La guerra di Washington contro Teheran non si combatte solo con le navi nello Stretto di Hormuz, ma soprattutto nei bonifici bancari e nelle stanze di compensazione internazionali. Lunedì 23 novembre 2026 il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha alzato ancora il tiro: da un lato nuove sanzioni contro la rete bancaria parallela iraniana, dall’altro un rapporto che accende un faro imbarazzante su quasi 15 miliardi di dollari di flussi sospetti. Il dettaglio più scomodo? Gran parte di questo denaro passa dalle banche di paesi amici degli Stati Uniti.

L’Operazione Economic Outcast colpisce il cuore dei cambi

L’offensiva rientra nella Operation Economic Outcast, la campagna varata da Bessent nell’agosto 2026 per tagliare ogni residuo flusso di cassa al regime di Teheran. Con il nuovo pacchetto firmato dall’OFAC, Washington ha messo nella lista nera 30 tra società e persone fisiche: 22 aziende e 8 cittadini iraniani legati a uffici di cambio, società di facciata e alle cosiddette società rahbar, vere e proprie affiliate delle banche iraniane incaricate di aggirare l’embargo.

Il bersaglio più pesante è l’Iran Center for Exchange of Currency and Gold, l’ente che funge da ponte tra gli esportatori iraniani che incassano valuta estera e gli importatori che devono comprare merci, gestendo decine di miliardi di dollari di scambi l’anno. Secondo il Tesoro USA, la Banca Centrale di Teheran usava persino le obbligazioni di questo centro per regolare il commercio estero in yuan cinesi e rubli russi, cercando di fare a meno del dollaro. Bessent non ha usato mezze parole: “L’economia iraniana è sott’acqua e i suoi leader sono nel panico”, ha dichiarato, definendo il sistema bancario ombra “l’ultima ancora di salvezza finanziaria di un regime in bancarotta”.

Il paradosso degli alleati: 14,7 miliardi passano dagli Emirati

Se le sanzioni colpiscono direttamente Teheran, il rapporto pubblicato lo stesso giorno dal FinCEN racconta una realtà molto più spigolosa sul piano diplomatico. Analizzando le segnalazioni bancarie di operazioni sospette tra gennaio 2025 e agosto 2026, l’agenzia antiriciclaggio americana ha tracciato 14,7 miliardi di dollari potenzialmente legati alla rete bancaria ombra iraniana. Il dato centrale, ripreso anche da Gulf News, è che oltre metà di questi flussi fa capo a società registrate negli Emirati Arabi Uniti, con almeno otto società sanzionate lunedì che operano proprio da Dubai, accanto a snodi in Turchia, Hong Kong e giurisdizioni offshore come le Isole Marshall e le Isole Vergini Britanniche.

Le tre rotte principali segnalate dal Tesoro USA mettono insieme sia rivali strategici sia alleati storici di Washington:

Rotta finanziaria segnalata Volume stimato (gen 2025 – ago 2026) Settori tipici coinvolti Cina continentale – Emirati Arabi Uniti Circa 2,6 miliardi $ Petrolio, trading, spedizioni Singapore – Emirati Arabi Uniti Circa 981 milioni $ Logistica marittima, investimenti Regno Unito – Emirati Arabi Uniti Circa 922 milioni $ Servizi finanziari, società di comodo

Una guerra economica che logora anche i partner

Questi numeri pongono una domanda fin troppo ovvia: come si fa a soffocare del tutto un’economia legata ai traffici del Golfo senza colpire gli affari dei propri alleati? Il messaggio di Bessent alle banche di Dubai, Londra, Singapore e Istanbul è chiarissimo, quasi brutale. Chi continua a gestire transazioni rilevanti per conto di soggetti legati a Teheran rischia le sanzioni secondarie, cioè la chiusura dei conti di corrispondenza negli Stati Uniti e l’esclusione di fatto dal circuito del dollaro.

Sul piano macroeconomico la pressione sull’Iran è evidente: con il blocco navale americano sull’isola di Kharg e le tensioni ancora aperte nello Stretto di Hormuz, Bessent prevede una caduta del PIL iraniano superiore al 25% entro marzo 2027, mentre lo stesso presidente Masoud Pezeshkian ha ammesso che il paese sta affrontando una “guerra economica silenziosa” più dura di quella combattuta con i missili, come riportato da Iran International.

Eppure il conto di questa strategia non ricade solo su Teheran. Trasformare il sistema bancario dei paesi amici in una trincea fa salire i costi dei controlli per gli istituti di credito, frena gli scambi commerciali nel Golfo e spinge sempre più attori a cercare strade alternative al dollaro.Bloccare completamente le transazioni fra paesi confinanti risulta molto difficile, al limite dell’antieconomico, e quindi è molto possibile, e probabile, che queste risorse prendano delle strade parallele e che, comunque, i governi di questi paesi alleati accolgano come un’ingiustificata intromissione le azioni USA.