Di Francesca Salierno, fondatrice del Digital Currencies Governance Group (DCGG – www.dcgg.eu) e di NODE (www.nodeai.global).

Durante una recente conferenza a Singapore, che abbiamo organizzato con INSEAD, una delle più prestigiose business school al mondo, abbiamo affrontato una questione destinata a trasformare profondamente il funzionamento dell’economia globale: l’incontro tra intelligenza artificiale e finanza digitale.

Siamo abituati a pensare all’intelligenza artificiale come a uno strumento attraverso il quale ottenere informazioni, generare contenuti o automatizzare attività professionali. La prossima evoluzione, tuttavia, è ben più significativa: sistemi di intelligenza artificiale capaci di prendere decisioni, acquistare servizi ed effettuare pagamenti autonomamente.

Immaginiamo un agente di intelligenza artificiale incaricato di organizzare un viaggio, acquistare informazioni, reperire risorse informatiche, gestire processi aziendali o addirittura supportare l’assunzione di personale. Anziché limitarsi a suggerire una soluzione, questo agente selezionerà un fornitore, confronterà i prezzi, acquisterà il servizio ed effettuerà il pagamento senza richiedere l’intervento umano per ogni singola operazione, nel rispetto delle autorizzazioni ricevute. Acquisterà persino servizi da altriagenti artificiali. Non si tratta di fantascienza: esistono già agenti AI in grado di utilizzare portafogli digitali ed effettuare pagamenti autonomamente.

Ma attraverso quali infrastrutture finanziarie?

I sistemi di pagamento tradizionali sono stati prevalentemente concepiti per persone fisiche e imprese, non per milioni di agenti artificiali che effettueranno transazioni frequenti, transfrontaliere e di importo estremamente ridotto.

È proprio in questo contesto che la tecnologia blockchain e gli stablecoin assumeranno un ruolo fondamentale. Questi ultimi, asset digitali progettati per mantenere un valore stabile rispetto a una valuta di riferimento, consentono di programmare ed eseguire pagamenti attraverso infrastrutture digitali operative ventiquattr’ore su ventiquattro. Sta nascendo quella che viene già definita la machine economy, l’economia delle macchine.

Un secondo interrogativo riguarda la concentrazione del potere tecnologico.

Oggi lo sviluppo dell’intelligenza artificiale avanzata dipende in larga misura da un numero ristretto di grandi aziende tecnologiche che controllano infrastrutture informatiche, capacità di calcolo, piattaforme cloud e accesso ai dati.

Un’alternativa emergente è rappresentata dall’intelligenza artificiale decentralizzata: un modello nel quale parte della capacità di elaborazione viene trasferita direttamente sui dispositivi degli utenti, come computer e smartphone, oppure distribuita attraverso reti di dispositivi interconnessi.

L’obiettivo è consentire agli individui di esercitare un maggiore controllo sui propri dati e sui sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano, riducendo la dipendenza dalle grandi piattaforme tecnologiche.

Chi è responsabile quando un agente artificiale effettua una transazione finanziaria errata? Come si verifica che un pagamento sia stato autorizzato? Come si applicano le norme antiriciclaggio alle transazioni automatizzate? Sono interrogativi legittimi, ma la risposta non deve necessariamente tradursi nella produzione di nuova legislazione.

Nella corsa alla regolamentazione, l’Unione europea ha già commesso diversi errori di impostazione con l’AI Act. La complessità degli obblighi, i costi di conformità e le sovrapposizioni normative rischiano di soffocare l’innovazione proprio nel momento in cui l’Europa avrebbe maggiore necessità di incentivarla. Come osservava Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea l’UE dispone già di circa 100 normative dedicate al settore tecnologico e di oltre 270 autorità di regolamentazione attive nelle reti digitali degli Stati membri! Ilparadosso è che una regolamentazione eccessivamente onerosa rischia di favorire proprio quelle grandi aziende tecnologiche di cui l’Europa vorrebbe limitare il predominio, penalizzando invece le start-up e le piccole e medie imprese.

L’Europa non deve necessariamente competere con Stati Uniti e Cina replicando un modello fondato sulla costruzione di enormi data center e su investimenti infrastrutturali di centinaia di miliardi di euro.L’intelligenza artificiale locale e decentralizzata offre una strada alternativa e complementare, che merita di essere esplorata anche sotto il profilo della competitività economica.

Rallentare la produzione legislativa, semplificare gli obblighi esistenti e comprendere meglio le potenzialità di queste tecnologie consentirebbe all’Europa di valorizzare un modello di innovazione coerente con i propri principi: la concorrenza, la sovranità tecnologica, la tutela della riservatezza e la libertà individuale.

La leadership tecnologica europea non si misurerà dal numero di regolamenti che Bruxelles riuscirà ad approvare, ma dalla capacità delle imprese europee di innovare, crescere e competere a livello internazionale.

L’Europa ha ancora l’opportunità di contribuire alla prossima rivoluzione economica, promuovendo un modello di intelligenza artificiale che metta al centro gli individui, anziché le grandipiattaformetecnologiche. Per non perdere questa occasione, Bruxelles deve avere il coraggio di fermarsi e riflettere su questi importanti interrogativi, prima di seppellirli sotto il peso di nuove normative.