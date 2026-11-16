L’assedio dei microchip è fallito: così Pechino usa i data center in Malesia per aggirare i blocchi USA e prendersi l’intelligenza artificiale

Washington innalza muri doganali e divieti d’esportazione per tagliare fuori la Cina dai processori più avanzati, e come conseguenza i colossi tecnologici di Pechino hanno già trovato la porta di servizio. Si trova nel Sud-Est asiatico, per la precisione in Malesia, dove una gigantesca rete di data center permette alle aziende cinesi di usare da remoto i super-chip americani che non potrebbero mai comprare in patria. Una triangolazione da miliardi di dollari che oggi fa tremare i vertici di Nvidia, spinge gli Stati Uniti a nuove stretti normative e mette a nudo l’inefficacia delle sanzioni tecnologiche sulla carta.

Per capire la portata del fenomeno basta guardare ai numeri dell’energia, l’unico indicatore che non mente mai nell’economia reale.

Secondo le ultime analisi di JPMorgan, la capacità totale dei progetti per data center in Malesia ha raggiunto l’impressionante cifra di 12,7 gigawatt (GW). Si tratta di una potenza superiore a quella di Indonesia, Thailandia e Singapore messe insieme.

Ma il dato che ha fatto scattare l’allarme a Washington è un altro: circa 3,8 GW, ovvero il 25% dell’intera rete malese, è legato direttamente a operatori cinesi. Secondo le stime di settore, circa la metà della capacità già operativa nel Paese (1,4 GW) lavora oggi per servire il mercato di Pechino.

Stato dei progetti in Malesia (dati JPMorgan) Capacità stimata (GW) Dettagli e peso strategico Operativi e in costruzione ~3,5 GW Circa 1,4 GW attivi servono già clienti cinesi Impegnati (Committed) ~4,0 GW Contratti firmati, ma metà dei nuovi prestiti è in pausa Fase iniziale (Early stage) ~5,2 GW Progetti a rischio per i colli di bottiglia elettrici e idrici Quota operatori cinesi ~3,8 GW Circa il 25% del totale tracciato (12,7 GW complessivi) Spillover da USA / Singapore ~4,0 GW Espansione dei colossi occidentali oltre il confine di Singapore

Il trucco del cloud remoto e il caso Nvidia

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Le leggi statunitensi vietano di spedire fisicamente in Cina i processori di punta di Nvidia (come la serie Blackwell), indispensabili per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, inclusi quelli a uso militare, ma non vietano a una società registrata in Malesia o a Singapore di acquistarli, montarli nei propri capannoni nello Stato malese di Johor e affittarne la potenza di calcolo via cloud a Pechino.

Se la montagna di silicio non può andare da Maometto, Maometto si collega alla montagna con un cavo in fibra ottica.

Un’inchiesta esplosiva del Wall Street Journal ha svelato i dettagli di questa rotta parallela, che ha travolto anche i vertici di Nvidia, portando a pesanti scossoni interni per la gestione opaca dei partner asiatici. I casi emersi mostrano un sistema collaudato:

Megaspeed: società di Singapore con filiali in Malesia, finita al centro delle indagini americane per aver orchestrato ordini per quasi 12 miliardi di dollari in chip Nvidia destinati a entità cinesi tra marzo 2024 e giugno 2025.

società di Singapore con filiali in Malesia, finita al centro delle indagini americane per aver orchestrato ordini per quasi in chip Nvidia destinati a entità cinesi tra marzo 2024 e giugno 2025. Aolani Cloud: partner ufficiale di Nvidia che gestisce 2,5 miliardi di dollari di hardware in Malesia, il cui cliente principale è il colosso cinese ByteDance (proprietario di TikTok).

partner ufficiale di Nvidia che gestisce di hardware in Malesia, il cui cliente principale è il colosso cinese (proprietario di TikTok). DayOne: nata dallo scorporo delle attività estere del gigante cinese GDS Holdings e spostata a Singapore per cambiare pelle normativa, vede quasi il 70% del proprio giro d’affari generato da un unico cliente, sempre identificato in ByteDance.

nata dallo scorporo delle attività estere del gigante cinese GDS Holdings e spostata a Singapore per cambiare pelle normativa, vede quasi il generato da un unico cliente, sempre identificato in ByteDance. Vena Group: nel campus malese di Senawang, anche Alibaba ha pianificato l’utilizzo di server Nvidia per un carico computazionale di circa 350 megawatt.

Perché proprio la Malesia? Geopolitica e bollette basse

La scelta di Kuala Lumpur non è casuale, ma risponde a precise logiche industriali e diplomatiche. Sul piano politico, la Malesia è il principale partner commerciale della Cina nel Sud-Est asiatico ed è un perno della Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative), che dal 2021 include un piano specifico per l’espansione digitale all’estero. Una sintonia confermata dagli accordi siglati durante la visita di Xi Jinping a Kuala Lumpur sulla cooperazione nei dati, nel 5G e nell’intelligenza artificiale.

Sul piano economico, i conti tornano ancora meglio. Singapore, a pochi chilometri di distanza, ha bloccato per tre anni i nuovi data center perché non aveva più terra, acqua per il raffreddamento ed energia elettrica, sbloccando poi appena 300 MW. Al contrario, lo Stato malese di Johor offre terreni economici, corrente a basso costo e allacciamenti rapidi garantiti dalla compagnia elettrica nazionale Tenaga Nasional.

Non a caso, a Johor sono stati approvati 42 progetti per un valore di 164,45 miliardi di ringgit (39,08 miliardi di dollari), che rappresentano il 78,6% della capacità informatica nazionale. Lì convivono sotto lo stesso cielo i giganti americani (Microsoft, Amazon, Google) e quelli cinesi (Tencent, Huawei, Alibaba).

I nodi vengono al pettine: reti al collasso e stretta sui prestiti

Ovviamente questo sviluppo non poteva avvenire senza effetti secondari, per cui anche il paradiso malese sta toccando i propri limiti fisici e politici. Da un lato, i data center divorano quantità immense di elettricità e acqua per raffreddare i server. Il comitato di controllo di Johor ha già dovuto bocciare circa il 30% delle nuove domande perché insostenibili per la rete idrica ed elettrica locale.

Dall’altro lato, tutto questa sviluppo ha attratto l’attenzione di Washington che ora vuole frenare questa filiera di capacità d’elaborazione di contrabbando. Per evitare dazi punitivi e chiudere un accordo commerciale con gli Stati Uniti, il governo malese ha dovuto introdurre l’obbligo di permessi speciali per il transito e l’esportazione di chip americani ad alte prestazioni. Inoltre, la Casa Bianca prepara nuove regole basate sul principio della “controllante finale” (ultimate parent): se dietro una scatola cinese o malese c’è un gruppo di Pechino, i rubinetti tecnologici vengono chiusi.

La ricaduta finanziaria è già realtà. Le banche internazionali, terrorizzate dal rischio di sanzioni secondarie e controlli incrociati, hanno tirato il freno a mano: circa la metà dei finanziamenti per i nuovi data center è oggi congelata. Le sanzioni americane avranno anche bucato la rete sul piano tecnico, ma quando la politica minaccia i bilanci bancari, il credito si ferma all’istante.