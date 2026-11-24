Il grande freddo non è ancora arrivato, ma il mercato dell’energia ha già presentato un conto salatissimo all’Europa. Lunedì il prezzo del gas naturale sul mercato di Amsterdam (TTF) ha toccato un picco di 96 euro per MWh, per poi assestarsi intorno agli 89-91 euro. È più del doppio rispetto alla media di inizio dicembre degli ultimi tre anni, ferma a 38,8 euro.

Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, il mondo sembra girare al contrario. Mentre i cittadini e gli industriali europei guardano con terrore le bollette in arrivo, negli Stati Uniti il gas crolla e l’energia resta abbondante e a buon mercato.

Il confronto reale: quanto costa il gas USA in euro al MWh?

Spesso confrontare i due mercati crea confusione, perché usano unità di misura diverse. In Europa si ragiona in euro per megawattora (MWh), mentre negli Stati Uniti il gas si scambia in dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu).

Per spiegare in modo chiaro questo è il valore europeo (da Tradingeconomics) espresso in Euro al MW/h:

Questo il prezzo invece USA, normalmente espresso in USD/MMBtu, unità termica:

Per capire la portata reale del divario, bisogna fare la conversione. Lunedì il gas americano è sceso di oltre il 6%, oscillando tra 3,18 e 3,21 dollari per MMBtu. Sapendo che un MWh equivale a circa 3,412 MMBtu, il gas negli USA costa intorno ai 10,90 dollari per MWh. Al cambio attuale di circa 1,09 dollari per un euro, il prezzo americano è esattamente di 10 euro per MWh.

Indicatore (Novembre 2026) Unione Europea (TTF) Stati Uniti (Henry Hub) Prezzo attuale in €/MWh 89 – 91 € (picco a 96 €) ~10 € (3,18 – 3,21 $/MMBtu) Livello delle scorte Sotto il 69-70% (minimo dal 2011) +2,1% sopra la media stagionale Previsioni meteo (inizio dic.) 5-8 °C sotto la media Più caldo della media Produzione interna In calo / bloccata Record a 113 mld piedi cubi/giorno

Il risultato è impietoso: le fabbriche europee pagano il gas nove volte più caro rispetto ai concorrenti americani. In paesi come l’Italia e la Germania, dove il gas decide direttamente il prezzo della luce, questa differenza equivale a una condanna per la manifattura.

La trappola delle scorte e il vento che non soffia

Basta guardare i grafici dell’ultimo anno di Trading Economics per vedere due pianeti opposti. Negli Stati Uniti la curva del prezzo resta calma intorno ai 3,2 dollari dopo i picchi dello scorso inverno. In Europa, al contrario, il grafico del TTF disegna una scalata verticale: dai 30 euro di dicembre 2025 fino a sfondare quota 100 euro a fine ottobre, restando ora stabilmente sopra i 90.

Il continente arriva all’inverno con i serbatoi sotto il 68-69%, il livello più basso dal 2011 secondo i dati di Gas Infrastructure Europe. Le previsioni di Atmospheric G2 annunciano per inizio dicembre temperature tra 5 e 8 gradi sotto la norma nell’Europa nord-occidentale. Come se non bastasse, in Germania, Olanda e Danimarca è previsto un brusco calo del vento: meno pale eoliche che girano significa dover accendere subito le centrali a gas per evitare il buio.

Non è solo colpa di Russia e Medio Oriente: le cause profonde

La spiegazione più comoda attribuisce tutto alla geopolitica. È vero che la guerra in Medio Oriente e gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz frenano il gas del Golfo, così come pesano l’addio ai gasdotti russi e i guasti agli impianti norvegesi, come quello al giacimento di Troll. Tuttavia, fermarsi a Russia e Medio Oriente racconta solo metà della storia.

Le radici del disastro sono strutturali e nascono da scelte politiche precise:

Estrazione contro divieti: Gli Stati Uniti hanno puntato sulla propria produzione interna (shale gas), che quest’anno cresce ancora del 3% verso il record di 113 miliardi di piedi cubi al giorno, quasi il doppio della Russia. L’Europa ha fatto l’opposto, chiudendo giacimenti propri come Groningen in Olanda e vietando nuove trivellazioni in nome di una transizione verde ideologica. Ovviamente, se ci sessa di produrre gas, i prezzi esplodono. In questo l’Italia, lentamente, va contro corrente con un aumento della produzione interna che, però, copre solo il 3%-5% del fabbisogno. Questo fa si che l’estrazione nazionale incida solo marginalmente sui prezzi, anche per il mercato unico TTF.

Gli Stati Uniti hanno puntato sulla propria produzione interna (shale gas), che quest’anno cresce ancora del 3% verso il record di 113 miliardi di piedi cubi al giorno, quasi il doppio della Russia. L’Europa ha fatto l’opposto, chiudendo giacimenti propri come Groningen in Olanda e vietando nuove trivellazioni in nome di una transizione verde ideologica. Ovviamente, se ci sessa di produrre gas, i prezzi esplodono. In questo l’Italia, lentamente, va contro corrente con un aumento della produzione interna che, però, copre solo il 3%-5% del fabbisogno. Questo fa si che l’estrazione nazionale incida solo marginalmente sui prezzi, anche per il mercato unico TTF. La “tassa fisica” del GNL: Sostituire i gasdotti con il gas naturale liquefatto (GNL) trasportato via nave ha un costo fisso enorme. Liquefare il gas, spedirlo attraverso l’oceano e riportarlo allo stato gassoso fa lievitare il prezzo base. Inoltre, quando arriva il freddo in Asia, l’Europa deve fare a gara a colpi di rialzi per accaparrarsi le stesse navi.

Sostituire i gasdotti con il gas naturale liquefatto (GNL) trasportato via nave ha un costo fisso enorme. Liquefare il gas, spedirlo attraverso l’oceano e riportarlo allo stato gassoso fa lievitare il prezzo base. Inoltre, quando arriva il freddo in Asia, l’Europa deve fare a gara a colpi di rialzi per accaparrarsi le stesse navi. Un mercato costruito per la speculazione: Per anni Bruxelles ha smantellato i contratti di lungo termine a prezzo stabile, affidando le bollette al mercato giornaliero di Amsterdam. Un sistema nervoso, dove basta una settimana senza vento per far esplodere i costi. Il mercato marginale Dutch TTF è veramente il nemico degli europei, anche perché non incentiva gli investimenti.

Persino la Bundesbank, che a settembre sperava in una tenuta dell’industria tedesca nel breve periodo, ha lanciato un avvertimento chiaro: se questi prezzi dovessero durare, i settori ad alta intensità energetica subiranno una pressione insostenibile. Senza energia abbondante e a buon mercato non esiste industria. Gli Stati Uniti lo hanno capito da tempo, ma in Europa sembra ancora un dettaglio secondario. Quando chiuderanno le fabbriche, come sta accadendo, la cosa sarà chiara per tutti.