C’è un’immagine che probabilmente Maurizio Landini avrebbe preferito non vedere durante lo sciopero generale del 20 novembre. Non quella dei cortei contro il governo Meloni, né quella delle piazze riempite dai lavoratori e dagli studenti. Ma le fotografie dei dirigenti sindacali date alle fiamme da manifestanti che si collocano alla sinistra della Cgil. Un episodio che racconta, meglio di molti discorsi, le contraddizioni attraversate dal sindacato guidato da Landini, impegnato in una mobilitazione sempre più politica e contemporaneamente contestato da una parte del mondo del lavoro che vorrebbe rappresentare.

Le contestazioni non sono state un episodio isolato. A Roma e Napoli sono state bruciate fotografie dei leader sindacali, mentre a Genova, Bologna e Torino si sono registrati cori e fischi contro la Cgil. A Firenze e Napoli sono comparsi striscioni duramente critici verso le confederazioni. Lo racconta Dario Di Vico sul Foglio, ricostruendo le tensioni emerse tra il sindacato di Corso d’Italia e le organizzazioni di base durante la giornata di protesta. Insomma è come se qualcosa nel rapporto tra la più grande confederazione sindacali e i lavoratori si fosse irrimediabilmente spezzato.

Mentre da anni il sindacato legato al partito democratico sembrava come il partito di riferimento avere perso il contatto con i problemi reali dei lavorati che rappresenta, per dedicarsi alla polemica politica strumentale e inseguire forse anche un pò le sirene della politica e del potere, ora tutto ciò questo si trasforma in contestazione aperta e dura contro i dirigenti sindacali, che si trovano spiazzati e increduli

Una situazione paradossale, forse per qualcuno, almeno in apparenza. Landini aveva proclamato lo sciopero generale per contestare la manovra economica del governo, chiedendo interventi su salari, pensioni, sanità pubblica, fisco e condizioni di lavoro. La Cgil ha rivendicato un milione e mezzo di partecipanti in oltre cento piazze italiane, un dato comunicato dal sindacato che non coincide con una rilevazione indipendente delle adesioni. Eppure, proprio mentre il segretario celebrava la partecipazione, un’altra parte della galassia sindacale metteva in discussione la sua rappresentatività.

Il bersaglio delle contestazioni è soprattutto l’accordo sulla rappresentanza sottoscritto il 12 novembre dalle principali confederazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali. Un’intesa che punta a rafforzare la contrattazione collettiva e a contrastare i contratti pirata, ma che secondo Usb e altri sindacati di base rischia di consolidare il peso delle organizzazioni maggiori, lasciando meno spazio alle sigle alternative.

La Cgil respinge naturalmente questa lettura e rivendica nell’accordo uno strumento per tutelare i lavoratori dalla concorrenza dei contratti meno favorevoli. Ma il dissenso emerso nelle piazze dimostra che il tentativo di costruire un fronte sociale unitario incontra resistenze significative proprio nelle componenti più radicali.

Lo sciopero del 20 novembre è stato anche una manifestazione nella quale si sono ritrovati molti dei protagonisti del campo largo. Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte hanno partecipato alla mobilitazione, sebbene con modalità e posizionamenti differenti. La manifestazione ha quindi confermato il rapporto stretto tra la Cgil e una parte dell’opposizione al governo Meloni.

Landini, del resto, non si limita da tempo alle vertenze strettamente contrattuali. Interviene sulla politica fiscale, sulle scelte di bilancio, sulla sanità, sull’istruzione e sulla politica economica. Ha rilanciato la richiesta di una patrimoniale sulle grandi ricchezze e insiste sulla necessità di costruire una mobilitazione sociale capace di modificare gli indirizzi del governo.

Sono temi che rientrano legittimamente nell’azione di una confederazione sindacale. Il problema politico nasce quando la distinzione tra iniziativa sindacale e programma delle opposizioni diventa sempre meno riconoscibile. E quando una parte dei lavoratori può arrivare a chiedersi se le mobilitazioni servano soprattutto a ottenere risultati nella contrattazione oppure ad alimentare uno scontro politico più generale.

È su questo terreno che si inseriscono le discussioni sul futuro personale di Landini. Il suo mandato alla guida della Cgil si avvicina alla conclusione e negli ambienti politici si ragiona da tempo sulla possibilità che possa intraprendere un percorso parlamentare o assumere un ruolo nell’area progressista.

Landini ha pubblicamente escluso di voler entrare in politica, sostenendo di voler tornare a essere un semplice iscritto al sindacato dopo il congresso del 2027. Ma la stessa cosa era stata in precedenza dai tanti suoi predecessori finiti poi in parlamento, da Cofferatti alla Camusso per citare i casi più recente. Ma i lavoratori sembrano non apprezzare più queste contraddizioni e pantomime da parte di chi dovrebbe avere a cuore soprattutto la vita di tanti lavoratori che fanno fatica d arrivare a fine messe o che rischiano il posto per le crisi delle aziende in cui lavorano.

“Landini dovrebbe andare meno in televisione e stare piu in fabbrica, invece di parlare di armi e di Gaza pensi alle tante vertenze industriali che stanno mettendo in crisi migliaia di lavoratori.” diceva in piazza venerdi uno dei più accesi contestatori. D’altra parte che Landini stia diventando una sorta di ombra dietro i due maggiori leader del campo largo Schlein e Conte appare sempre più come il segreto di Pulcinella.

Ma è forse proprio il confronto con Conte a rendere la posizione della Cgil particolarmente delicata. Il Movimento 5 Stelle mantiene rapporti anche con organizzazioni sindacali e movimenti che non coincidono con la confederazione di Landini. Non sorprende quindi che l’ex presidente del Consiglio eviti di identificare completamente il proprio progetto politico con quello del segretario generale della Cgil.

Anche per Schlein il rapporto presenta opportunità e difficoltà. La mobilitazione sindacale può rafforzare battaglie condivise su salari e welfare, ma non elimina le divisioni presenti nel campo largo sull’Ucraina, sulla politica industriale e sulle scelte economiche. E soprattutto non risolve le diffidenze dell’area riformista del Pd verso un’impostazione giudicata troppo legata alla protesta e poco attenta alla necessità di costruire una proposta di governo condivisa.

C’è poi, come già detto, un precedente storico che rende questa discussione tutt’altro che nuova. Il passaggio dalla guida del sindacato alla politica parlamentare appartiene alla storia della sinistra italiana. Luciano Lama, segretario generale della Cgil dal 1970 al 1986, entrò successivamente in Parlamento nelle file del Partito comunista. Bruno Trentin, uno dei protagonisti più autorevoli del sindacalismo italiano, ebbe una lunga esperienza politica e fu anche parlamentare europeo. Sergio Cofferati, dopo aver guidato la Cgil negli anni dello scontro sull’articolo 18, intraprese una carriera politica che lo portò alla guida del Comune di Bologna e poi al Parlamento europeo.

Guglielmo Epifani, successore di Cofferati, fu eletto deputato e arrivò persino a guidare temporaneamente il Partito democratico nel 2013. Più recentemente Susanna Camusso, che ha preceduto Landini alla guida della confederazione, è stata eletta al Senato nelle liste del Pd nel 2022. Sono percorsi differenti, che non dimostrano l’esistenza di un destino politico obbligato per ogni segretario generale della Cgil. Ma testimoniano quanto sia storicamente stretto il rapporto tra la maggiore organizzazione sindacale italiana e i partiti della sinistra.

Landini potrebbe seguire una strada analoga oppure scegliere, come ha dichiarato, di restare fuori dalle istituzioni. In entrambi i casi il problema che emerge dalle ultime manifestazioni rimarrebbe aperto.

Il sindacato deve certamente confrontarsi con le politiche economiche del governo e può utilizzare lo sciopero come strumento di pressione. Ma la sua rappresentatività si misura anche sulla capacità di ottenere risultati contrattuali, tutelare il potere d’acquisto, affrontare le trasformazioni industriali e dare risposte ai lavoratori che chiedono salari migliori e maggiore sicurezza.

Proprio per questo il dissenso manifestato dai sindacati di base non può essere liquidato come un incidente di percorso. Le critiche rivolte alla Cgil mostrano una competizione aperta sulla rappresentanza del lavoro, mentre le distanze da Cisl e Uil segnalano la difficoltà di costruire iniziative comuni anche tra le confederazioni storiche.

Per Landini la questione più difficile potrebbe dunque non essere il rapporto con Giorgia Meloni, ma quello con un mondo sindacale sempre più frammentato e con lavoratori che chiedono di giudicare le organizzazioni sulla base dei risultati.

Le piazze del 20 novembre hanno mostrato entrambe le facce della Cgil: una grande capacità di mobilitazione e contestazioni provenienti dalla sua stessa area sociale di riferimento. Due elementi che devono essere considerati insieme, senza scambiare la partecipazione a una manifestazione per un consenso uniforme verso la linea del segretario.

La domanda sul futuro politico di Landini rimane aperta. Ma prima ancora di stabilire se il prossimo approdo sarà il Parlamento, il Pd o un ruolo diverso nella sinistra, c’è una questione che riguarda il presente: quanto spazio deve occupare la battaglia politica nell’attività di un sindacato e quanto, invece, devono pesare la contrattazione e i risultati ottenuti per i lavoratori?