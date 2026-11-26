Il PIL totale scende dello 0,3%, ma il colpevole è il petrolio. L’economia continentale cresce appena dello 0,1%, metà di quanto atteso. E la Norges Bank resta con i tassi al 4,5%.

La Norvegia è il Paese che in Europa dovrebbe stare meglio di tutti quando l’energia costa cara. Vende gas e petrolio, ha i conti pubblici in ordine, la valuta è sua, ha un fondo pensione statale che è fra i maggiori investitori mondiali. Eppure il terzo trimestre del 2026 si chiude con il segno meno.

Il 26 novembre Statistics Norway (SSB) ha pubblicato i conti trimestrali del PIL. Il quadro è meno lineare di quanto dica il titolo: c’è un calo legato all’offshore, ci sono famiglie che spendono di più, e ci sono investimenti che crollano. Vediamo i numeri.

I numeri: -0,3% il totale, +0,1% la Norvegia “vera”

Il PIL complessivo cala dello 0,3% sul trimestre precedente, dopo il +0,7% del secondo trimestre. Su base annua la crescita è dello 0,9%. Ecco il grafico ottenuto da Tradingeconomics:

Ma in Norvegia il dato che conta è un altro: il PIL Mainland, cioè l‘economia continentale senza estrazione di petrolio e gas e senza trasporto marittimo. È quello su cui ragiona la banca centrale. Qui la crescita è dello 0,1%, contro attese dello 0,3% e dopo lo 0,3% del trimestre precedente. Su base annua fa +0,8%.

Voce (volume, dati destagionalizzati) Var. t/t 3° trim. 2026 PIL totale -0,3% PIL Mainland Norway +0,1% Petrolio e trasporto marittimo -1,6% Consumi delle famiglie +1,6% Consumi pubblici +0,3% Investimenti fissi lordi totali -3,2% di cui petrolio e condotte -8,5% di cui Mainland -1,8% Export +2,7% Import 0,0%

Fonte: Statistics Norway (SSB), conti nazionali trimestrali, 26 novembre 2026.

Il petrolio spiega il calo, ma solo in parte

Il crollo si concentra in un solo mese. A luglio il settore petrolio e trasporto marittimo perde il 10,7% e trascina il PIL totale a -2,5% in un mese. Ad agosto e settembre il settore recupera (+2,1% e +2,3%), ma non abbastanza da chiudere il buco. Ricordiamo che proprio in quel mese vi fu un forte calo nel prezzo del petrolio, sulle speranze della soluzione, poi non avvenuta, della crisi in Medio Oriente. Per ricordalo vediamo la quotazione del Brent:

Fin qui niente di drammatico: l’offshore in Norvegia oscilla molto da un trimestre all’altro, ed è per questo che i mercati guardano al Mainland. Il problema è proprio il Mainland. Dentro il trimestre fa +0,1% a luglio, -0,4% ad agosto e +0,2% a settembre. È un’economia che sta ferma.

Famiglie che spendono, imprese che non investono

Il dato più curioso è il contrasto tra consumi e investimenti.

Le famiglie norvegesi spendono di più: +1,6% in un trimestre, nonostante tassi al 4,5%. Sono redditi alti, un mercato del lavoro solido e un sistema di welfare che regge.

Gli investimenti invece cadono del 3,2%. Quelli petroliferi fanno -8,5%, quelli nel trasporto marittimo crollano del 21,9%, ma scendono anche quelli del resto dell’economia, -1,8%. Solo le abitazioni tengono (+0,5%).

Tradotto: chi ha il reddito lo spende, chi deve rischiare capitale con il costo del denaro a questi livelli ci pensa due volte. È il classico effetto di una politica monetaria restrittiva, che colpisce prima gli investimenti e solo dopo i consumi.

La Norges Bank e il dilemma dei tassi

La banca centrale norvegese ha alzato i tassi di 25 punti base il 23 settembre, dal 4,25% al 4,5%. Il 4 novembre li ha lasciati fermi con una motivazione molto netta: “Prisveksten er for høy”, cioè l’inflazione è troppo alta.

Il PIL di oggi le complica la vita. Da un lato l’inflazione non le permette di tagliare. Dall’altro l’economia continentale è quasi ferma e gli investimenti scendono. La prossima decisione è il 17 dicembre, insieme al nuovo rapporto di politica monetaria con le previsioni aggiornate.

Il confronto con l’Eurozona è istruttivo. La BCE è al 2,5% sui depositi, la Norges Bank al 4,5%. Due punti in più, in un Paese che l’energia la esporta. Segno che lo shock dei prezzi di quest’anno non risparmia nessuno, nemmeno chi sta dalla parte giusta del contatore.

Conclusione

Il -0,3% norvegese va letto con cautela: gran parte del calo viene da un mese storto dell’offshore. Ma il segnale vero è nel Mainland, cresciuto solo dello 0,1% contro lo 0,3% atteso, con gli investimenti in calo e i tassi al 4,5%. È la fotografia di un’economia ricca che rallenta sotto il peso del costo del denaro.

La lezione per noi è semplice. Nemmeno essere esportatori di energia mette al riparo dagli effetti dell’inflazione e dei tassi alti. Figuriamoci per chi l’energia la importa, come l’Italia.

Il prossimo appuntamento è il 17 dicembre con la Norges Bank. Se l’inflazione norvegese non rallenta, la banca centrale dovrà scegliere tra prezzi e crescita. Voi cosa fareste al suo posto? Scrivetecelo nei commenti.