Yazıcı, ha lasciato la vicepresidenza del partito di governo (AKP) dopo che i giudici hanno interrogato suo figlio. Entrambi respingono ogni addebito.

l’ex ministra della Famiglia, , è finita ai domiciliari con l’accusa di aver venduto azioni il giorno prima del blocco dei fondi grazie a soffiate riservate, cioè il solito gioco dell’insider trading. Pochi giorni fa anche l’ex ministro del Commercio, Hayati Yazıcı, ha lasciato la vicepresidenza del partito di governo (AKP) dopo che i giudici hanno interrogato suo figlio. Entrambi respingono ogni addebito. I grandi investitori esteri: il danno non è solo locale. Anche il fondo sovrano norvegese, uno dei più prudenti al mondo, ha ammesso di essere rimasto scottato dal crollo.

Che cosa sta facendo il governo

Ankara si muove su un filo sottile: punire i responsabili per salvare la credibilità del Paese, senza però scatenare il panico nel sistema bancario. Per vendere i beni dei 131 fondi e restituire i soldi ai cittadini, la SPK ha incaricato i due giganti del credito nazionale: la banca pubblica Ziraat e la privata İşbank.

I tempi di liquidazione sono stati allungati da tre a sei mesi. Con la legge speciale n. 7596, entrata in vigore a fine ottobre, il governo ha creato un percorso protetto per i rimborsi parziali e ha aperto conti volontari per chi vuole restituire i guadagni illeciti. A metà novembre è arrivata anche una mossa d’emergenza: permettere ai liquidatori di rivendere le azioni bloccate direttamente alle stesse società quotate, fuori dalla Borsa, per evitare nuovi crolli dei prezzi. Una sorta di mega buyback parallelo, reso necessario dal fatto che, nel frattempo, l‘indice azionario è crollato, sia per motivi interni, sia internazionali, per cui vendere sul mercato sarebbe un puro bagno di sangue:

Sul fronte politico, però, il freno a mano resta tirato. Proprio ieri il partito del presidente Erdoğan e il suo alleato nazionalista hanno bocciato in Parlamento una commissione d’inchiesta sui legami tra deputati e fondi finiti nello scandalo. Un segnale che alimenta i dubbi sull’effettiva indipendenza dei controlli.

Ricordiamo che in teoria si voterà in Turchia nel 2028, ma, visto come stanno andando le cose, c’è la possibilità di un voto anticipato nel 2027 e il presidente Erdogan rischia di giocarsi la carica. Sistemare lo scandalo diventa una priorità assoluta.

Le conseguenze: crollo in Borsa e fuga di capitali

Il conto economico è già pesantissimo. Dal 16 settembre l’indice principale della Borsa di Istanbul (BIST 100) ha perso oltre il 18%, infilando sette settimane di fila in rosso: la serie peggiore dal 1987.

Ancora più gravi sono le ricadute sull’economia reale. Quasi mezzo milione di famiglie si trova con i risparmi congelati e un valore finale tutto da verificare. Quando la ricchezza delle famiglie evapora e decine di aziende finiscono sotto commissariamento, i consumi frenano e le imprese tagliano gli investimenti. In pratica, una bolla finanziaria lasciata crescere senza controllo sta ora soffocando il tessuto produttivo. Se l’inflazione è recentmente calata è soprattutto perché

Ma la minaccia più seria arriva da fuori. Il 15 ottobre la società MSCI, che gestisce gli indici usati dai grandi fondi internazionali per decidere dove investire, ha congelato gli aggiornamenti sulla Turchia. E ha dato un ultimatum chiaro: senza riforme vere sulla trasparenza entro giugno 2027, la Turchia rischia il declassamento da «mercato emergente» a «mercato di frontiera» o isolato, e questo sarebbe un enorme problema, come ha già visto l’Indonesia.

Una bocciatura simile farebbe scattare vendite automatiche da miliardi di dollari da parte dei fondi globali, rendendo molto più caro per Ankara finanziare il proprio fabbisogno estero, stimato intorno ai 300 miliardi di dollari. Alla fine, la lezione è vecchia quanto la finanza: quando si lascia che la speculazione prenda il posto dell’economia produttiva, il miracolo dura poco e il conto lo pagano sempre i risparmiatori.