Svegliarsi alle 3:30 del mattino con un messaggio del Comune che vieta non solo di bere l’acqua del rubinetto, ma persino di bollirla o usarla per lavare i piatti. È successo lunedì 23 novembre a San Luis Obispo, sulla costa centrale della California, dove un allarme antintrusione in un serbatoio idrico ha fatto temere il peggio. L’ultimo di una serie di episodi che mettono a rischio gli acquedotti degli USA.

Quando un’amministrazione pubblica impone il divieto assoluto di consumo in piena notte, il problema non è un guasto ordinario. Qui il sospetto è ben più pesante: qualcuno potrebbe essersi introdotto nell’impianto per manomettere la rete potabile.

Cosa è successo nei quartieri di Serrano e Patricia

L’allarme è scattato nella serata di domenica 22 novembre presso un serbatoio di stoccaggio che serve le aree residenziali di Serrano e Patricia. I sensori hanno rilevato un ingresso non autorizzato e possibili segni di effrazione.

Le autorità cittadine hanno scelto la linea della massima prudenza. Le squadre tecniche hanno immediatamente isolato e svuotato il serbatoio, procedendo poi al lavaggio forzato di tutte le tubature circostanti.

NYPost: Contamination fears at a water storage tanksparked an urgent warning for residents of a coastal California town not to drink or cook with their tap water. The City of San Luis Obispo issued a “Do Not Drink” notice early Monday morning for the Serrano and Patricia area,… pic.twitter.com/XdEYckymge — World Source News (@Worldsource24) November 23, 2026

Il nodo critico è che, al momento dell’avviso, il Comune non era ancora in grado di confermare se gli intrusi fossero riusciti davvero a raggiungere l’acqua né, tantomeno, se vi avessero versato qualcosa. Nel dubbio, il divieto resta valido fino a quando le analisi di laboratorio non daranno il via libera, con un ripristino stimato entro 72 ore — giusto in tempo per la mattina del Ringraziamento.

Perché l’acqua è diventata così pericolosa

Molti cittadini, abituati alle classiche ordinanze dopo un nubifragio o una rottura delle condotte, pensano che basti far bollire l’acqua per risolvere il problema. Questa volta, invece, l’ordine del Comune è stato categorico: non provate a trattarla in casa.

Il motivo è tecnico e molto concreto. La bollitura elimina batteri, virus e parassiti, cioè le contaminazioni biologiche. Se però in un serbatoio viene introdotta una sostanza chimica sconosciuta, il calore non la distrugge, anzi, rischia di fare il contrario: facendo evaporare parte dell’acqua, la bollitura può persino aumentare la concentrazione di eventuali composti chimici o metalli. Allo stesso modo, congelare l’acqua, filtrarla con le normali caraffe domestiche o aggiungere cloro non offre alcuna garanzia contro agenti ignoti.

Le indicazioni operative imposte ai residenti mostrano la serietà del blocco:

Attività quotidiana Uso acqua del rubinetto Soluzione obbligatoria Bere, caffè, succhi e latte per neonati Vietato Solo acqua in bottiglia Cucinare e preparare ghiaccio Vietato Solo acqua in bottiglia Lavarsi i denti e lavare i piatti Vietato Solo acqua in bottiglia Trattamento domestico (bollitura/filtri) Sconsigliato e inefficace Attendere esito dei test

Per tamponare l’emergenza, il Comune ha allestito un punto di distribuzione gratuita di acqua in bottiglia presso la scuola elementare Bishop Peak, in Jaycee Drive, pubblicando online una mappa interattiva degli indirizzi coinvolti.

Una rete vulnerabile

Negli Stati Uniti — e non solo — si spendono miliardi in grandi annunci digitali, mentre la sicurezza fisica delle infrastrutture essenziali resta spesso affidata a una recinzione e a un sensore isolato. Spendere prima per proteggere acquedotti e centrali costa sempre meno che rincorrere l’emergenza a danno fatto.

Paradossalmente per un gruppo di disperati terroristi sarebbe molto più semplice attaccare un acquedotto che piazzare una bomba in un aeroporto.

Un copione già visto sulla costa californiana

La tensione nella zona è alta anche perché la contea di San Luis Obispo ha già vissuto un episodio quasi identico. Nel novembre 2022, presso l’impianto idrico di Santa Margarita, alcuni vandali danneggiarono la recinzione e tagliarono il lucchetto di un serbatoio da circa 100.000 galloni, costringendo l’ente a svuotare tutto per precauzione.

A rendere il clima ancora più nervoso c’è un secondo caso recentissimo. Solo due settimane fa, l’8 novembre, durante la mezza maratona di Santa Barbara — a poco più di un’ora di auto a sud — circa trenta corridori hanno accusato malori insoliti e decine sono finiti in ospedale.

Sui social si erano subito diffuse voci su possibili alterazioni ai punti di ristoro idrico lungo il percorso. Le autorità sanitarie della contea hanno attribuito i sintomi allo sforzo e al caldo anomalo, confermando che i controlli precedenti non avevano rilevato irregolarità, mentre la polizia locale ha comunque mantenuto aperti gli accertamenti. Due episodi diversi, certo, ma sufficienti a ricordare una verità elementare: diamo l’acqua potabile per scontata finché non basta un lucchetto forzato a ricordarci quanto sia fragile.