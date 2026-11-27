Miliardi di dollari di prestiti congelati all’improvviso, banche in fuga dal rischio e migliaia di processori di ultima generazione svenduti sul mercato come merce in scadenza. La grande corsa all’intelligenza artificiale nel Sud-est asiatico ha appena incontrato il suo primo, durissimo schianto contro la realtà geopolitica.

A scatenare il terremoto è stata l’ultima stretta del governo statunitense sui semiconduttori avanzati. Una decisione che rischia di trasformare una montagna di debiti da 49 miliardi di dollari in una miccia pericolosa per l’intero sistema del credito internazionale.

Per capire cosa sta accadendo, bisogna dimenticare per un attimo la retorica sul futuro digitale e guardare ai bilanci. Negli ultimi tre anni, decine di operatori asiatici avevano costruito un modello d’affari semplice e redditizio: indebitarsi con le banche occidentali e locali per comprare chip Nvidia, montarli in grandi centri dati tra Malesia, Singapore e Thailandia e affittare la potenza di calcolo da remoto ai colossi cinesi come ByteDance, Alibaba e Tencent.

La stretta di Washington e il giallo Nvidia

Quel gioco di sponda, nato per aggirare i primi divieti americani del 2022, si è chiuso bruscamente il 16 novembre. L’ufficio del Dipartimento del Commercio americano responsabile della sicurezza industriale (BIS) ha introdotto due regole che tagliano le gambe al settore:

Licenze obbligatorie per cinque Paesi: le aziende di Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia e Brasile non possono più comprare chip avanzati americani senza un permesso diretto di Washington.

le aziende di Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia e Brasile non possono più comprare chip avanzati americani senza un permesso diretto di Washington. Stop all’accesso da remoto: in tutto il mondo, i centri dati che affittano quote rilevanti di calcolo a società cinesi hanno solo 90 giorni per ottenere una licenza separata, pena la chiusura del servizio.

A rendere il quadro ancora più teso è stato lo scandalo interno a Nvidia. Il fondatore Jensen Huang è rientrato alla guida dell’azienda dopo appena undici giorni dalle dimissioni, legate a una vicenda di relazioni extraconiugali. Tra le persone coinvolte figura Alice Huang, legata alla società MegaSpeed International di Singapore, su cui Washington indaga per presunto contrabbando di chip e forniture illecite verso la Cina.

Il ritorno di Huang ha regalato un breve rimbalzo in Borsa, ma nelle sale operative delle banche nessuno si fa illusioni. Il canale asiatico verso Pechino è considerato politicamente morto. In realtà le vicende di Huang hanno messo Nvidia e i datacenter nell’Asia sud orientale nell’occhio del ciclone e al centro dell’attenzione.

Le banche tirano il freno a mano

Dal 2023 a oggi, i prestiti ai centri dati nell’area Asia-Pacifico sono esplosi da quasi zero a oltre 49 miliardi di dollari, secondo i dati Bloomberg. Adesso gli istituti di credito si guardano attorno e scoprono di avere in pancia finanziamenti enormi garantiti da clienti che non possono più pagare.

Colossi come Citigroup, Standard Chartered e le grandi banche di Singapore hanno avviato verifiche a tappeto sui propri debitori. Intanto, i principali affari del settore sono finiti nel congelatore.

Operatore / Istituto Valore esposto Paese / Cliente legato Situazione attuale Bridge Data Centres (Bain Capital) 6,6 miliardi $ Malesia / ByteDance Prestito frenato per nuovi controlli United Overseas Bank (UOB) ~1 miliardo $ Singapore (portafoglio infrastrutture) Tenta di cedere il rischio tramite SRT Aolani 480 milioni $ Singapore / ByteDance Banche in fase di rivalutazione Digital Halo (Partners Group) 372 milioni $ Malesia / Alibaba Una banca si è ritirata dall’accordo GMI Cloud (partner Nvidia) 300 milioni $ Thailandia / Tencent Almeno un fondo privato ha rinunciato

Il gelo non riguarda solo i prestiti. DayOne Data Centers, il cui primo cliente è ByteDance, ha congelato il piano di quotazione negli Stati Uniti. Un consorzio che include BlackRock sta valutando di tagliare la propria offerta per rilevare un pacchetto di centri dati asiatici.

Come hanno scritto gli analisti di S&P Global Ratings il 24 novembre, anche se la norma venisse ritirata domani, la fiducia è ormai incrinata. Nessun banchiere ama finanziare progetti che possono essere azzerati da un decreto firmato a diecimila chilometri di distanza.

Perché i chip sono come la ricotta fresca

Qui arriva il vero problema economico, quello che rende questa crisi molto più insidiosa di una normale frenata immobiliare. Un capannone o un palazzo, se resta vuoto, può aspettare tempi migliori, mesi o anni. Un processore per l’intelligenza artificiale no.

I chip avanzati subiscono un invecchiamento tecnologico rapidissimo. Non si possono chiudere in magazzino per due anni sperando che cambi il vento politico a Washington: sono come la ricotta fresca, vanno venduti subito o vanno a male.

Il mercato se n’è già accorto. Secondo quanto riportato da CNBC e confermato da Jack Duhamel di GPU Mart, migliaia di schede Blackwell B300 di Nvidia — fino a ieri introvabili — stanno invadendo il mercato secondario. Sono le macchine rimaste senza casa dopo il blocco ai clienti cinesi.

I prezzi di noleggio crollano di conseguenza. L’indice della startup americana Liquid Compute, che monitora oltre 200 operatori cloud, mostra che il costo orario di una GPU B300 è sceso del 7% in meno di un mese, passando da 7,72 dollari a fine ottobre a 7,19 dollari il 24 novembre. Un anno fa valeva 4,55 dollari ed era salito senza sosta.

Oggi gli operatori di Singapore e Taiwan bussano disperati alle porte delle aziende americane ed europee per piazzare la capacità di calcolo in eccesso. Più svendono, più i prezzi scendono.

Il circolo vizioso che spaventa la finanza globale

L’avvocato commerciale Ben Kostrzewa ha definito questo stop una «pausa salutare» per un mercato troppo euforico. Una lettura rassicurante, che però sottovaluta il meccanismo perverso del debito quando il valore delle garanzie evapora.

La trappola in cui sono finiti i piccoli e medi operatori cloud è da manuale:

I clienti cinesi spariscono per legge, azzerando i ricavi previsti.

Le schede video perdono valore ogni settimana e vengono affittate sottocosto per fare cassa.

I prestiti bancari e i finanziamenti dei fondi privati, spesso accesi a tassi molto alti, restano invece invariati e vanno rimborsati puntualmente.

Per pagare le rate, gli operatori svendono l’hardware, facendo crollare ulteriormente il valore delle garanzie in mano alle banche.

La guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina ha trasformato un affare costruito sull’elusione delle regole in una potenziale montagna di crediti inesigibili, e ora siamo al vero e proprio redde rationem, alla fine dei giochi. Qualcuno si brucerà le dita!

Il rischio di contagio oltre l’Asia esiste ed è concreto. I fondi di credito privato più aggressivi si erano tuffati nel finanziamento delle GPU a caccia di rendimenti facili. Allo stesso tempo, banche come la UOB di Singapore stanno cercando di scaricare questi rischi su altri investitori internazionali attraverso operazioni di trasferimento del rischio (SRT), incontrando però una crescente diffidenza.

Se la prima fila di centri dati asiatici dovesse saltare, le perdite non resterebbero confinate tra Kuala Lumpur e Singapore. Finirebbero nei portafogli dei fondi occidentali e nei bilanci delle grandi banche globali, dimostrando ancora una volta che quando la finanza gioca d’azzardo sulla geopolitica, il conto arriva sempre e qualcuno deve pagarlo.